بملعقة حنة واحدة احصلي على حواجب ثقيلة وكثيفة وجذابة في 3 أيام بهذه الطريقة المبتكرة

أصبح استخدام النباتات الطبيعية كعلاج لمشاكل الشعر والبشرة نتائج إيجابية سريعة، مما سهل كثيرا علي جميع السيدات، وخاصة الأمهات التي تقضي معظم وقتها في الإعتناء بأسرتها، ولا تجد وقت للخروج والإهتمام بنفسها، زيت الخروع من اقوي المواد الطبيعة التي تستخدم في تكثيف شعر الحواجب، وأمن وفعال وغير مكلف للغاية وليس له أي اضرار. استخدام زيت الخروع لتكثيف الحواجب المكونات: زجاجة صغيرة من زيت الخروع النقي.

مقص حواجب.

فرشاة مسكرة.

ماء.

ملح.

قطع قطن أبيض. طريقة الإستخدام ان الحصول علي حواجب كثيفة أمر سهل للغاية من خلال استخدام زيت الخروع الغني بالمعادن فهو من اقوي الزيوت الفعالة في تكثيف الشعر. نقوم بوضع المقص وفرشاة المسكرة في كوب من الماء المغلي مضافا اليه معلقة من الملح الأبيض، لكي يتم تنظيفهم جيدا قبل الإستخدام. بعد ذلك نقوم بتنظيف الحواجب وازالة الشعر الزائد. نحضر قطع القطن الأبيض ونقوم بعمل كمادات للحواجب بالقطن والماء البارد قبل وضع زيت الخروع، يعمل الماء البارد علي غلق المسام بعد ازالة الشعر الزائد من الحواجب. نضع فرشاة المسكرة في زيت الخروع ونقوم بوضعها علي الحواجب حتي نتاكد تماما من تغطية الحواجب بزيت الخروع. نترك زيت الخروع علي الحواجب لمدة خمس ساعات، وبعدها نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر. يعمل زيت الخروع علي نمو شعر الحواجب بطريقة سريعة بل انه فعال في انبات الشعر من جديد. يتم تكرار روتين وضع زيت الخروع لتكثيف الحواجب يوميا مع مراعاة تنظيف الحواجب بالماء وازالة الشعر الزائد قبل وضع زيت الخروع. بعد مرور اسبوع من استخدام زيت الخروع سنلاحظ نتائج ايجابية كبيرة، وحين الوصول الي مستوي تكثيف الحواجب المرغوب فيه، يتم وقتها توقيف استخدام زيت الخروع لتكثيف الحواجب. طريقة صبغ الحواجب بالحنة ملعقة كبيرة من بودرة الحناء.

ملعقة كبيرة من بودرة عشية الأملا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

الماء بحسب الحاجة.

وعاء وملعقة لخلط المكونات.

زوج من القفازات المطاطية.

فرش ماسكارا.

2 قطعة من ورق المطبخ.

فازلين أو زبدة الشيا لتجنب البشرة من التلوث. طريقة صبغ الحواجب بالحنة طريقة التحضير:- نخلط جميع المكونات في وعاء عميق.

يجب غسل الحواجب قبل الاستخدام.

ثم نقوم بتجفيفه تماماً.

ثم ندهن الفازلين أو زبدة الشيا حول المنطقة.

نضع الخليط على الحاجب بإتجاه نمو الشعر.

يجب وضع الخلطة حتي تصبح الطبقة فوق الحاجب سميكة.

نضع ورق المطبخ على الحاجب حتي يلتصق به.

يجب الضغط على الحاجب لخروج أي فقاعات هواء.

نترك الخلطة لمدة ساعتان أو أربعة ساعات.

ثم نزيل ورق المطبخ بلطف.

يشطف الحاجبين بالماء الدافئ ويجفف تماماً.

نضع زبدة الشيا لترطيب الحاجب.

