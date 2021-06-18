طريقة عمل السويسرول ، السويسرول من الحلويات اللذيذة، والتي تتمتع بشكل ومذاق خاص ويتم حشوها وإعدادها بأكثر من طريقة، يمكن لربة المنزل تحضيرها بكل سهولة، مع الحرص على إتباع الخطوات بالتفصيل، لأن المخبوزات عادة ماتحتاج إلى الدقة في المقدير المستخدمة، فأقل التفصيل قد تؤدي إلى فشل الوصفة، لذا دعونا نكتشف معا طريقة تحضير السويسرول في المنزل بخطوات سهلة.

طريقة عمل السويسرول وصفات سهلة وسريعة

في البداية يجب الحرص على استخدام ذات الكوب في تحديد الكمية حتي تكون المقادير دقيقة، لتحضير السويسرول في المنزل نحتاج إلى ربع كوب دقيق، 6 بيضات مع فصل البياض عن الصفار، سيكون السويسرول هنا بالشوكولاتة لذا سوف نحتاج إلى ربع كوب من الكاكاو الخام، رشة ملح، فانيليا، وكمية بسيطة من البيكينج بودر تقدر بنصف ملعقة صغيرة.

يجب تجهيز الفرن قبل البدء في تحضير الوصفة على درجة حرارة مناسبة وهي 180 درجة.

خطوة هامة تهملها العديد من النساء وهي نخل الدقيق قبل استخدامة مع إضافة الكاكاو والبيكنج بودر.

يخفق بياض البيض جانباً بالمضرب الكهربائي أو الخلاط حتي يتحول إلى خليط ثلجي.