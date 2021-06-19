خلطة بياض الثلج السحرية لتبييض الوجه و الجسم كله في اسرع وقت

خلطة بياض الثلج السحرية، من الوصفات التي لها نتائج سريعة عن باقي خلطات تبييض الوجه، فهي تعمل على تبيض الوجه والجسم وكذلك توحيد لون البشرة فالنتيجة بلا شك رائعة وتظهر نتائجها خلال يومين من الاستخدام. لذلك تبحث الكثيرين من السيدات والفتيات عن خلطة بياض الثلج لاستخدامها وتوجد مستحضرات تفتيح صناعية كثيرة ومتعددة ولكنها لن تعطى النتائج المرغوب بإنجازها بهذه الخلطة سوف نقوم بعمل وتحضير الخلطة عبر موقع ثقفني فتابعونا.

خلطة بياض الثلج

سنتعرف على طريقة إعداد خلطة بياض الثلج وكذلك طريقة استخدامها، فبعد استخدام الوصفة ستلاحظين الفرق وسوف تحصلين علي بشرة وجه نضرة وجسم ناعم كالحرير وكل ما عليك هو تطبيق الوصفة واستخدام الزيوت التي تساعدك على الاهتمام بملمس ناعم وحريري

٣ ملاعق كبيرة ماء ورد

ثلاث ملاعق كبيرة من بودر الأطفال

٢ ملعقة كبيرة من الفازلين

½ ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة من كريم الجلسرين

ملعقتان من زيت اللوز الحلو

2 ملعقة من زيت الخروع

¼ كوب ماء دافئ

في إناء عميق يتم وضع الماء وماء الورد والنشا ويتم رفعه على نار هادئة مع التقليب حتي يذوب النشا. وتحصلي علي قوام متماسك ضعي الخليط جانباً حتي يبرد تماماً. في إناء آخر اخلطي الجلسرين وبودر الأطفال وتقليبهم جيداً في إناء آخر قومي بخلط الفازلين وزيت اللوز الحلو، وزيت الخروع حتي تتجانس المكونات قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض ويتم وضعها في علبة زجاجية نظيفة ومحكمة الغلق ويتم وضعها في الثلاجة. يتن استخدام الخلطة بوضعها على الوجه فهي آمنة تمامًا وسوف تلاحظين نعومة وبياض البشرة خلال يومين من الاستعمال. تستخدم للجسم عن طريق بعد الاستحمام يتم وضع الخلطة على المنطقة المراد تبيضها كالرقبة والابطين. وبين الفخذين ثم انتظري عشر دقائق قبل ارتداء ملابسك حتي يتشرب الجسم الخلطة. يمكنك تطبيق الخلطة بعد اليومين للحصول على نتائج أفضل.

خلطة بياض الثلج لتبيض البشرةطريقة تحضير واستخدام الخلطة