تكرر الخلطة مرة كل أسبوعين أو في الشهر. الوسوم

أصبح استخدام النباتات الطبيعية كعلاج لمشاكل الشعر والبشرة نتائج إيجابية سريعة، مما سهل كثيرا علي جميع السيدات، وخاصة الأمهات التي تقضي معظم وقتها في الإعتناء بأسرتها، ولا تجد وقت للخروج والإهتمام بنفسها، زيت الخروع من اقوي المواد الطبيعة التي تستخدم في تكثيف شعر الحواجب، وأمن وفعال وغير مكلف للغاية وليس له أي اضرار. استخدام زيت الخروع لتكثيف الحواجب المكونات: زجاجة صغيرة من زيت الخروع النقي.

مقص حواجب.

فرشاة مسكرة.

ماء.

ملح.

قطع قطن أبيض. طريقة الإستخدام ان الحصول علي حواجب كثيفة أمر سهل للغاية من خلال استخدام زيت الخروع الغني بالمعادن فهو من اقوي الزيوت الفعالة في تكثيف الشعر. نقوم بوضع المقص وفرشاة المسكرة في كوب من الماء المغلي مضافا اليه معلقة من الملح الأبيض، لكي يتم تنظيفهم جيدا قبل الإستخدام. بعد ذلك نقوم بتنظيف الحواجب وازالة الشعر الزائد. نحضر قطع القطن الأبيض ونقوم بعمل كمادات للحواجب بالقطن والماء البارد قبل وضع زيت الخروع، يعمل الماء البارد علي غلق المسام بعد ازالة الشعر الزائد من الحواجب. نضع فرشاة المسكرة في زيت الخروع ونقوم بوضعها علي الحواجب حتي نتاكد تماما من تغطية الحواجب بزيت الخروع. نترك زيت الخروع علي الحواجب لمدة خمس ساعات، وبعدها نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر. يعمل زيت الخروع علي نمو شعر الحواجب بطريقة سريعة بل انه فعال في انبات الشعر من جديد. يتم تكرار روتين وضع زيت الخروع لتكثيف الحواجب يوميا مع مراعاة تنظيف الحواجب بالماء وازالة الشعر الزائد قبل وضع زيت الخروع. بعد مرور اسبوع من استخدام زيت الخروع سنلاحظ نتائج ايجابية كبيرة، وحين الوصول الي مستوي تكثيف الحواجب المرغوب فيه، يتم وقتها توقيف استخدام زيت الخروع لتكثيف الحواجب. طريقة صبغ الحواجب بالحنة ملعقة كبيرة من بودرة الحناء.

ملعقة كبيرة من بودرة عشية الأملا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

الماء بحسب الحاجة.

وعاء وملعقة لخلط المكونات.

زوج من القفازات المطاطية.

فرش ماسكارا.

2 قطعة من ورق المطبخ.

فازلين أو زبدة الشيا لتجنب البشرة من التلوث. طريقة صبغ الحواجب بالحنة طريقة التحضير:- نخلط جميع المكونات في وعاء عميق.

يجب غسل الحواجب قبل الاستخدام.

ثم نقوم بتجفيفه تماماً.

ثم ندهن الفازلين أو زبدة الشيا حول المنطقة.

نضع الخليط على الحاجب بإتجاه نمو الشعر.

يجب وضع الخلطة حتي تصبح الطبقة فوق الحاجب سميكة.

نضع ورق المطبخ على الحاجب حتي يلتصق به.

يجب الضغط على الحاجب لخروج أي فقاعات هواء.

نترك الخلطة لمدة ساعتان أو أربعة ساعات.

ثم نزيل ورق المطبخ بلطف.

يشطف الحاجبين بالماء الدافئ ويجفف تماماً.

نضع زبدة الشيا لترطيب الحاجب.

تكرر الخلطة مرة كل أسبوعين أو في الشهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة حنة واحدة احصلي على حواجب ثقيلة وكثيفة وجذابة في 3 أيام بهذه الطريقة المبتكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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