أسهل طريقة عمل مقشر فى المنزل لبشرة جذابة ومشرقة

ظهرت بعض الوصفات الرائعة التي تعتبر من أهم الأشياء التي تساعد في التخلص من مشاكل البشرة، وهي وصفات تقشير البشرة التي ينصح بها لكل امرأه أن تجعلها روتين أسبوعي لبشرتها، حتى تتمتع بعد ذلك ببشرة نقية ونظيفة ورائعة، وسوف نشرح لكم بعض الوصفات الهامة لصناعة مقشر طبيعي للبشرة منزليًا بأقل التكاليف وأقل مجهود خلاف استخدام علاج كيميائى.وصفات تقشير البشرة منزليًا ماسك الجيلاتين لتقشير البشرة
التقشير بالجلاتين يساعد في تنظيف البشرة، والتخلص من التجاعيد
المكونات
- ١ ملعقة كبيرة جيلاتين
- ٢ ملعقة من اللبن الحليب
- قطرات بسيطة زيت اللافندر
طريق التطبيق
- اخلطي كل المكونات على بعضها ثم قومي بتحضير الوصفة بطريقة البخار.
- يتم ذلك من خلال وضع المكونات في إناء عميق، وبعد ذلك قومي بوضعها في قدر عميق به مياه تصل إلى منتصف القدر وضعيها على النار حتى الغليان ويتم تجهيزها بالبخار.
- وبعد ذلك وزعي الجيلاتين على البشرة واتركيه حتى يجف ويشد البشرة بشكل ملحوظ
- ازيلي القناع من على وجهك، واغسلي وجهك بالماء الفاتر
هذه الوصفة تعمل على تقشير البشرة وترطيبها أيضًا ويتم تحضيرها كما يلي:
المكونات
- ملعقة كبيرة من القهوة
- ملعقة كبيرة عسل نحل
- يفضل إضافة أيضًا شوفان مطحون
طريقة التطبيق
اجمعي كل المكونات وبعد ذلك قومي، بوضعها على البشرة مع التدليك المستمر وتترك لمدة لا تقل عن١٠ دقائق ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.استعمال وصفة السكر لعلاج البشرة
السكر من أكثر الحبيبات المناسبة لعملية التقشير وخاصة السكر البني وطريقة تطبيقه على البشرة كالتالي:
طريقة التطبيق
- اخلطي السكر مع زيت الزيتون الطبيعي، ويمكن استبداله بأي زيت اخر طبيعي إذا كان غير متوفر.
- كمية الزيت المضافة لابد أن تكون مناسبة للسكر حتى تتكون عجينة من السكر والزيت.
- ابدائي في توزيع العجينة على البشرة ولكن لابد من التدليك حتى يتم عملية التقشير الصحيحة، ثم تترك على الوجه 10 دقائق، وبعد ذلك يغسل الوجه وسوف تجدين نتيجة رائعة.
- يفضل بعد عملية التقشير وضع أي كريم مرطب للبشرة.
الوسوم
ظهرت بعض الوصفات الرائعة التي تعتبر من أهم الأشياء التي تساعد في التخلص من مشاكل البشرة، وهي وصفات تقشير البشرة التي ينصح بها لكل امرأه أن تجعلها روتين أسبوعي لبشرتها، حتى تتمتع بعد ذلك ببشرة نقية ونظيفة ورائعة، وسوف نشرح لكم بعض الوصفات الهامة لصناعة مقشر طبيعي للبشرة منزليًا بأقل التكاليف وأقل مجهود خلاف استخدام علاج كيميائى.وصفات تقشير البشرة منزليًا ماسك الجيلاتين لتقشير البشرة
التقشير بالجلاتين يساعد في تنظيف البشرة، والتخلص من التجاعيد
المكونات
- ١ ملعقة كبيرة جيلاتين
- ٢ ملعقة من اللبن الحليب
- قطرات بسيطة زيت اللافندر
طريق التطبيق
- اخلطي كل المكونات على بعضها ثم قومي بتحضير الوصفة بطريقة البخار.
- يتم ذلك من خلال وضع المكونات في إناء عميق، وبعد ذلك قومي بوضعها في قدر عميق به مياه تصل إلى منتصف القدر وضعيها على النار حتى الغليان ويتم تجهيزها بالبخار.
- وبعد ذلك وزعي الجيلاتين على البشرة واتركيه حتى يجف ويشد البشرة بشكل ملحوظ
- ازيلي القناع من على وجهك، واغسلي وجهك بالماء الفاتر
هذه الوصفة تعمل على تقشير البشرة وترطيبها أيضًا ويتم تحضيرها كما يلي:
المكونات
- ملعقة كبيرة من القهوة
- ملعقة كبيرة عسل نحل
- يفضل إضافة أيضًا شوفان مطحون
طريقة التطبيق
اجمعي كل المكونات وبعد ذلك قومي، بوضعها على البشرة مع التدليك المستمر وتترك لمدة لا تقل عن١٠ دقائق ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.استعمال وصفة السكر لعلاج البشرة
السكر من أكثر الحبيبات المناسبة لعملية التقشير وخاصة السكر البني وطريقة تطبيقه على البشرة كالتالي:
طريقة التطبيق
- اخلطي السكر مع زيت الزيتون الطبيعي، ويمكن استبداله بأي زيت اخر طبيعي إذا كان غير متوفر.
- كمية الزيت المضافة لابد أن تكون مناسبة للسكر حتى تتكون عجينة من السكر والزيت.
- ابدائي في توزيع العجينة على البشرة ولكن لابد من التدليك حتى يتم عملية التقشير الصحيحة، ثم تترك على الوجه 10 دقائق، وبعد ذلك يغسل الوجه وسوف تجدين نتيجة رائعة.
- يفضل بعد عملية التقشير وضع أي كريم مرطب للبشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة عمل مقشر فى المنزل لبشرة جذابة ومشرقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.