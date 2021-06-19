تعالي اقولك ازاي تعملي احمر شفايف ومرطب طبيعي في البيت في 5 دقائق لشفايف وردية

احمر الشفاه أو كما يسمى الروج، يعتبر من أهم مستحضرات التجميل التي لا يوجد امرأه يمكنها الاستغناء عنه، ولكن دائمًا ما يتم شرائه جاهز، ولكن يمكن صناعته منزليًا بطريقة بسيطة، وبمكونات طبيعية، تساعد على ترطيب الشفاه أيضًا والتمتع بلون طبيعي وجذاب، ولذلك سوف نوضح لكم كيفية صناعته منزليًا، وماهي المواد الطبيعية المستخدمة.

طريقة عمل احمر الشفاه الطبيعي منزليًا

الطريقة الأولى / صناعة الروج بإستخدام البنجر

يمكن لكل امرأة صناعة الروج الخاص بها في البيت بمواد طبيعية تجعلها أكثر جاذبية وجمالًا وطريقة صناعته كالأتي:

المكونات

حباية كبيرة من البنجر

2 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

طريقة التطبيق

قومي بتقطيع ثمرة البنجر قطع صغيرة

أضيفي كل المكونات في الخلاط وقومي بخلطهم جيدًا حتى نحصل على خليط سائل أحمر

يمكن وضعه في زجاجة ويستخدم على الشفاه، وايضًا الخدود

صناعة الروج بإستخدام شمع العسل

يمكن استخدام شمع العسل، وبعض المكونات الأخرى لعمل احمر شفاه طبيعي ذات لمعة طبيعية والطريقة كما يلي:

المكونات

1 ملعقة من شمع العسل

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

1 ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

نصف ملعقة صغيرة كاكاو أو قرفة

قطرات من أي زيت عطري

رشة صغيرة جدًا من ألوان الطعام اللون الأحمر

طريقة التحضير:

قومي بوضع شمع العسل، وزيت جوز الهند، مع إضافة زبدة الشيا في وعاء به القليل من الماء.

وارفعيه على النار حتى يذوب تمامًا وبعد ذلك قومي بإضافة باقي المكونات إلى الخليط على النار حتى يتجانس تمامًا وبعد ذلك، يترك حتى يبرد ويوضع في زجاجة ويوضع في مكان بارد.

صناعة الروج بإستخدام دم الغزال

دم الغزال من المكونات الطبيعية المعروفة بلونها الجذاب الثابت القوي ويستخدم كالأتي:

المكونات

ملعقة صغيرة من دم الغزال

ملعقة كبيرة كريم مرطب

طريقة التحضير