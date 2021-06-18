طرق عمل الكريب الحلو بالشكولاتة اللذيذة في المنزل لجميع الأعمار

طرق عمل الكريب الحلو اللذيذ بمختلف أنواعه لجميع الأعمار، حيث أن جميع المواطنين من أطفال وشباب وكبار يستمتعوا بأكلة الكريب، فإن الكريب يعتبر من الأكلات الغربية اللذيذة والشهية التي يحبها الجميع، كما أن هذه الأكلة ممكن أن تحضر ويتناولها البعض كحلو أو الآخرين كأكلة مالحة، ووجدنا الجميع يرغبوا في تناولها لذلك نقدم طرق مختلفة لتحضيرها بالمنزل، بأبسط الطرق وبدون بذل مجهود وتناولها في أي وقت، ويمكنك متابعة أكثر من طريقة لعملها في المنزل بسهولة من خلال موقعنا الإلكتروني.

طرق عمل الكريب الحلو بسهولة

هناك طرق عديدة يمكن بها تحضير الكريب بكل سهولة، وسوف نعرض أفضل الطرق في التحضير في المنزل كالتالي:

نحضر كوب ونصف من اللبن يعادل تقريبا 375 مل تقريبا.

نجهز 100 جرام من الدقيق و عدد 2 بيضة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة كبيرة من زيت الزيتون وآخري من السكر.

نقوم بضع الدقيق في وعاء للعجن بعد نخله، ثم نضيف عليه الفانيليا ونمزجهم جيدا.

نخلط البيض مع السكر وزيت الزيتون في الخلاط الكهربي حتي تمتزج جميع المكونات.

نسكب الخليط علي الدقيق ويقلب بالمعلقة جيدا حتي تتكون عجينة سائلة، ثم نتركها ترتاح لمدة 20 دقيقة.

نحضر طاسة ونقوم بدهن الطاسة بزيت قليل ونضعها علي النار.

ثم نسكب العجين علي الطاسة حتي يكون بشكل دائري وتحمر من الجهتين، وتتكرر هذه الخطوة حتي أنتهاء العجين.

ونضع بداخلة الحشو المفضل وتتناوله بالهناء.

المقادير:كيفية تحضير العجينة:

حشو الشكولاتة اللذيذة: بعد تحضير عجينة الكريب الحلو السهلة من خلال الخطوات السابقة، يقوم كل شخص بحشو الكريب بالحشوة المفضلة لديه، لذلك سوف نقدم لكم خطوات إحضار أحد هذه الحشوات وهي حشوة بالشكولاته، فإن مكونات حشوة الشكولاتة تكون كالتالي: كوب لبن وملعقة نشا و2 ملعقة من الكاكاو ومعلقة من السكر ثم نحضر المكونات كالتالي: