طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة بصوص الشوكولاتة في 3 دقائق فقط

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة ، يمكنك تحضير كيك الشوكولاتة في المنزل بأقل تكلفة ممكنة من المال، حيث سنختار مكوناتها من المكونات المتوفرة في جميع المنازل، ولن نحتاج لشراء أي مكون بسعر غالي لكننا سنستخدم بدائل جيدة يمكن من خلالها التحضير، وهذه الكعكة من الأشياء المفضلة لقلوب كثير من الناس وخاصة الأطفال. حيث يمكنك تقديمها لإطفالك للإستمتاع بالطعم الرائع مع كوب من الشاي أو القهوة علي حسب رغبتك.

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة

مكونات عمل كيكة الشوكولاتة

كعكة الشوكولاتة من الحلويات التي يحبها الكثير من الأطفال لتغطيتها بصوص الشوكولاتة اللذيذة، من المعروف أن الشوكولاتة بكافة أنواعها تحب أن يأكلها الشباب أكثر من الكبار، لذلك تبحث الأمهات على الإنترنت عن طريقة سهلة وغير مكلفة لصنع كعكة الشوكولاتة في المنزل دون الحاجة إلى شرائها من الخارج، وها هي جميع مكوناتها والخطوات المطلوبة بطريقة مظبوطة.

طحين حسب كمية الخليط.

البيض وهو أيضًا حسب الكمية.

كيس بيكينج بودر.

علبة زبادي طبيعي.

سكر أبيض.

كاكاو خام.

مسحوق الحليب أو السائل.

كوب من الزيت.

كل ما عليكي فعله هو وضع الدقيق والبيكنج بودر في وعاء واخلطيهم معًا جيداً.

ثم ضعي البيض في الخلاط مع علبة الزبادي والسكر والحليب مع الكاكاو الخام والزيت أيضًا.

تخلط المكونات السائلة، ويجب أن يكون الحليب سائلًا ذات كمية أكثر بقليل حتى يصبح الخليط سائلاً.

سخني صينية بالقليل من الزيت ورشي الدقيق.

نسكب هذا الخليط في الصينية ونضعه في الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركه لمدة ربع إلى نصف ساعة.

يمكننا تحضير صلصة الشوكولاتة ، حيث يمكن أن نأتي بمكعبات الشوكولاتة أو أي نوع منها ، ونقوم بتسخينها على النار حتى تذوب الشوكولاتة بشكل تام.

أو يمكننا صنع صلصة الشوكولاتة في المنزل ومكوناتها هي الكاكاو الخام والزيت والحليب والسكر.

، حيث يمكن أن نأتي بمكعبات الشوكولاتة أو أي نوع منها ، ونقوم بتسخينها على النار حتى تذوب الشوكولاتة بشكل تام. أو يمكننا صنع صلصة الشوكولاتة في المنزل ومكوناتها هي الكاكاو الخام والزيت والحليب والسكر. نضع كوب من الكاكاو في الخلاط مع نصف كوب من الحليب مع ربع كوب زيت ونخلطهم حتى يختلطوا تماماً ثم نضعهم في الفريزر حتى تصبح الكعكة جاهزة.

عندما تنضج الكعكة نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا.

عندما تنضج الكعكة نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا. توضع عليها صلصة الشوكولاتة وتزين بأفضل طريقة ثم توضع في الثلاجة، وبالهنا والشفا.

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة بطريقة سهلة