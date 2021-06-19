بألذ طعم وأقل تكلفة طريقة عمل كيكة جوز الهند الاقتصادية بمذاق ونكهة مميزة في 5 دقائق

تتسائل الأمهات وتبدأ في البحث عبر الأنترنت عن طريقة سهلة لعمل كيكة جوز الهند الأقتصادية، والتي تتميز بسرعة تحضيرها في أي وقت وبمكونات غير مكلفة، كما أن هذه الكيكة من أشهي وألذ أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الأطفال والكبار، ولنوفر على الأمهات عناء البحث الطويل عن المقادير المظبوطة سوف نقدم في مقالنا هذا المكونات وطريقة التحضير والتي من خلالها ستحصلين على كيكة جوز هند هشة ولذيذة.طريقة عمل كيكة جوز الهند
الكثير من الأشخاص لا يفضلون تناول كيكة جوز الهند بالشربات، لأنها تزيد من السعرات الحرارية وبالتالي تشكل خطر على صحة الأنسان وخاصة لمرضي السكري وأمراض القلب، فيمكن عمل كيكة جوز الهند بالمكونات والطريقة التي سنوضحها لكي مع الأستغناء عن الشربات والأكتفاء برش جوز الهند بعد خروجها من الفرن.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- كوب من الحليب.
- كوبان من السكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- كوبان من الدقيق.
- كوب من جوز الهند.
- كوب من القطر.
- كوب من السمنة.
- ثلاث بيضات.
- في البداية نقوم بوضع السكر والسمنة في وعاء عميق.
- نقوم بخفق المكونين جيدا حتي يصبح هش للغاية.
- ثم نقوم بإضافة البيض والفانيلا والدقيق والحليب والبيكنج باودر.
- ثم نقوم بالخفق مرة أخري حتي يتجانس الخليط مع بعضه البعض.
- ثم نقوم بإضافة ثلاثة أرباع كوب جوز الهند.
- ثم نخفق المكونات مع بعضها حتي تتجانس جيداً.
- نحضر صينية وندهنها بالسمنة أو الزيت.
- نضع الخليط على الصينية.
- نقوم بتسخين الفرن ثم نضع الكيكة.
- نتركها داخل الفرن لمدة عشرين دقيقة.
- نراقبها بشكل مستمر حتي تنضج تماماً.
- بعد خروجها نضع الشربات البارد عليها ونرش جوز الهند عليها.
- وتقدم بالهنا والشفا.
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تتسائل الأمهات وتبدأ في البحث عبر الأنترنت عن طريقة سهلة لعمل كيكة جوز الهند الأقتصادية، والتي تتميز بسرعة تحضيرها في أي وقت وبمكونات غير مكلفة، كما أن هذه الكيكة من أشهي وألذ أنواع الحلويات التي يقبل على تناولها الأطفال والكبار، ولنوفر على الأمهات عناء البحث الطويل عن المقادير المظبوطة سوف نقدم في مقالنا هذا المكونات وطريقة التحضير والتي من خلالها ستحصلين على كيكة جوز هند هشة ولذيذة.طريقة عمل كيكة جوز الهند
الكثير من الأشخاص لا يفضلون تناول كيكة جوز الهند بالشربات، لأنها تزيد من السعرات الحرارية وبالتالي تشكل خطر على صحة الأنسان وخاصة لمرضي السكري وأمراض القلب، فيمكن عمل كيكة جوز الهند بالمكونات والطريقة التي سنوضحها لكي مع الأستغناء عن الشربات والأكتفاء برش جوز الهند بعد خروجها من الفرن.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- كوب من الحليب.
- كوبان من السكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- كوبان من الدقيق.
- كوب من جوز الهند.
- كوب من القطر.
- كوب من السمنة.
- ثلاث بيضات.
- في البداية نقوم بوضع السكر والسمنة في وعاء عميق.
- نقوم بخفق المكونين جيدا حتي يصبح هش للغاية.
- ثم نقوم بإضافة البيض والفانيلا والدقيق والحليب والبيكنج باودر.
- ثم نقوم بالخفق مرة أخري حتي يتجانس الخليط مع بعضه البعض.
- ثم نقوم بإضافة ثلاثة أرباع كوب جوز الهند.
- ثم نخفق المكونات مع بعضها حتي تتجانس جيداً.
- نحضر صينية وندهنها بالسمنة أو الزيت.
- نضع الخليط على الصينية.
- نقوم بتسخين الفرن ثم نضع الكيكة.
- نتركها داخل الفرن لمدة عشرين دقيقة.
- نراقبها بشكل مستمر حتي تنضج تماماً.
- بعد خروجها نضع الشربات البارد عليها ونرش جوز الهند عليها.
- وتقدم بالهنا والشفا.
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