بدون الم نهائيا سر مفعول الكركم لازالة الشعر من منطقة البيكيني وتحت الإبط والجسم كله

من أكثر ما تعاني منه كل امرأه هو ظهور الشعر الزائد في الجسم، وفي بعض الأماكن الحساسة التي يصعب إزالة الشعر منها، ولذلك تبحث النساء عن طرق سهلة غير مؤلمة للتخلص منه بشكل أمن وبدون استخدام الوسائل التقليدية التي ينتج عنها أضرار للبشرة.وصفة طبيعية لإزالة الشعر من المناطق الحساسة وتحت الابطين
هذا الوصفة طبيعية بكل مكوناتها، وغير ضارة على البشرة إطلاقًا، وتساعد في تأخر نمو الشعر بشكل ملحوظ وطريقة تحضيرها كالأتي:
المكونات
- ٢٥٠ جرام من مسحوق الكركم
- ملعقة كبيرة من مياه الورد
- ملعقة من الماء الدافئ.
- فوطة
طريقة التطبيق
- اصنعي عجينة من خلال وضع مسحوق الكركم في طبق، وأضيفي إليه الماء الدافئ وماء الورد، ولابد أن تكون هذه العجينة متماسكة.
- قومي بتوزيع العجينة على الأماكن الحساسة والابط، ويترك على الجلد لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة.
- قومي بغسل هذه الأماكن جيدًا باستخدام فوطة مبللة بالماء الدافئ.
- يفضل أن تتكرر هذه الوصفة كل يومين، حتى تضعف نمو بصيلات الشعر وتجعله خفيف النمو.
ماسك الليمون والعسل
الليمون والعسل كل منهما يساعد على تخفيف نمو الشعر وقلة كثافته بشكل ملحوظ وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- ٣ ملاعق من العسل الأبيض
- ١ ملعقة عصير ليمون
- فوطة
طريقة التحضير
- قومي بوضع كل المكونات في طبق
- اخلطي كل المكونات الطبيعية الموجودة، ثم امزجيه جيدًا حتى يصبح بقوام كريمي
- قومي بغسل المكان جيدًا قبل وضع الوصفة، وتجفف جيدًا
- ضعي الخليط على المكان المراد إزالة الشعر منه، ويترك لمدة ٣٠ دقيقة على الجسم، ويغسل بعد ذلك بالماء الدافئ، وتمسح المنطقة جيدًا.
- يفضل تكرار الوصف أكثر من مرة اسبوعيًا.
الوسوم
من أكثر ما تعاني منه كل امرأه هو ظهور الشعر الزائد في الجسم، وفي بعض الأماكن الحساسة التي يصعب إزالة الشعر منها، ولذلك تبحث النساء عن طرق سهلة غير مؤلمة للتخلص منه بشكل أمن وبدون استخدام الوسائل التقليدية التي ينتج عنها أضرار للبشرة.وصفة طبيعية لإزالة الشعر من المناطق الحساسة وتحت الابطين
هذا الوصفة طبيعية بكل مكوناتها، وغير ضارة على البشرة إطلاقًا، وتساعد في تأخر نمو الشعر بشكل ملحوظ وطريقة تحضيرها كالأتي:
المكونات
- ٢٥٠ جرام من مسحوق الكركم
- ملعقة كبيرة من مياه الورد
- ملعقة من الماء الدافئ.
- فوطة
طريقة التطبيق
- اصنعي عجينة من خلال وضع مسحوق الكركم في طبق، وأضيفي إليه الماء الدافئ وماء الورد، ولابد أن تكون هذه العجينة متماسكة.
- قومي بتوزيع العجينة على الأماكن الحساسة والابط، ويترك على الجلد لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة.
- قومي بغسل هذه الأماكن جيدًا باستخدام فوطة مبللة بالماء الدافئ.
- يفضل أن تتكرر هذه الوصفة كل يومين، حتى تضعف نمو بصيلات الشعر وتجعله خفيف النمو.
ماسك الليمون والعسل
الليمون والعسل كل منهما يساعد على تخفيف نمو الشعر وقلة كثافته بشكل ملحوظ وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- ٣ ملاعق من العسل الأبيض
- ١ ملعقة عصير ليمون
- فوطة
طريقة التحضير
- قومي بوضع كل المكونات في طبق
- اخلطي كل المكونات الطبيعية الموجودة، ثم امزجيه جيدًا حتى يصبح بقوام كريمي
- قومي بغسل المكان جيدًا قبل وضع الوصفة، وتجفف جيدًا
- ضعي الخليط على المكان المراد إزالة الشعر منه، ويترك لمدة ٣٠ دقيقة على الجسم، ويغسل بعد ذلك بالماء الدافئ، وتمسح المنطقة جيدًا.
- يفضل تكرار الوصف أكثر من مرة اسبوعيًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون الم نهائيا سر مفعول الكركم لازالة الشعر من منطقة البيكيني وتحت الإبط والجسم كله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.