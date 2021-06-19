طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بكل تفاصيلها وتكات الطعم الأصلي

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني من الوجبات التي تبحث عنها الكثير من الأمهات من أجل تجديد وتنويع الأصناف المقدمة لأسرهم والتي تحتوي على الكبدة كعنصر أساسي وذلك للاستفادة من القيمة الغذائية القيمة لهذا العنصر الغذائي وهو الكبدة باختلاف أنواعها سواء كبدة غنم أو بقر أو عجول أو حتى جملي فجميعها ذات قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والبروتينات والمعادن الهامة لصحة الجسم، حيث تحتوي على الفسفور والزنك وفيتامين ب كما أنها تعد مصدر غني بفيتامين أ الذي يساعد على زيادة المناعة ولذلك تهتم الأمهات بتقديمها بصور مختلفة لأطفالها مثل المطاعم كالكبدة بالردة والكبدة المشوية وغيرها.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بكل تفاصيلها:

وتعد طريقة الكبدة الاسكندراني من أكثر الوصفات المحببة لدى الكبار والصغار من عشاق الكبدة، لأنها تحتوي على الكثير من الإضافات التي تضفي عليها مذاق رائع ورائحة أخاذة تجعلكم تعشقون مذاقها.

المكونات والمقادير:

نص كيلو كبدة مقطع.

عشر فصوص ثوم مفرومين.

٤ حبات فلفل أحمر واخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

٢ ملعقة كبيرة خل.

عصير ٢ ليمون.

٤ ملاعق زيت.

½ ملعقة صغيرة كمون.

½ ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

رشة شطه.

ملح.

فلفل اسود.