أسهل الوصفات الطبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء نهائيا بمكونات سهلة وبسيطة

الرؤوس السوداء من أكثر المشكلات التي تواجه الكثير من النساء، وخاصة أصحاب البشرة الدهنية، فهي تزداد لديهم في منطقة الأنف، ولأن المرأة تسعى دائمًا إلى الجمال والبشرة النقية الخالية من العيوب، فسوف نعرض لكم أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الرؤوس السوداء بشكل نهائي ونتيجة مضمونة لاحتواء الوصفات علي فيتامينات طبيعية وليس كيميائية.الرؤوس السوداء في الوجه
الوصفات الطبيعية من أهم العوامل التي تساعد في التخلص من مشكلة الرؤوس السوداء، أفضل من أي مستحضر كيميائي يمكن أن يستخدم لمجرد إخفائها، ويؤدي بعد ذلك إلى الأضرار بالبشرة ومن أهم هذه الوصفات كما يلي:وصفة بياض البيض لعلاج مشكلة الرؤوس السوداء
بياض البيض يعمل على تنقية البشرة من اي شوائب أو دهون وذلك يرجع لأنه يعمل على فتح مسام البشرة وتنقيتها.
طريقة التطبيق
قومي بفصل بياض البيض عن الصفار وبعد ذلك اخفقي البياض جيدًا حتى يكون سائل، وبعد ذلك يتم فرده على البشرة، اتركي الماسك على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ.
لابد من تكرار الوصفة أكثر من مرة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج المطلوبة في التخلص من الرؤوس السوداء نهائيًا.ماسك التقشير من البيكنج بودر
استخدام عمليات تقشير البشرة من أهم الوسائل التي تساعد على التخلص من البثور السوداء وتنشيط الدورة الدموية ويتم تطبيق هذا الماسك كما يلي:
طريق التطبيق
- احضري ملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر أو كما يسمى بصودا الخبز، ثم اعجنيه بما يتناسب من المياه بالقدر الذي يجعله عجينة.
- ضعي العجينة في الأماكن التي تتواجد بها البثور السوداء
- قومي بالتدليك البسيط لهذه المنطقة واتركي العجينة حتى تجف تمامًا، وبعد ذلك يشطف الوجه بالماء الدافئ.
- لابد من تكرار عملية التقشير بشكل أسبوعي للتخلص نهائيًا من الرؤوس السوداء.
الوسوم
الرؤوس السوداء من أكثر المشكلات التي تواجه الكثير من النساء، وخاصة أصحاب البشرة الدهنية، فهي تزداد لديهم في منطقة الأنف، ولأن المرأة تسعى دائمًا إلى الجمال والبشرة النقية الخالية من العيوب، فسوف نعرض لكم أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد في التخلص من الرؤوس السوداء بشكل نهائي ونتيجة مضمونة لاحتواء الوصفات علي فيتامينات طبيعية وليس كيميائية.الرؤوس السوداء في الوجه
الوصفات الطبيعية من أهم العوامل التي تساعد في التخلص من مشكلة الرؤوس السوداء، أفضل من أي مستحضر كيميائي يمكن أن يستخدم لمجرد إخفائها، ويؤدي بعد ذلك إلى الأضرار بالبشرة ومن أهم هذه الوصفات كما يلي:وصفة بياض البيض لعلاج مشكلة الرؤوس السوداء
بياض البيض يعمل على تنقية البشرة من اي شوائب أو دهون وذلك يرجع لأنه يعمل على فتح مسام البشرة وتنقيتها.
طريقة التطبيق
قومي بفصل بياض البيض عن الصفار وبعد ذلك اخفقي البياض جيدًا حتى يكون سائل، وبعد ذلك يتم فرده على البشرة، اتركي الماسك على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ.
لابد من تكرار الوصفة أكثر من مرة أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج المطلوبة في التخلص من الرؤوس السوداء نهائيًا.ماسك التقشير من البيكنج بودر
استخدام عمليات تقشير البشرة من أهم الوسائل التي تساعد على التخلص من البثور السوداء وتنشيط الدورة الدموية ويتم تطبيق هذا الماسك كما يلي:
طريق التطبيق
- احضري ملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر أو كما يسمى بصودا الخبز، ثم اعجنيه بما يتناسب من المياه بالقدر الذي يجعله عجينة.
- ضعي العجينة في الأماكن التي تتواجد بها البثور السوداء
- قومي بالتدليك البسيط لهذه المنطقة واتركي العجينة حتى تجف تمامًا، وبعد ذلك يشطف الوجه بالماء الدافئ.
- لابد من تكرار عملية التقشير بشكل أسبوعي للتخلص نهائيًا من الرؤوس السوداء.
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