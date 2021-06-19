وصفات مجربة من زيت الفول السوداني للشعر ونتائج رهيبة

وصفات مجربة من زيت الفول السوداني للشعر، زيت الفول السوداني واحد من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية للشعر لأنه يوفر للشعر فوائد عديدة ومختلفة ولكن يجب الحرص من استخدامه لأنه هناك بعض المحاذير والطرق المعينة لاستخدام زيت الفول السوداني للشعر.

كيفية استخدام زيت الفول السوداني للشعر

يستخدم زيت الفول السوداني للعناية بالشعر وحل مشاكل الشعر المختلفة ولكل مشكلة لها طريقتها الخاصة:

نخلط صفار بيضة مع 2 ملعقة زيت فول سوداني وعدد 20 حبة فول سوداني تكون مطحونة ناعمًا.

تطبق الوصفة على الشعر مع جعلها تصل للفروة والتدليك 3 دقائق وبعد ساعة يزال بالاستحمام.

لا يزيد الاستخدام عن مرة بالأسبوع.

يجب غسل الشعر وتنظيفه في البداية.

نضع مقدار خمسة ملاعق زيت فول سوداني على فروة الرأس وتغطيته بقبعة الشعر البلاستيكية.

يتم شطف الشعر عندما تمر ساعة بالشامبو.

مسموح باستخدام زيت الفول السوداني حتى 6 أشهر من استخدامه.

من يعانون حساسية ضد مكونات زيت الفول السوداني يفضل تطبيقه على منطقة صغيرة من الشعر أولًا لتجنب رد الفعل التحسسي.

لا يوضع على الشعر أثناء الليل والنوم به لأنه يسبب إغلاق مسام الرأس.

زيت الفول السوداني لنمو الشعرزيت الفول السوداني لتقوية الشعرمحاذير استخدام زيت الفول السوداني للشعرأهمية زيت الفول السوداني للشعر

هذه مجموعة من فوائد زيت الفول السوداني للشعر:

تنعيم الشعر

يعمل زيت الفول السوداني على ترطيب الشعر بطريقة طبيعية ويحافظ عليه من التلف والتقصف وخاصةً الأطراف المتقصفة ويزيد من نعومة الشعر ولمعانه لأنه غني بمضادات الأكسدة.

تقوية الشعر

يحتاج الشعر لكي ينمو لمجموعة من الزيوت والأحماض الطبيعية والتي يوفر بعضها زيت الفول السوداني مثل حمض البالمتيك والأوليك واللينولينك ويحتوي زيت الفول السوداني على فيتامين e وتعمل تلك المواد جميعها سويًا على تقوية جذور الشعر وتغذية الجذور حتى الأطراف.

الحفاظ على بروتينات الشعر

حيث يكون زيت الفول السوداني طبقة واقية وعازلة على الشعر تقوم بدورها في منع فقد بروتينات الشعر عندما يغسل بالشامبو.