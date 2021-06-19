حماية الشعر والأظافر من التكسر باستخدام وصفات طبيعية

يزداد البحث عن طرق حماية الشعر والأظافر من التكسر ، حيث أن هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل لوقاية الأظافر والشعر من التقصف والتلف، مع العلم أن السبب الرئيسي في ذلك قد يكون إتباع أساليب حياتية خاطئة وعدم الاهتمام والعناية بهم كما ينبغي.

حماية الشعر والأظافر من التكسر

تقصف الشعر يؤدي إلى هيشانه والشكل غير اللائق، مما يؤثر بالسلب على ثقة المرأة بنفسها أمام الآخرين خاصة شريك حياتها.

نفس الأمر بالنسبة للأظافر، فإن شكلها المتقصف وضعفها من الأمور التي تؤثر على النفسية وعلى الثقة بالنفس.

هناك طرق كثيرة لحماية الشعر والأظافر من التقصف والضعف، مثل تناول أطعمة مفيدة تحتوي على الفيتامينات اللازمة لتقويتهم.

كما أن الوصفات التي تتكون من مواد طبيعية متوفرة في المنزل من أهم سبل الاهتمام والاعتناء بالأظافر والشعر، نظرًا إلى خلوها من المواد الكيميائية.

أسباب تكسر الشعر والأظافر

هناك عدة عوامل ينتج عنها تقصف الأظافر وشعر الرأس، وهي مشكلة شائعة بين النساء، ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:

المبالغة في استخدام مكواة الشعر والاستشوار.

الإكثار من استخدام الشامبو والمستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية.

تناول نظام غذائي غير صحي يفتقر الخضروات والفاكهة.

إلى جانب ربط الشعر بشكل خاطئ وشده بشكل مبالغ فيه يتسبب في تقصفه.

عدم المواظبة على قص أطراف الشعر للتخلص من الأجزاء المتقصفة وتجديد نموه.

التمشيط بعنف من الأعلى إلى الأسفل.

بالإضافة إلى غسل الشعر يوميًا يتسبب في تلفه وتكسره.

استخدام مياه تحتوي على مركبات كيميائية تضره مثل الكلور.

أسباب تكسر الشعرأسباب تكسر الأظافر

تكسر الأظافر يعني أن هناك خلل ما في الصحة الداخلية وربما يكون ذلك ناتج عن الروتين الغذائي الخاطئ، وفيما يلي أبرز الأسباب:

قضم الأظافر بالأسنان يؤدي إلى ضعفها وتكسرها.

بالإضافى إلى انخفاض نسبة الهيموجلوبين في الدم نتيجة افتقار النظام الغذائي إلى الحديد.

قلة معدل فيتامين B في الدم.

إهمال شرب كميات وفيرة من الماء يوميًا، مما يؤدي إلى جفاف الجلد المحيط بالأظافر وبالتالي تكسرها.

فضلاً عن المبالغة في استخدام أدوات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية.

ترك طلاء الأظافر لمدة طويلة دون إزالته والترطيب بعد الإزالة.

و استخدام مزيل الطلاء الذي يحتوي على مادة الأسيتون بمعدل مرتفع.

طريقة حماية الشعر والأظافر من التكسر

هناك إرشادات ونصائح يمكن إتباعها بحرص من أجل حماية الشعر والأظافر من التقصف والتلف، ويتمثل ذلك في التالي:

أولاً، يجب تناول نظام غذائي صحي يحتوي على المعادن والفيتامينات المختلفة اللازمة لنمو الأظافر والشعر بشكل سليم وصحي.

بالإضافة إلى استخدام مستحضرات التجميل بمعدل مناسب دون مبالغة.

تجفيف الشعر بشكل طبيعي عن طريق تركه في الهواء بدلاً من استخدام من استخدام الاستشوار بكثرة.

التقليل من استعمال المستحضرات الكيميائية التي تضر فروة الرأس.

إلى جانب عدم المبالغة في صبغ الشعر، واستخدام رابطات مناسبة له، وتمشيطه برفق.

الاهتمام بترطيب الأظافر دوريًا.

كما يجب الحرص على ارتداء القفازات أثناء تنظيف المنزل أو في حالة استخدام المركبات الكيميائية.

عدم قضم الأظافر وعدم المبالغة في استخدام الطلاء.

استخدام مزيل طلاء مناسب، ويفضل استعمال مقوي.

تقليم الأظافر باستمرار واستخدام الوصفات الطبيعية لترطيب الجلد المحيط بها.

وصفات حماية الشعر والأظافر من التكسر

هناك العديد من الوصفات التي تدخل في تركيبها مكونات طبيعية للحفاظ على الأظافر والشعر من التقصف، ومن أمثلتها ما يلي:

صفار البيض وزيت الزيتون للشعر

زيت الزيتون معروف أنه من أفضل المواد التي تستخدم لترطيب الشعر ومنحه القوة واللمعان، وفيما يلي المقادير وخطوات الاستعمال:

مكونات الماسك

صفار بيضة.

ملعقة من عسل النحل.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

إلى جانب ملعقتين من زيت اللوز الحلو.

طريقة الاستخدام

أولاً، قومي بخلط جميع المكونات جيدًا. ثم يتم تطبيقها على الشعر وتوزيعها جيدًا، تترك لمدة ساعة تقريبًا. بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

خلطة الليمون والملح للأظافر

الليمون من أفضل المكونات التي تستخدم لتقوية الأظافر، وفيما يلي الطريقة:

المكونات

لتر من الماء الفاتر.

نصف ملعقة من عصير الليمون الطازج.

بالإضافة إلى ملعقة كبيرة من الملح.

الخطوات