طريقة عمل فراخ كنتاكي الشهيبة بخلطة المحلات السرية

طريقة عمل فراخ كنتاكي يعد الدجاج من أشهر الوجبات التي تتربع على سفرتك ولها طرق كثيرة في الأعداد والتقديم وأشهرها الدجاج المقلى المقرمش الذي يعشق الجميع تناوله خارج المنزل لتميزها بمذاقها الخاص وتشتهر المطاعم الكبري بتحضيرها بخلطة من التوابل السرية التي تميزها وتقدم بجانبها المحلات البطاطس المقرمشة والبصل المقرمش والصوصات.وتسعى كل سيدة لمعرفة سر هذه الخلطة لتعدها وتقدمها إلي أسرتها وتوفر المبالغ الباهظة في شراءها. طريقة عمل فراخ كنتاكي طريقة عمل فراخ كنتاكي المكونات دجاجه مقطعة إلي عشر قطع.

لتر ماء.

ملعقتان كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

بصله صغيرة مقطعة شرائح.

خمس ورقات لوري ( غار ). مكونات التغليف ثلاث أكواب وربع من الدقيق.

كوب الا ربع نشأ ( كورن فلور ).

ملعقة كبيرة ممسوحة ملح.

ملعقتان كبيرة بينكج باودر.

ملعقة كبيرة بابريكا.

أو شطة حسب الرغبة ( أختيار ).

ملعقة كبيرة بصل باودر.

ملعقه كبيرة ونصف ثوم بودر.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب الأ ربع من الماء. طريقة التحضير طريقة التحضير نغسل الفراخ جيدا بعد التقطيع.

نحضر وعاء كبير عميق.

نضيف لتر الماء، شرائح البصل.

نضيف ملعقة السكر، الملح، ورق لوري.

نقلب جميع المكونات.

حتى يذوب السكر، الملح.

نضع الفراخ في المحلول لمدة ست ساعات.

أو يترك في الثلاجة ليلة كامله.

بعد مرور الوقت المناسب.

نضع الفراخ في صينية.

ننشف بمنديل المطبخ جميع قطع الفراخ.

نحضر طبق أخر عميق.

نضيف الدقيق،النشا، التوابل.

يقلب جيدا، ثم نقسم الدقيق إلى نصفين.

ونضع الجزء المفصول في وعاء أخر.

نضيف البيض، وكوب الأ ربع ماء.

نخلط المكونات جيدا.

حتى نحصل على قوام مثل الكيك.

نأخذ قطعة من الفراخ ونغمسها بأكملها في الخليط السائل.

نضعها في الخليط الجاف، ونغطيها جيدا بالدقيق.

نضغط برفق في أتجاة واحد لمدة دقيقة.

ونقلها باليدين، حتى نحصل على التعريجات مثل الجاهزة.

أذا تكتل الدقيق أثناء تغليف الفراخ.

ينخل بمصفاه ضيقة.

وتكرر العملية في الكمية المتبقية.

نضع حله صغيرة على النار.

نضع بها لتر من الزيت.

نترك الزيت يسخن على النار لمدة خمس دقائق.

نضع الفراخ بحرص شديد.

نصفي الفراخ جيدا.

نضعها في مصفاه وليس ورق مطبخ.

لكي تحافظ على قرمشتها.

تقدم ساخنة وبجانبها السلطات. الوسوم

طريقة عمل فراخ كنتاكي يعد الدجاج من أشهر الوجبات التي تتربع على سفرتك ولها طرق كثيرة في الأعداد والتقديم وأشهرها الدجاج المقلى المقرمش الذي يعشق الجميع تناوله خارج المنزل لتميزها بمذاقها الخاص وتشتهر المطاعم الكبري بتحضيرها بخلطة من التوابل السرية التي تميزها وتقدم بجانبها المحلات البطاطس المقرمشة والبصل المقرمش والصوصات.وتسعى كل سيدة لمعرفة سر هذه الخلطة لتعدها وتقدمها إلي أسرتها وتوفر المبالغ الباهظة في شراءها. طريقة عمل فراخ كنتاكي طريقة عمل فراخ كنتاكي المكونات دجاجه مقطعة إلي عشر قطع.

لتر ماء.

ملعقتان كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر.

بصله صغيرة مقطعة شرائح.

خمس ورقات لوري ( غار ). مكونات التغليف ثلاث أكواب وربع من الدقيق.

كوب الا ربع نشأ ( كورن فلور ).

ملعقة كبيرة ممسوحة ملح.

ملعقتان كبيرة بينكج باودر.

ملعقة كبيرة بابريكا.

أو شطة حسب الرغبة ( أختيار ).

ملعقة كبيرة بصل باودر.

ملعقه كبيرة ونصف ثوم بودر.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب الأ ربع من الماء. طريقة التحضير طريقة التحضير نغسل الفراخ جيدا بعد التقطيع.

نحضر وعاء كبير عميق.

نضيف لتر الماء، شرائح البصل.

نضيف ملعقة السكر، الملح، ورق لوري.

نقلب جميع المكونات.

حتى يذوب السكر، الملح.

نضع الفراخ في المحلول لمدة ست ساعات.

أو يترك في الثلاجة ليلة كامله.

بعد مرور الوقت المناسب.

نضع الفراخ في صينية.

ننشف بمنديل المطبخ جميع قطع الفراخ.

نحضر طبق أخر عميق.

نضيف الدقيق،النشا، التوابل.

يقلب جيدا، ثم نقسم الدقيق إلى نصفين.

ونضع الجزء المفصول في وعاء أخر.

نضيف البيض، وكوب الأ ربع ماء.

نخلط المكونات جيدا.

حتى نحصل على قوام مثل الكيك.

نأخذ قطعة من الفراخ ونغمسها بأكملها في الخليط السائل.

نضعها في الخليط الجاف، ونغطيها جيدا بالدقيق.

نضغط برفق في أتجاة واحد لمدة دقيقة.

ونقلها باليدين، حتى نحصل على التعريجات مثل الجاهزة.

أذا تكتل الدقيق أثناء تغليف الفراخ.

ينخل بمصفاه ضيقة.

وتكرر العملية في الكمية المتبقية.

نضع حله صغيرة على النار.

نضع بها لتر من الزيت.

نترك الزيت يسخن على النار لمدة خمس دقائق.

نضع الفراخ بحرص شديد.

نصفي الفراخ جيدا.

نضعها في مصفاه وليس ورق مطبخ.

لكي تحافظ على قرمشتها.

تقدم ساخنة وبجانبها السلطات.

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