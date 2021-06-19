طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن حلويات سريعة التحضير في دقائق

طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن ، مؤخراً يقوم الكثيرين بالبحث عن أفضل الوصفات لتحضير كيكة سهلة وبسيطة في دقائق، تعد بدون مجهود في المنزل وبدون مكونات كثيرة ومعقدة، وفي هذه المقالة نقدم لكم طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن طبقات بألذ طعم وستقومي بتحضيرها في 10 دقائق ولن تستغني عن إعدادها، إليكم طريقة كيكة البسكويت الباردة.
الكيكة الباردة نستخدم بها البسكويت السادة بديل خبز الكيكة الاسفنجية العادية، إليك مكونات الطبقة الأولى من الكيكة الباردة بدون فرن:
- بسكوت شاي سادة.
- كوب من الحليب .
في صينية من البايركس قومي بإضافة البسكويت بعد غمسه في الحليب الذي يعمل علي تطريته، وبعد الانتهاء من كامل الصينية نقوم بتحضير الطبقة الثانية من طبقات الكيكة الباردة، كريمة الكيك بمكونات أقتصادية.طبقة كريمة الكيكة الباردة
- لتر من الحليب.
- 3/4 كوب سكر .
- 3 ملاعق كبيرة دقيق .
- 2 معلقة كبيرة نشا.
- معلقة كبيرة زبدة .
- معلقة صغيرة فانيليا.
- باكيت كريم شانتيه.
في وعاء أضيفي الحليب والسكر والنشا والدقيق والنشا وقومي بتقليبهم أولاً علي البارد حتى تذوب المكونات في الحليب، ثم أرفعي الوعاء علي النار مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام، ثم أرفعيه من علي النار وأضيفي الفانيليا والزبدة، وقومي بمزجهم مع الخليط.
ثم أضيفي باكو من الكريم شانتيه وقومي بمزجهم معاً حتى تحصلي علي قوام الكريمة الثقيل، ثم قومي بوضع طبقة من الكريمة علي كيكة البسكويت الباردة، ونتركها تبرد، ونقوم بتحضير طبقة ثالثة وأخر طبقة من طبقات الكيكة الباردة بدون فرن.طبقة الشوكولاتة
- 3 أكواب حليب.
- 1/4 كوب سكر.
- 3 ملاعق كاكاو خام كبيرة.
- معلقة كبيرة دقيق.
- معلقة كبيرة نشا.
- 100 جرام شوكولاتة.
- ملعقة كبيرة زبدة .
أخر خطوة في عمل الكيكة الباردة بدون فرن، في وعاء أضيفي كمية الحليب والسكر والكاكاو الخام والدقيق والنشا، وقومي بإذابتهم والتقليب علي البارد، وعلي النار قومي بتقليب المكونات معاً حتى يسخن خليط الكاكاو، ثم ارفعيه من علي النار وأضيفي الشوكولاتة والزبدة حتى يذوبوا من حرارة الخليط، ثم قومي بوضع خليط الشوكولاتة علي طبقات الكيكة الباردة وتترك في الثلاجة حتى تتماسك .
تقدم باردة مع المشروبات ويمكنك التزيين ببشر الشوكولاتة أو برشة من الكاكاو، وبذلك نكون قدمنا طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن .
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طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن ، مؤخراً يقوم الكثيرين بالبحث عن أفضل الوصفات لتحضير كيكة سهلة وبسيطة في دقائق، تعد بدون مجهود في المنزل وبدون مكونات كثيرة ومعقدة، وفي هذه المقالة نقدم لكم طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن طبقات بألذ طعم وستقومي بتحضيرها في 10 دقائق ولن تستغني عن إعدادها، إليكم طريقة كيكة البسكويت الباردة.
الكيكة الباردة نستخدم بها البسكويت السادة بديل خبز الكيكة الاسفنجية العادية، إليك مكونات الطبقة الأولى من الكيكة الباردة بدون فرن:
- بسكوت شاي سادة.
- كوب من الحليب .
في صينية من البايركس قومي بإضافة البسكويت بعد غمسه في الحليب الذي يعمل علي تطريته، وبعد الانتهاء من كامل الصينية نقوم بتحضير الطبقة الثانية من طبقات الكيكة الباردة، كريمة الكيك بمكونات أقتصادية.طبقة كريمة الكيكة الباردة
- لتر من الحليب.
- 3/4 كوب سكر .
- 3 ملاعق كبيرة دقيق .
- 2 معلقة كبيرة نشا.
- معلقة كبيرة زبدة .
- معلقة صغيرة فانيليا.
- باكيت كريم شانتيه.
في وعاء أضيفي الحليب والسكر والنشا والدقيق والنشا وقومي بتقليبهم أولاً علي البارد حتى تذوب المكونات في الحليب، ثم أرفعي الوعاء علي النار مع التقليب المستمر حتى يثقل القوام، ثم أرفعيه من علي النار وأضيفي الفانيليا والزبدة، وقومي بمزجهم مع الخليط.
ثم أضيفي باكو من الكريم شانتيه وقومي بمزجهم معاً حتى تحصلي علي قوام الكريمة الثقيل، ثم قومي بوضع طبقة من الكريمة علي كيكة البسكويت الباردة، ونتركها تبرد، ونقوم بتحضير طبقة ثالثة وأخر طبقة من طبقات الكيكة الباردة بدون فرن.طبقة الشوكولاتة
- 3 أكواب حليب.
- 1/4 كوب سكر.
- 3 ملاعق كاكاو خام كبيرة.
- معلقة كبيرة دقيق.
- معلقة كبيرة نشا.
- 100 جرام شوكولاتة.
- ملعقة كبيرة زبدة .
أخر خطوة في عمل الكيكة الباردة بدون فرن، في وعاء أضيفي كمية الحليب والسكر والكاكاو الخام والدقيق والنشا، وقومي بإذابتهم والتقليب علي البارد، وعلي النار قومي بتقليب المكونات معاً حتى يسخن خليط الكاكاو، ثم ارفعيه من علي النار وأضيفي الشوكولاتة والزبدة حتى يذوبوا من حرارة الخليط، ثم قومي بوضع خليط الشوكولاتة علي طبقات الكيكة الباردة وتترك في الثلاجة حتى تتماسك .
تقدم باردة مع المشروبات ويمكنك التزيين ببشر الشوكولاتة أو برشة من الكاكاو، وبذلك نكون قدمنا طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن .
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