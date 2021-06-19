طريقة زلابية لقيمات قاضي كما يجب أن تكون مقرمشة ذهبية وتحدي، كرات ذهبية مقرمشة هشة من داخل، لقيمات قاضي من حلويات شرقية لذيذة سريعة تحضير، منتشرة في كل دول عربية ولها أكثر من اسم وأشهر ما تسمى به لقمة قاضي وزلابية تحلية مكونة من عجينة بسيطة جدا، وتشكل على شكل كرات صغيرة الحجم ذهبية وتسقى بتحلية العسل أو سيرب، وتزين بصوص شوكولاته أو بسكر البودرة، ويوجد أيضا عدد من محلات تقوم بحشوها من داخل بالمهلبية أو كاسترد، ولكي تكوني محترفة في صنع زلابية يوجد بعض تكات والأسرار التي يجب أن تتبع للحصول على كرات لقمة قاضي مثل حلواني تماما بلون ذهبي لامع. طريقة زلابية لقيمات قاضي كرات ذهبية مقرمشة عدد 2 كوب دقيق أبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا. عدد 2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة. عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر. عدد 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. ملعقة كبيرة من كاسترد البودرة. ملعقة كبيرة خميرة حبيبات. ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة ملح. كمية من زيت النباتي القلي. مكونات شربات تسقية لقيمات قاضي عدد 2 كوب سكر أبيض. كوب كبير من الماء. ملعقة صغيرة عصير ليمون. خطوات تحضير عجينة لقيمات قاضي زلابية ذهبية مقرمشة أولا اصنعي عسل تسقية يوضع السكر وماء في وعاء على النار، وتترك على نار هادئة حتى غليان ويضاف عليها عصير الليمون وتترك حتى غليان مرة ثانية ويكون قوام ثقيل، لمدة 10 دقائق، ثم يضاف عليها ملعقة فانيليا ويترك حتى يبرد تماما.

لتحضير زلابية نضع مكونات جافة وتقلب جيدا ويضاف عليها زيت والماء بشكل تدريجي حتى تحصلي على قوام انسيابي ناعم مطاطي، ثم تغطى العجينة بقطعة من القماش نظيفة تختمر لمدة ساعة بمكان دافئ.

بعد ساعة تكون قد خمرت عجينة وتقلب جيدا حتى تتمكني من إخراج هواء منها وتغطى مرة ثانية، حتى تختمر لمدة ساعة.

بعد مرور الساعة تقلب عجينة ونخرج منها هواء للمرة ثالثة، ثم تشكل بملعقة صغيرة مدهونة بالزيت، وتشكل بها كرات صغيرة، وتوضع في زيت كثير ساخن جدا.

تقلب كرات لقيمات قاضي في الزيت إلى أن تأخذ لون ذهبي، ونخرجها من زيت وتوضع في مصفاه وتفرد على صينية إلى أن تبرد تماما.

بعد أن تبرد توضع في زيت ساخن مرة أخرى على نار عالية، وتستمر بالتقليب حتى حصول على لون ذهبي، وتخرج في مصفاه ومنها إلى شربات بارد جدا وتصفى من شربات وتقدم وتزين بصوص شوكولاته. طريقة زلابية لقيمات قاضي كرات ذهبية مقرمشةمكونات شربات تسقية لقيمات قاضيخطوات تحضير عجينة لقيمات قاضي زلابية ذهبية مقرمشة الوسوم

طريقة زلابية لقيمات قاضي كما يجب أن تكون مقرمشة ذهبية وتحدي، كرات ذهبية مقرمشة هشة من داخل، لقيمات قاضي من حلويات شرقية لذيذة سريعة تحضير، منتشرة في كل دول عربية ولها أكثر من اسم وأشهر ما تسمى به لقمة قاضي وزلابية تحلية مكونة من عجينة بسيطة جدا، وتشكل على شكل كرات صغيرة الحجم ذهبية وتسقى بتحلية العسل أو سيرب، وتزين بصوص شوكولاته أو بسكر البودرة، ويوجد أيضا عدد من محلات تقوم بحشوها من داخل بالمهلبية أو كاسترد، ولكي تكوني محترفة في صنع زلابية يوجد بعض تكات والأسرار التي يجب أن تتبع للحصول على كرات لقمة قاضي مثل حلواني تماما بلون ذهبي لامع. طريقة زلابية لقيمات قاضي كرات ذهبية مقرمشة عدد 2 كوب دقيق أبيض. عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا. عدد 2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة. عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر. عدد 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. ملعقة كبيرة من كاسترد البودرة. ملعقة كبيرة خميرة حبيبات. ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر. نصف ملعقة صغيرة ملح. كمية من زيت النباتي القلي. مكونات شربات تسقية لقيمات قاضي عدد 2 كوب سكر أبيض. كوب كبير من الماء. ملعقة صغيرة عصير ليمون. خطوات تحضير عجينة لقيمات قاضي زلابية ذهبية مقرمشة أولا اصنعي عسل تسقية يوضع السكر وماء في وعاء على النار، وتترك على نار هادئة حتى غليان ويضاف عليها عصير الليمون وتترك حتى غليان مرة ثانية ويكون قوام ثقيل، لمدة 10 دقائق، ثم يضاف عليها ملعقة فانيليا ويترك حتى يبرد تماما.

لتحضير زلابية نضع مكونات جافة وتقلب جيدا ويضاف عليها زيت والماء بشكل تدريجي حتى تحصلي على قوام انسيابي ناعم مطاطي، ثم تغطى العجينة بقطعة من القماش نظيفة تختمر لمدة ساعة بمكان دافئ.

بعد ساعة تكون قد خمرت عجينة وتقلب جيدا حتى تتمكني من إخراج هواء منها وتغطى مرة ثانية، حتى تختمر لمدة ساعة.

بعد مرور الساعة تقلب عجينة ونخرج منها هواء للمرة ثالثة، ثم تشكل بملعقة صغيرة مدهونة بالزيت، وتشكل بها كرات صغيرة، وتوضع في زيت كثير ساخن جدا.

تقلب كرات لقيمات قاضي في الزيت إلى أن تأخذ لون ذهبي، ونخرجها من زيت وتوضع في مصفاه وتفرد على صينية إلى أن تبرد تماما.

بعد أن تبرد توضع في زيت ساخن مرة أخرى على نار عالية، وتستمر بالتقليب حتى حصول على لون ذهبي، وتخرج في مصفاه ومنها إلى شربات بارد جدا وتصفى من شربات وتقدم وتزين بصوص شوكولاته. طريقة زلابية لقيمات قاضي كرات ذهبية مقرمشةمكونات شربات تسقية لقيمات قاضيخطوات تحضير عجينة لقيمات قاضي زلابية ذهبية مقرمشة

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