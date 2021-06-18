يعتبر طبق السلطة من أهم الأطباق التي يجب أن تحتوي عليها مائدة الأسرة يوميا، و ذلك لما يحتوي عليه هذا الطبق من مكونات سحرية مختلفة و متنوعة يمكنها أن تمد الجسم بالكثير من الفيتامينات و العناصر الهامة و المفيدة للإنسان، بل إنها ترفع من مناعة الجسم و تساعده في التغلب على الكثير من الأمراض، و خاصة في ظل تلك الظروف التي يمر بها العالم خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار الجائحة، وتأكيد الأطباء على أن يكون الطعام الذي يتناوله الفرد يوما طعام صحي يتنوع فيما بين الخضراوات و الفاكهة، و اليوم نقدم لكم طبق سلطة التفاح و الخس و هي بالفعل نوع من أنوع السلطة المميزة لكونها أيضا مناسبة جدا للدايت و الريجيم و تساعد على التخسيس و فقد الوزن بسرعة دون التأثير على صحة الانسان.

سلطة التفاح للريجيم والدايت وأسهل طريقة للتخسيس وفقدان الوزن

و بداية يجب الإشارة إلى أن طبق السلطة الذي نقوم بتحضيره، يحتاج إلى 20 دقيقة فقط من أجل تحضيره، كما إن الكميات التي نحددها في مقالنا اليوم هي كافية لتحضير طبق سلطة يكفي 4 أفراد ، وطبق سلطة الخس بقطع التفاح الأخضر من الأطباق الشهية والخفيفة في الوقت نفسه ، ويمكن أن تقوم ربة المنزل بإضافة بعض من قشور البرتقال الى الطبق من أجل عملية التزيين، حتى يقدم بشكل لائق على مائدة الطعام.

عدد 4 حبات من التفاح الأخضر

ملعقة كبيرة من عصير الليمون أو عصير البرتقال.

عدد 2 حبة من خس الآيسبرغ ” أو كما يطلق عليه البعض الخس الافرنجي “

كوب من الذرة الصفراء

حزمة من البقدونس وهو ما يعادل ربع كوب و يتم فرمها جيدا

عدد واحد حبة من البرتقال و يتم بشرها جيدا.

والآن إليكم المقادير المطلوبة لتحضير الصوص الذي يضاف الى طبق السلطة ، و هي كالتالي :

ملعقة كبيرة من المايونيز

ربع كوب من العسل الأبيض

ملعقة صغيرة من الخردل

ربع كوب من كريمة الطبخ

و إليكم طريقة تحضير طبق السلطة اللذيذ

يتم تقطيع التفاح بشكل دائري بداية من الأعلى.

ثم نقوم باستخراج اللب من داخل التفاح ويتم الاحتفاظ به.

يتم وضع عصير الليمون على كلا من التفاح واللبّ الخاص به.

بعد ذلك نقوم بفرم الخس مع لب التفاح، ونقوم بوضعها في وعاء عميق ومتوسط الحجم.

نقوم بعدها بإضافة البقدونس المفروم الى الوعاء .

يتم إضافة الذرة الصفراء و يتم خلطها جيدا مع باقي المكونات ، و يتم ترك جميع المكونات جانباً، حتى نقوم بتحضير الصلصة ” الصوص “.

طريقة تحضير الصوص:

نقوم جميع المكونات التي قمنا بتحضيرها معا في وعاء عميق و تخلط جيدا .

نقوم بوضع تلك الصلصة على الخليط في الوعاء و المكون من الخضار والتفاح وتخلط جيدا حتى تتداخل معا.

يتم تقديم السلطة في قطع التفاح الذي قمنا بتفريغه ويتم تزينه باستخدام قشور البرتقال .

و إليكم مكونات و مقادير طبق سلطة الخس يقطع التفاح الأخضر، و هي كالتالي: