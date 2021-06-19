وصفة بياض الثلج لتبييض البشرة كنز للعروسة

وصفة بياض الثلج لتبييض البشرة، ترغب العروس يوم زفافها بأن تكون أفضل عروس يخطف الأنظار لهذا تولي البشرة اهتمامًا كبيرًا قبل الزفاف للعناية بها ولكي تكون العروس شكلها جميلًا ومشرقًا لهذا هناك بعض الوصفات الطبيعية الشهيرة في تفتيح البشرة والجسم يمكن أن تقوم العروس باستخدامها وفي مدة قليلة ستلاحظ الفرق.

أسباب تصبغ البشرة

تظهر البقع الداكنة في مناطق الجسم المختلفة ليست البشرة فقط فقد تظهر على الأيدي أو في المناطق الحساسة وهناك أسباب مختلفة هي المسئولة عن تصبغ البشرة أهمها هو كثرة صبغة الميلانين التي تتراكم بكثرة على خلايا البشرة فتتصبغ البشرة كما وهناك بعض العوامل الفرعية هي التي تسبب ظهور البقع الداكنة على البشرة مثل:

مع التقدم في المرحلة العمرية تظهر تصبغات الجلد المختلفة. اضطرابات في هرمونات الجسم وخاصةً الهرمونات الأنثوية. الندوب التي تتركها الحبوب خلفها إذا لم يتم التئامها بشكل جيد. التواجد تحت أشعة الشمس بصورة زائدة.

خلطة الحليب والورد لتبييض الجسم

من الوصفات البسيطة في المكونات ولكنها فعالة في إزالة تصبغات الجسم وتتكون فقط من الورد والحليب السائل الطازج وتستخدم بالشكل التالي:

يتم مزج أوراق الوردة مع الحليب السائل حتى تتشكل عجينة مناسبة.

في حالة كان المزيج سميكًا وغير لين نضيف الحليب حتى يصبح لزجًا.

ويتم إضافة الماسك على البشرة مثل المرطب مع تدليك الوجه بأكمله ثلاث دقائق وبعد نصف ساعة أو أقل نغسل الوجه بماء بارد.

خلطة الكركم والليمون للتخلص من التصبغات

تتكون الوصفة من الكركم والليمون والكركم معروف بمحتواه الغني بمضادات الأكسدة الفعالة في توفير أفضل نقاء ونظافة للبشرة وبهذا يتم الحفاظ على البشرة من السموم والبكتيريا والليمون غني بحمض الستريك وفيتامين سي ويحمي البشرة من حب الشباب والرؤوس السوداء والتصبغات.

طريقة استخدام الوصفة

يخلط عصير الليمون مع بودرة الكركم ونشكل عجينة متماسكة نتركها على بشرة الوجه النظيف والجاف ربع ساعة حتى يجف وبعدها نستخدم ماء بارد الغسل.