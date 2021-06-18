أسهل طريقة عمل مقشر فى المنزل لبشرة جذابة ومشرقة

ظهرت بعض الوصفات الرائعة التي تعتبر من أهم الأشياء التي تساعد في التخلص من مشاكل البشرة، وهي وصفات تقشير البشرة التي ينصح بها لكل امرأه أن تجعلها روتين أسبوعي لبشرتها، حتى تتمتع بعد ذلك ببشرة نقية ونظيفة ورائعة، وسوف نشرح لكم بعض الوصفات الهامة لصناعة مقشر طبيعي للبشرة منزليًا بأقل التكاليف وأقل مجهود خلاف استخدام علاج كيميائى.

وصفات تقشير البشرة منزليًا ماسك الجيلاتين لتقشير البشرة

التقشير بالجلاتين يساعد في تنظيف البشرة، والتخلص من التجاعيد

المكونات

١ ملعقة كبيرة جيلاتين

٢ ملعقة من اللبن الحليب

قطرات بسيطة زيت اللافندر

طريق التطبيق

اخلطي كل المكونات على بعضها ثم قومي بتحضير الوصفة بطريقة البخار.

يتم ذلك من خلال وضع المكونات في إناء عميق، وبعد ذلك قومي بوضعها في قدر عميق به مياه تصل إلى منتصف القدر وضعيها على النار حتى الغليان ويتم تجهيزها بالبخار.

وبعد ذلك وزعي الجيلاتين على البشرة واتركيه حتى يجف ويشد البشرة بشكل ملحوظ

ازيلي القناع من على وجهك، واغسلي وجهك بالماء الفاتر

تقشير الوجه بالقهوة والعسل

هذه الوصفة تعمل على تقشير البشرة وترطيبها أيضًا ويتم تحضيرها كما يلي:

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة

ملعقة كبيرة عسل نحل

يفضل إضافة أيضًا شوفان مطحون

طريقة التطبيق

اجمعي كل المكونات وبعد ذلك قومي، بوضعها على البشرة مع التدليك المستمر وتترك لمدة لا تقل عن١٠ دقائق ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

استعمال وصفة السكر لعلاج البشرة

السكر من أكثر الحبيبات المناسبة لعملية التقشير وخاصة السكر البني وطريقة تطبيقه على البشرة كالتالي:

طريقة التطبيق