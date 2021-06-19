بدون سويت ولا ماكينة إزالة الشعر من الجذور بالفازلين بدون ألم نهائيا لن يعود مرة اخري

بدون سويت ولا ماكينة إزالة الشعر من الجذور بالفازلين ، يعد الشعر الزائد في الجسم هو أكثر المشكلات التي تواجه جميع السيدات وتسبب لهم إرهاق كبير حيث أنه يوجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها إزالة شعر الوجه والجسم ولكن إما أن تكون طرق تسبب آلام أو تكون طرف مكلفة وباهظة الثمن ومن خلال السطور القادمة في مقالنا اليوم سنقدم لكل سيدة أبسط وأسهل الطرق التي تستطيع نزع الشعر الزائد من جسمك عن طريقها وذلك من خلال استخدام مكون متوفر في كل بيت وهو الفازلين والذي يعرف بخصائصه المتميزة على البشرة والجسم. بدون سويت ولا ماكينة إزالة الشعر من الجذور بالفازلين بدون سويت ولا ماكينة إزالة الشعر من الجذور بالفازلين مكونات الوصفة : ½ ملعقة من الفازلين الطبي.

3 ملاعق كبيرة من اللبن.

½ ملعقة من الكركم البودر.

ملعقة كبيرة من الحمص البودر. خطوات استخدام الوصفة قومي بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضهم البعض جيدًا ولكن باستثناء الفازلين الطبي إلى أن تحصلي على قوام ناعم ومتجانس.

عليكي أن تضيفي كمية الفازلين الطبي على المزيج السابق وتقلبي باستمرار إلى تمام التجانس.

قومي بوضع المزيج على المنطقة التي ترغبين بنزع الشعر منها ولكن انتبهي لتوزيع الكريم مع اتجاه منبت الشعر.

اتركي الكريم على الشعر لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

عليك الآن نزع الكريم بعد أن جف على الجسم ولكن مع عكس اتجاه منبت الشعر.

اغسلي المنطقة بماء دافئ ويمكن تكرار التجربة يوميًا. الطريقة اليابانية لإزالة الشعر الطريقة اليابانية لإزالة الشعر مكونات الوصفة : كوب من السكر البني.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

2 ملعقة كبيرة من قطرات الليمون. خطوات استخدام الوصفة قومي بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضهم البعض في وعاء مناسب وارفعيهم على نار متوسطة.

بعد غليان الخليط على النار قومي بتهدئة النار مع الاستمرار في التقليب برفق حتى يصبح لون الخليط ذهبي.

يجب أن يكون كثافة هذا الخليط مثل كثافة عسل النحل.

اتركي الخليط جانبًا ليبرد ومن ثم ابدأي باستخدامه.

ضعي الخليط على المنطقة مع اتجاه نمو الشعر ومن ثم قومي بنزعها عكس اتجاه نمو الشعر.

هذه الوصفة ممتازة حيث أن الشعر يتأخر في الظهور فترة طويلة. الوسوم

بدون سويت ولا ماكينة إزالة الشعر من الجذور بالفازلين ، يعد الشعر الزائد في الجسم هو أكثر المشكلات التي تواجه جميع السيدات وتسبب لهم إرهاق كبير حيث أنه يوجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها إزالة شعر الوجه والجسم ولكن إما أن تكون طرق تسبب آلام أو تكون طرف مكلفة وباهظة الثمن ومن خلال السطور القادمة في مقالنا اليوم سنقدم لكل سيدة أبسط وأسهل الطرق التي تستطيع نزع الشعر الزائد من جسمك عن طريقها وذلك من خلال استخدام مكون متوفر في كل بيت وهو الفازلين والذي يعرف بخصائصه المتميزة على البشرة والجسم. بدون سويت ولا ماكينة إزالة الشعر من الجذور بالفازلين بدون سويت ولا ماكينة إزالة الشعر من الجذور بالفازلين مكونات الوصفة : ½ ملعقة من الفازلين الطبي.

3 ملاعق كبيرة من اللبن.

½ ملعقة من الكركم البودر.

ملعقة كبيرة من الحمص البودر. خطوات استخدام الوصفة قومي بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضهم البعض جيدًا ولكن باستثناء الفازلين الطبي إلى أن تحصلي على قوام ناعم ومتجانس.

عليكي أن تضيفي كمية الفازلين الطبي على المزيج السابق وتقلبي باستمرار إلى تمام التجانس.

قومي بوضع المزيج على المنطقة التي ترغبين بنزع الشعر منها ولكن انتبهي لتوزيع الكريم مع اتجاه منبت الشعر.

اتركي الكريم على الشعر لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

عليك الآن نزع الكريم بعد أن جف على الجسم ولكن مع عكس اتجاه منبت الشعر.

اغسلي المنطقة بماء دافئ ويمكن تكرار التجربة يوميًا. الطريقة اليابانية لإزالة الشعر الطريقة اليابانية لإزالة الشعر مكونات الوصفة : كوب من السكر البني.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

2 ملعقة كبيرة من قطرات الليمون. خطوات استخدام الوصفة قومي بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضهم البعض في وعاء مناسب وارفعيهم على نار متوسطة.

بعد غليان الخليط على النار قومي بتهدئة النار مع الاستمرار في التقليب برفق حتى يصبح لون الخليط ذهبي.

يجب أن يكون كثافة هذا الخليط مثل كثافة عسل النحل.

اتركي الخليط جانبًا ليبرد ومن ثم ابدأي باستخدامه.

ضعي الخليط على المنطقة مع اتجاه نمو الشعر ومن ثم قومي بنزعها عكس اتجاه نمو الشعر.

هذه الوصفة ممتازة حيث أن الشعر يتأخر في الظهور فترة طويلة.

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