طريقة عمل كب كيك بدون فرن في البيت بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل كب كيك بدون فرن ، حضري ألذ كب كيك لأطفالك في خلال دقائق بسيطة بدون فرن، بخطوات بسيطة، تستطيعين تحضير نوع حلو سريع يشرفك أمام ضيوفك بمكونات متوفرة من منزلك، بدلًا من شرائهم الحلويات التي تحتوي على مكسبات طعم ورائحة وتضر بصحة أفراد أسرتك، جربي معنا تلك الطرق وشاهدي كم سيحبون الكب كيك سيطلبون منك تحضيرها دومًا بنفس الطريقة. طريقة عمل كب كيك بدون فرن مكونات كب كيك الشوكولاتة ربع كوب من الحليب السائل.

كوب إلا ربع من السكر الحبيبات.

1 كوب من الدقيق المنخول.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

نصف كوب من الكاكاو الغير مُحلى.

عدد 2 بيضة.

فانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح. طريقة التحضير أضيفي البيض + الفانيليا + السكر في وعاء عميق واخفقي جيدًا بالمضرب الكهربائي.

أثناء الخفق المستمر اضيفي الزيت مثل الخط الرفيع، ثم اسكبي الحليب بالتدريج.

أضيفي المكونات الجافة في وعاء عميق مثل الدقيق + الملح+ البيكنج بودر + الكاكاو الخام واخفقي جيدًا.

اسكبي المكونات الجافة على الخليط السائل اثناء الخفق المستمر.

امسحي اكواب الكب كيك بالقليل من الزيت ثم اسكبي كمية من الخليط به.

ضعي الأكواب في صينية مملوءة بالماء وارفعيها على نار هادئة مع تغطيتها بفوطة جافة ثم بغطاء.

اتركي الكب كيك حتى تمام النضج ثم ارفعيه واتركيه حتى يبرد لمدة قليلًا ثم زينيه حسب رغبتك. طريقة عمل كب كيك بدون فرن مكونات كب كيك الشوكولاتةطريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل كب كيك الفانيليا بدون فرن المكونات 9 ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

12 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول.

9 ملاعق كبيرة من السكر الحبيبات.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.

ثلاثة ملاعق صغيرة من الفانيليا. الوصفة الثانية: طريقة عمل كب كيك الفانيليا بدون فرن طريقة التحضير ضعي كلًا من الزيت + السكر + الحليب السائل + البيكنج بودر + الفانيليا + الدقيق في وعاء عميق جدًا.

ثم اخفقي كل المكونات معًا جيدًا حتى تصبح متجانسة تمامًا.

اسكبي كل المكونات في الأكواب وادخليها الميكروويف لمدة تصل إلى دقيقتان حتى يصبح ناضج تمامًا.

ثم اخرجيه من الميكروويف واتركيه حتى يبرد تمامًا ثم زينيه حسب رغبتك. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل كب كيك بدون فرن ، حضري ألذ كب كيك لأطفالك في خلال دقائق بسيطة بدون فرن، بخطوات بسيطة، تستطيعين تحضير نوع حلو سريع يشرفك أمام ضيوفك بمكونات متوفرة من منزلك، بدلًا من شرائهم الحلويات التي تحتوي على مكسبات طعم ورائحة وتضر بصحة أفراد أسرتك، جربي معنا تلك الطرق وشاهدي كم سيحبون الكب كيك سيطلبون منك تحضيرها دومًا بنفس الطريقة. طريقة عمل كب كيك بدون فرن مكونات كب كيك الشوكولاتة ربع كوب من الحليب السائل.

كوب إلا ربع من السكر الحبيبات.

1 كوب من الدقيق المنخول.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

نصف كوب من الكاكاو الغير مُحلى.

عدد 2 بيضة.

فانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح. طريقة التحضير أضيفي البيض + الفانيليا + السكر في وعاء عميق واخفقي جيدًا بالمضرب الكهربائي.

أثناء الخفق المستمر اضيفي الزيت مثل الخط الرفيع، ثم اسكبي الحليب بالتدريج.

أضيفي المكونات الجافة في وعاء عميق مثل الدقيق + الملح+ البيكنج بودر + الكاكاو الخام واخفقي جيدًا.

اسكبي المكونات الجافة على الخليط السائل اثناء الخفق المستمر.

امسحي اكواب الكب كيك بالقليل من الزيت ثم اسكبي كمية من الخليط به.

ضعي الأكواب في صينية مملوءة بالماء وارفعيها على نار هادئة مع تغطيتها بفوطة جافة ثم بغطاء.

اتركي الكب كيك حتى تمام النضج ثم ارفعيه واتركيه حتى يبرد لمدة قليلًا ثم زينيه حسب رغبتك. طريقة عمل كب كيك بدون فرن مكونات كب كيك الشوكولاتةطريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل كب كيك الفانيليا بدون فرن المكونات 9 ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

12 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض المنخول.

9 ملاعق كبيرة من السكر الحبيبات.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.

ثلاثة ملاعق صغيرة من الفانيليا. الوصفة الثانية: طريقة عمل كب كيك الفانيليا بدون فرن طريقة التحضير ضعي كلًا من الزيت + السكر + الحليب السائل + البيكنج بودر + الفانيليا + الدقيق في وعاء عميق جدًا.

ثم اخفقي كل المكونات معًا جيدًا حتى تصبح متجانسة تمامًا.

اسكبي كل المكونات في الأكواب وادخليها الميكروويف لمدة تصل إلى دقيقتان حتى يصبح ناضج تمامًا.

ثم اخرجيه من الميكروويف واتركيه حتى يبرد تمامًا ثم زينيه حسب رغبتك. طريقة التحضير

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