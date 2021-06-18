كيكة الجزر بالشوفان الصحية بدون سكر في الخلاط بسعرات حرارية أقل

كيكة الجزر بالشوفان الصحية ، يبحث الكثير من متبعي الحمية الغذائية بغرض إنقاص الوزن عن طرق لعمل حلويات سهلة، تنوع في غذائهم بعد تقليلهم للنشويات والكربوهيدرات في نظام لو كارب أو متبعي نظام كيتو دايت، في مقالتنا اليوم نهتم بتقديم نوع من الحلويات سريعة التحضير قليلة السعرات الحرارية مناسبة لجميع الأنظمة الغذائية، وهي كيكة الجزر بالشوفان الصحية بدون سكر بطريقة سهلة وسعرات حرارية أقل وبمكونات متوافرة.

كيكة الجزر بالشوفان الصحية بالمقادير

مقادير كيكة الجزر الصحية تعتمد علي الشوفان أو يمكنك استخدام دقيق اللوز المناسب أكثر لحمية كيتو دايت، سنقوم بعمل كيكة الجزر بالشوفان، ونصنع لها توبينج لذيذ ورائع كريمي سيجعل كيكة الجزر من أفضل الحلويات التي يمكنك تناولها في الدايت، إليك المقادير:

3 جزر كبار.

2 بيض.

ملعقة بيكنج باودر صغيرة.

2 ملعقة قرفة.

1/4 ملعقة جنزبيل صغيرة.

1/8 ملعقة جوزه الطيب صغيرة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ربع ملعقة ملح صغيرة.

1/4 كوب عسل ابيض.

ربع كوب حليب يمكنك استبداله ب حليب جوز الهند أو حليب اللوز.

1/3 كوب زبيب.

1/3 كوب مكسرات.

1/2 كوب زيت ويمكنك استبداله بزيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب ونصف دقيق شوفان.

1/2 كوب جوز هند مبشور.

طريقة تحضير كيكة الجزر بالشوفان

قومي بتقطيع الجزر إلي قطع، ثم قومي ببشره ناعم باستخدام المبشرة. أو في الخلاط قومي بضربه حتى تحصلي علي بشر ناعم.

أزيلي بشر الجزر من الخلاط، وأضيفي الزيت والعسل الأبيض. وإليه الحليب والبيض وقومي بخلطهم معاً.

أضيفي إلي خليط البيض والزيت والعسل دقيق الشوفان والبهارت ( قرفة جنزبيل ملح جوزة الطيب بيكنج باودر). ثم قومي بخلط مكونات كيكة الجزر بالشوفان جيداً.

ثم أضيفي 1/2 كوب من جوز الهند المبشور والزبيب والمكسرات والجزر المبشور. وقومي بتقليبهم معاً، وقومي بضربهم ضربة بسيطة في الخلاط، حتى تضمني إندماج عجينة كيكة الجزر الصحية.

في صينية مناسبة قومي برشها بالزيت، وضعي إليها ورق الزبدة ورشة من الزيت فوق ورق الزبدة. وأضيفي خليط كيكة الجزر بالشوفان وقومي بمساواته في الصينية.

وفي فرن علي درجة حرارة 180 مئوية، قومي بإدخال صينية كيكة الجزر الصحية مدة 30 دقيقة. أو بحسب فرنك حتى تتحمر من الجوانب، وتختبري تسويتها أخرجيها، ثم قومي بتحضير الفروستنج الكريمي.

فروستنج كيكة الجزر