مكياج البشرة البيضاء بالخطوات في المنزل كالمحترفات للمناسبات والسهرات

مكياج البشرة البيضاء ، تعتبر البشرة البيضاء من أكثر أنواع البشرة الحساسة التي لا يناسبها كل أنواع الميكب لذلك لابد من التعامل معها بحذر واختيار الألوان التي تناسبها بدقة ومهارة كبيرة، فنحن نساعدك في إختيار وتحديد افضل ميكب للبشرة البيضاء.

مكياج البشرة البيضاء

لابد من اتباع خطوات مهمة وواضحة للتعامل مع البشرة البيضاء عند وضع الميكب حتى لا تزيد من شحوب البشرة أو الظهور بشكل غير لائق وإليكي افضل ميكب للبشرة البيضاء وهو:

ألوان الجفون

لابد من التفكير جيدًا والتأكد من اختيار الدرجات المثالية من ألوان الجفون ويحبب استخدام الألوان الغامقة مثل: ( جميع الدرجات البنية – البذنجاني – درجات الرمادي – وبعض الدرجات المناسبة من الأخضر والأزرق ) والحرص على البعد عن الدرجات ذات اللون الفاتح لأنها تزيد من شحوب البشرة.

الفاونديشن ( كريم الأساس )

الدرجة المناسبة للبشرة من أهم أساسيات الميكب المثالي لذلك لابد من اختبار جزء صغير على ظهر يدك للتأكد من درجة الفاونديشن المناسبة للون بشرتك.

البلاشر ( محمر الخدود )

عكس ألوان الجفون لابد أن تكون درجات حمرة الخد فاتحة رقيقة حتى تتناسب مع البشرة البيضاء مثل: ( البينك – الروز- الموف ) يوزع ببساطة بفرشاة أو إسفنجة نظيفة.

الأكلادور ( ملون الأظافر )

يجب التنسيق مع ألوان المكياج واختيار الألوان المناسبة وهذا لإظهار شكل اليد بطريقة جميلة لأصحاب البشرة البيضاء فالألوان الغامقة تناسبهم أكثر من الألوان الفاتحة وخاصة اللون الأحمر من أجمل الألوان.

أحمر الشفاه

يعتبر من أصعب وأهم ما يثير اهتمام أصحاب البشرة البيضاء هو أحمر الشفاه وما يناسب بشرتهم ولذلك اختارنا بعض الألوان التى نعتقد أنها تناسبهم جيدًا وهي:-

درجات الأحمر المختلفة.

كل درجات البينك ( الوردية).

البرتقالي بدرجاته.

جميع درجات البنفسج الغامق.

البنى المائلة للأحمر أو البرتقالي.

ألوان الرموش ( المسكارا )

درجة اللون الأسمر تعتبر من أجمل الدرجات للمسكارا التي تنير وجه أصحاب البشرة البيضاء.