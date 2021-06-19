لن تصدقي مفعول السفن اب لفرد وتنعيم الشعر المجعد شديد الخشونة وجعله ناعم حرير

دائمًا ما تلجأ النساء للذهاب إلى المصففين للحصول على شعر مفرود بتكاليف عالية، لأن المرأة تحب دائمًا الاهتمام بجمال شعرها ونعومته، فدائمًا ما تبحث عن طرق جديدة لفرد الشعر، قد ظهر اخيرًا طريقة فعالة في فرد الشعر بكل سهولة وبدون تكاليف، وقد ثبتت فاعليتها، وهي استخدام السفن اب لتنعيم وفرد الشعر، وهو ماسوف نتحدث عنه في هذا المقال.

طريقة استخدام السفن اب لفرد الشعر بكل سهولة

السفن أب يساعد على فرد الشعر، وايضًا النعيمة بشكل جميل، لانه يحتوي على مواد في تصنيع هي التي تؤثر على الشعر، يحتوي على بيكربونات الصوديوم، وهي التي تعمل على تنظيف الشعر بشكل كامل ويؤدي إلى تنعيمه، ترطيبه.

الطريقة الأولى لإستخدام سفن أب لتطويل الشعر

كوب متوسط الحجم من السفن اب

كوب آخر من الحناء الطبيعية

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون المركز

المكونات

طريقة التطبيق

اخلطي كل المكونات مع بعض في طبق حتى تحصلي على عجينة

بعد ذلك اتركي الطبق مغطاة جانبًا

بعد مدة قومي بوضع العجينة على الشعر وتوزيعها بشكل كامل من الأطراف حتى الجذور

واتركية مدة ثلاث ساعات ومن الأفضل أن ترتدي قبعة بلاستك

وبعد ذلك اغسلي شعرك بالماء والشامبو والبلسم.

طريقة أخرى لاستخدام سفن أب لفرد الشعر

طريقة التطبيق

يوجد طريقة أخرى لفرد الشعر بالسفن اب وهي من خلال خلطه مع الشامبو الخاص بالشعر المفضل لديك ورج الشامبو جيدًا حتى يكون متجانس وبعد ذلك قم بوضعه على الشعر كامًلا، ولكن يتم تدليك الشعر به كله، بعد ذلك اتركي على الشعر مدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم يغسل الشعر جيدًا، وسوف تحصلين على شعر ناعم كالحرير، ومفرود وجذاب.