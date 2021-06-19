وصفات تفتيح الركب .. تعرف عليها وعلى أسباب اسمرارها

اسمرار منطقة الركب من أكثر المشاكل شيوعًا لدى الرجال والنساء، مما يدفعهم إلى البحث عن وصفات تفتيح الركب باستخدام الوصفات الطبيعية في المنزل نظرًا لتكلفتها البسيطة ونتيجتها المضمونة، وفيما يلي نوضح أسباب اسمرار الركب وطريقة استخدام بعض هذه الخلطات.

أسباب اسمرار الركب

هناك عدة عوامل تكون من الأسباب المباشرة لاسمرار منطقة الركبة، والتي من أبرزها ما يلي:

التعرض بشكل مباشر إلى أشعة الشمس الضارة.

العامل الوراثي والجينات تلعب دور أساسي.

إلى جانب الاحتكاك بالملابس الضيقة المصنوعة من أقمشة خشنة.

بالإضافة إلى الاضطراب الهرموني.

تقشير الجلد الميت في منطقة الركب بطريقة خاطئة.

فضلاً عن الضغط النفسي والتوتر العصبي.

وصفات تفتيح الركب

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يتم تجهيزها في البيت للتخلص من اللون الداكن في منطقة الركب، والتي من أبرزها ما يلي:

وصفات تفتيح الركب بالكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين التي تحتوي على مضادات للأكسدة والالتهابات، مما يعمل على تفتيح المنطقة والتخلص من اللون الغامق:

المكونات

ثلاث ملاعق من الكركم المطحون.

ملعقة من الدقيق.

ماء ورد للعجن (حسب الحاجة).

الخطوات

أولاً، يتم خلط كافة المكونات معًا في وعاء عميق للحصول على قوام متجانس. ثم يتم استخدام الخليط على الركبتين وتركه لمدة ساعة تقريبًا حتى يجف تمامًا. بعد ذلك، يتم تبليل اليد بقليل من الماء، وفرك الماسك برفق للتخلص منه تمامًا. ومن ثم، غسل المنطقة بالماء الفاتر للتخلص من البقايا، وينصح بتكرار الخلطة يوميًا.

الليمون والعسل لتفتيح الركبتين

الليمون من أفضل المكونات التي تعمل على تفتيح الجلد والتخلص من الاسمرار والجلد الميت.

كما أن العسل يعمل على الترطيب والتفتيح لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة:

المكونات

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

عصير ليمونة.

خطوات الاستعمال

في البداية، يتم وضع المكونات في وعاء وخلطها جيدًا. ثم تطبيق الخلطة على الركب لمدة 20 دقيقة تقريبًا. بعد ذلك يتم غسل المنطقة بالماء الفاتر، مع التكرار يوميًا لمدة أسبوع واحد.

زيت النعناع لتفتيح منطقة الركب

يحتوي زيت النعناع على الزيوت الطيارة التي تحفز إفراز مادة الكولاجين الذي يوحد لون البشرة، وفيما يلي طريقة الماسك:

المكونات

نصف كوب من الماء المغلي.

حزمة نعناع.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة