طريقة فعالة ومفيدة لتطويل الشعر بطريقة مذهلة

طريقة قلب الشعر لتطويل الشعر، هناك بعض الدراسات التي أفادت إمكانية تطويل الشعر من خلال قلب الشعر وهي طريقة يلجأ إليها بعض الأشخاص لأنها تنشط الدورة الدموية وتحفز نمو الشعر واحذروا ماذا؟ تلك الطريقة لها نتائج مثمرة في تحقيق الأهداف المرجوة في تطويل الشعر وتنعيمه.

كيفية قلب الشعر لتطويل الشعر

هذه هي الخطوات التفصيلية لتنفيذ طريقة قلب الشعر لتطويله:

اختيار زيت شعر مناسب

يجب اختيار أنسب وأفضل زيت طبيعي للشعر مثل:

زيت الزيتون المقاوم للبكتيريا ويزيد من قوة ولمعان الشعر.

أو زيت جوز الهند المرطب للشعر والذي يحفز عملية نمو الشعر ويحميه من التقصف.

وزيت اللوز الحلو وزيت الأرجان وزيت اللافندر.

إذا تم استخدام زيوت عطرية يجب تخفيفها بزيت جوز الهند أو الزيتون أو الجوجوبا وأي نوع من الزيوت الطبيعية له فوائده الخاصة به للشعر ويمكن اختيار أيًا منها.

تدفئة الزيت والتدليك به

يجب تدفئة الزيت قليلًا قبل استخدامه وبعدها يُدلك به فروة الشعر في مناطق مختلفة لدقائق قليلة مع العلم أن هذه الطريقة تحفز الدورة الدموية وتنشطها بمنطقة الفروة ليزيد من كثافة الشعر.

قلب الشعر لأسفل

وهناك عدة طرق لتطبيق الطريقة:

للرياضيين الوقوف على الرأس كتمرين مفيد.

الاستلقاء على السرير وجعل الرأس خارج مدى السرير ويترك معلق بالهواء.

الجلوس على كرسي والانحناء للأمام وترك الشعر منسدلًا لأسفل.

بعد اختيار الطريقة يتم البقاء بهذا الوضع حتى خمس دقائق بحد أقصى كما أنها تحسن من الشعور بالراحة والتخلص من التوتر فهي مثل وضعيات اليوجا.

الخطوة الأخيرة

هذه الخطوة الأخيرة وبها يتم رفع الرأس والشعر لأعلى تدريجيًا وغسل الشعر بعد ذلك أو بعد مرور ساعات بالشامبو ويتم التكرار 4 مرات بالأسبوع.

فوائد قلب الشعر للشعر والصحة

تحمل تلك العادة بعض الإيجابيات للشعر والصحة منها: