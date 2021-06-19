كريم جوز الهند اقوي كريم مزيل عرق طبيعي 100 % في البيت يدوم 24 ساعة

كريم جوز الهند اقوي كريم مزيل عرق طبيعي، طريقة لعمل مزيل العرق من الممكن أن يكون هناك اعتماد كامل عليها للتخلص من التعرق الشديد، وذلك يكون من خلال الاستخدام لبعض المكونات والمعروف أنها ذات تأثير للرطوبة والعرق من مسام الجسم، ومن الممكن أن نقوم بعمل مكون يزيل العرق ويكون طبيعي وفعال بنسبة مائة بالمائة علاوة على أمان استخدامه، حيث ثبت مؤخرًا أن الكثير من الأنواع لمزيلات التعرق غير آمنة، وغير صحية.

كريم جوز الهند اقوي كريم مزيل عرق طبيعي 100 %

تلك الطريقة يشيع استعمالها ومجربة فيما بين العديد من السيدات، وتعتبر من أهم الطرق الطبيعية الأكثر فعالية لإزالة الإحساس بالتعرق والمكونات كما يلي:

عدد ملعقتين مكون الشبة.

قطرات مسك.

كمية من مكون النشا حوالي ملعقتين.

ملعقة زيت زيتون.

نحضر وعاء عميق مناسب للاستخدام.

توضع الشبة مع النشا بالوعاء ويتم التقليب لهما على الجاف.

بعد ذلك نضيف مكون زيت الزيتون، ثم نقلب.

نضيف قطرات من عطر المسك، ونقلب للمرة الأخيرة، ثم يوضع هذا

المزيج مميز الراحة بداخل علبة زجاجية محكمة الغلق.

عقب الاستحمام تستعمل كريم مزيل العرق، ومن الممكن المواظبة عليها بشكل يومي، وليست لها أي أعراض جانبية.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعياستعمال مكون خلاصة جوز الهند

من الممكن الاعتماد على تلك الطريقة وصنع مزيل العرق بأقل الإمكانات، كما أنه آمن، ولا يتلف خلايا الجلد، ومكونات المزيل الطبيعي للعرق تكون كما يلي:

المكونات:

ملعقتين لمستخلص جوز الهند الزيتي.

ملعقة صغيرة مكون بيكينج صودا.

ملعقة نشاء.

ملعقة من مكون زيت الياسمين.

ربع ملعقة زيت لافندر.

طريقة التحضير والاستعمال للخليط: