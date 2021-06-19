لن تصدقي مفعول ملعقة خميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن في البيت اقوي من الكيراتين

لن تصدقي مفعول ملعقة خميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن ، تواجه النساء من مختلف الفئات العمرية العديد من المشكلات سواء إن كانت في البشرة أو مشكلات خاصة بالشعر ومن بين المشكلات التي تواجهها البنت في شعرها هي الخشونة وكثرة التجعيدات ومن أجل معالجة هذا الأمر يجب عليها أن تذهب إلى صالونات التجميل التي تتقاضي الكثير من الأموال لفرد الشعر ومعالجة التتجعيدات من خلال الكيراتين بالمواد الكيميائية ولكن لا تتمكن كل بنت من هذه التكلفة لذلك ننصحك باستخدام المكونات الطبيعية من خلال المنزل لفرد شعرك وتنعيمه وهي وصفات موثوقة ومضمونة 100%. لن تصدقي مفعول ملعقة خميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن لن تصدقي مفعول ملعقة خميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن مكونات الوصفة : ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

القليل من الماء الدافيء.

ربع ملعقة صغيرة من السكر. طريقة التحضير أولًا قومي بوضع السكر والخميرة والماء في إناء متاسب وقلبيهم جيدًا واتركيهم جانبًا حتى يتضاعف حجم الخميرة وتختمر.

أضيفي العسل النحل على الخميرة بعد تمام الاختمار وقلبيها برفق.

قومي بفرد الماسك على كل شعرك من منبته وحتى نهاية أطرافه.

اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة وغطيه بكيس بلاستيكي للحصول على شعر حرير.

بعد انتهاء المدة اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريت.

إذا كنتي ترغبين في أفضل نتيجة قومي بعمل هذا الماسك مرتين في الأسبوع الواحد. فرد الشعر الخشن بالنشا في المنزل فرد الشعر الخشن بالنشا في المنزل مكونات الوصفة : 3 ملاعق كبار من مسحوق النشا.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

ربع كوب من الماء. طريقة التحضير قومي بإذابة كمية النشا في ربع كوب الماء جيدًا حتى يكون سائل من دون أي تكتلات.

أضيفي كمسة عسل النحل الأبيض على الخليط السابق واشتمري في التقليب جيدًا حتى يمتزجوا تمامًا مع بعضهم البعض.

قبل استخدام هذا الماسك يجب أن يكون شعرك نظيفًا من أي زيوت ومجففًا.

ضعي الآن الماسك على بصيلات شعرك كلها من جذوره إلى أطرافه.

يجب أن يظل الماسك على شعرك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

اغسلي شعرك جيدًا الآن بالماء الفاتر والشامبو المناسب الخالي من الصوديوم والسالفيت.

كرري استخدام هذه التجربة مرة كل أسبوع حتى تحصلي على نتيجة رائع. الوسوم

لن تصدقي مفعول ملعقة خميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن ، تواجه النساء من مختلف الفئات العمرية العديد من المشكلات سواء إن كانت في البشرة أو مشكلات خاصة بالشعر ومن بين المشكلات التي تواجهها البنت في شعرها هي الخشونة وكثرة التجعيدات ومن أجل معالجة هذا الأمر يجب عليها أن تذهب إلى صالونات التجميل التي تتقاضي الكثير من الأموال لفرد الشعر ومعالجة التتجعيدات من خلال الكيراتين بالمواد الكيميائية ولكن لا تتمكن كل بنت من هذه التكلفة لذلك ننصحك باستخدام المكونات الطبيعية من خلال المنزل لفرد شعرك وتنعيمه وهي وصفات موثوقة ومضمونة 100%. لن تصدقي مفعول ملعقة خميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن لن تصدقي مفعول ملعقة خميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن مكونات الوصفة : ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

القليل من الماء الدافيء.

ربع ملعقة صغيرة من السكر. طريقة التحضير أولًا قومي بوضع السكر والخميرة والماء في إناء متاسب وقلبيهم جيدًا واتركيهم جانبًا حتى يتضاعف حجم الخميرة وتختمر.

أضيفي العسل النحل على الخميرة بعد تمام الاختمار وقلبيها برفق.

قومي بفرد الماسك على كل شعرك من منبته وحتى نهاية أطرافه.

اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة وغطيه بكيس بلاستيكي للحصول على شعر حرير.

بعد انتهاء المدة اغسلي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو الخالي من الكبريت.

إذا كنتي ترغبين في أفضل نتيجة قومي بعمل هذا الماسك مرتين في الأسبوع الواحد. فرد الشعر الخشن بالنشا في المنزل فرد الشعر الخشن بالنشا في المنزل مكونات الوصفة : 3 ملاعق كبار من مسحوق النشا.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

ربع كوب من الماء. طريقة التحضير قومي بإذابة كمية النشا في ربع كوب الماء جيدًا حتى يكون سائل من دون أي تكتلات.

أضيفي كمسة عسل النحل الأبيض على الخليط السابق واشتمري في التقليب جيدًا حتى يمتزجوا تمامًا مع بعضهم البعض.

قبل استخدام هذا الماسك يجب أن يكون شعرك نظيفًا من أي زيوت ومجففًا.

ضعي الآن الماسك على بصيلات شعرك كلها من جذوره إلى أطرافه.

يجب أن يظل الماسك على شعرك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

اغسلي شعرك جيدًا الآن بالماء الفاتر والشامبو المناسب الخالي من الصوديوم والسالفيت.

كرري استخدام هذه التجربة مرة كل أسبوع حتى تحصلي على نتيجة رائع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تصدقي مفعول ملعقة خميرة لفرد وتنعيم الشعر الخشن في البيت اقوي من الكيراتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.