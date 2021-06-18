تعد مقلوبة اللحمة من الأكلات الشعبية والأطباق الرئيسية في المطبخ الشامي وتعود في الأصل إلى المطبخ الفلسطيني ومنه انتشرت في بعض البلاد العربية مثل العراق وسوريا والأردن وغيرها من الدول مثل الأكلات السورية التي انتشرت في معظم البلدان العربية، وتعد المقلوبة من الوجبات الغذائية الصحية كما تتسم بسهولة الإعداد وذلك إلى جانب الطعم والمذاق الرائع التي تتميز به ومن خلال هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل مقلوبة اللحمة بالباذنجان على طريقة أشهر المطاعم الشامية بخطوات سهلة وبسيطة. طريقة عمل مقلوبة اللحمة على طريقة المطاعم الشامية بألذ طعم طريقة عمل مقلوبة اللحمة على طريقة المطاعم الشامية بألذ طعم أولاً: المكونات كيلو واحد من اللحم.

عدد ثلاث حبات من الباذنجان الرومي المقطع شرائح.

عدد أربع أكواب من الأرز.

عدد أربع حبات من الطماطم ويتم تقطيعه إلى شرائح.

عدد ثلاث حبات من الفلفل الرومي ويتم تقطيعه إلى شرائح.

عدد سبع فصوص من الثوم المهروس ناعم.

عدد أربع حبات من البصل ويتم تقطيعه إلى شرائح.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة كباية صيني.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ورق لاورا.

رشة حبهان ناعم.

رشة جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسمر.

ملح حسب الرغبة.

سمنة. ثانياً: طريقة التحضير. يتم تحضير المقلوبة بخطوات بسيطة وسريعة حيث تعتبر المقلوبة من الوجبات سريعة التحضير ولا تحتاج إلى مجهود كبير من أجل إعدادها وجاءت طريقة التحضير كالتالي: يتم تقطيع اللحم إلى مكعبات وفي إناء على النار يتم وضع قدر مناسب من الماء لسلق اللحمة ويجب أن تنضج اللحمة جيداً بعد ان تنضج اللحمة نقوم برفع اللحمة وتصفيتها من المرق ونضع المرق جانباً. يتم أخذ شرائح الباذنجان وتقلي في الزيت السخن ويتم استخراجها من الزيت على مناديل مطبخ. يتم غسل الأرز وتصفيته جيداً ثم نضع على الأرز جميع البهارات والثوم والملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً مع الأرز ثم نضع عليه كمية مناسبة من السمن ونقلب الأرز والبهارات والسمن جيداً. نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع به ملعقة سمنة وندهن قاع الإناء جيداً ثم نقوم بوضع شرائح البصل وفوقها شرائح الطماطم ثم شرائح الفلفل ثم شرائح الباذنجان ونرصهم فوق بعضهم بشكل متساوي ثم نضع قطع اللحمة فوقهم ثم نضع الأرز بالبهارات فوق اللحمة ثم يتم وضع قدر مناسب من مرق اللحم فوق الأرز ويجب عدم سكب الكثير من المرق حيث يتم وضع مقدار مساوي لطبقة الأرز بعد ذلك يتم وضع الإناء علي النار وننتظر حتي تغلى المرق ثم نقوم بتهدئة النار تماماً ونتركه حتي تنضج جميع المكونات. بعد أن تنضج المقلوبة يتم رفع الإناء على النار وإحضار طبق مناسب ويتم مسك الإناء وقلبه في طبق التقديم وبعد ذلك قومي بتزيين طبق المقلوبة بالمكسرات. الوسوم

تعد مقلوبة اللحمة من الأكلات الشعبية والأطباق الرئيسية في المطبخ الشامي وتعود في الأصل إلى المطبخ الفلسطيني ومنه انتشرت في بعض البلاد العربية مثل العراق وسوريا والأردن وغيرها من الدول مثل الأكلات السورية التي انتشرت في معظم البلدان العربية، وتعد المقلوبة من الوجبات الغذائية الصحية كما تتسم بسهولة الإعداد وذلك إلى جانب الطعم والمذاق الرائع التي تتميز به ومن خلال هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل مقلوبة اللحمة بالباذنجان على طريقة أشهر المطاعم الشامية بخطوات سهلة وبسيطة. طريقة عمل مقلوبة اللحمة على طريقة المطاعم الشامية بألذ طعم طريقة عمل مقلوبة اللحمة على طريقة المطاعم الشامية بألذ طعم أولاً: المكونات كيلو واحد من اللحم.

عدد ثلاث حبات من الباذنجان الرومي المقطع شرائح.

عدد أربع أكواب من الأرز.

عدد أربع حبات من الطماطم ويتم تقطيعه إلى شرائح.

عدد ثلاث حبات من الفلفل الرومي ويتم تقطيعه إلى شرائح.

عدد سبع فصوص من الثوم المهروس ناعم.

عدد أربع حبات من البصل ويتم تقطيعه إلى شرائح.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة كباية صيني.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ورق لاورا.

رشة حبهان ناعم.

رشة جوزة الطيب.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسمر.

ملح حسب الرغبة.

سمنة. ثانياً: طريقة التحضير. يتم تحضير المقلوبة بخطوات بسيطة وسريعة حيث تعتبر المقلوبة من الوجبات سريعة التحضير ولا تحتاج إلى مجهود كبير من أجل إعدادها وجاءت طريقة التحضير كالتالي: يتم تقطيع اللحم إلى مكعبات وفي إناء على النار يتم وضع قدر مناسب من الماء لسلق اللحمة ويجب أن تنضج اللحمة جيداً بعد ان تنضج اللحمة نقوم برفع اللحمة وتصفيتها من المرق ونضع المرق جانباً. يتم أخذ شرائح الباذنجان وتقلي في الزيت السخن ويتم استخراجها من الزيت على مناديل مطبخ. يتم غسل الأرز وتصفيته جيداً ثم نضع على الأرز جميع البهارات والثوم والملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً مع الأرز ثم نضع عليه كمية مناسبة من السمن ونقلب الأرز والبهارات والسمن جيداً. نقوم بإحضار إناء مناسب ونضع به ملعقة سمنة وندهن قاع الإناء جيداً ثم نقوم بوضع شرائح البصل وفوقها شرائح الطماطم ثم شرائح الفلفل ثم شرائح الباذنجان ونرصهم فوق بعضهم بشكل متساوي ثم نضع قطع اللحمة فوقهم ثم نضع الأرز بالبهارات فوق اللحمة ثم يتم وضع قدر مناسب من مرق اللحم فوق الأرز ويجب عدم سكب الكثير من المرق حيث يتم وضع مقدار مساوي لطبقة الأرز بعد ذلك يتم وضع الإناء علي النار وننتظر حتي تغلى المرق ثم نقوم بتهدئة النار تماماً ونتركه حتي تنضج جميع المكونات. بعد أن تنضج المقلوبة يتم رفع الإناء على النار وإحضار طبق مناسب ويتم مسك الإناء وقلبه في طبق التقديم وبعد ذلك قومي بتزيين طبق المقلوبة بالمكسرات.

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