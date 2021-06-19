ملعقة سرية ضعيها على الكفتة وأنسي إنها تفك أو تكش كفتة الحاتي بكل أسرارها

ملعقة سرية ضعيها على الكفتة وأنسي إنها تفك ، تعتبر الكفتة المشوية من أجمل الأكلات على الأطلاق في العالم كله بلا منافس وقد تميزت مصر وبعض الدول العربية الأخرى في عمل الكفتة بالعديد من الأنواع وبشكل دائم تتفنن السيدات في منازلهن من أجل عمل أجمل الوصفات والأكلات لأطفالهن وأزواجهن ومن خلال هذا المقال ستتعرفين خطوة بخطوة على طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية في البيت بكل سهولة وكذلك سنعلمك بمعلقة واحدة تضيفيها على الكفتة حتى يتضاعف حجمها كل ما عليك هو قراءة المقال لأخره حتى تتعرفين على كل هذه المعلومات. ملعقة سرية ضعيها على الكفتة وأنسي إنها تفك المقادير المستخدمة : ½ ك من اللحم المفروم الضأن

حبة واحدة من الطماطم “مفرومة”

م.ص من الدهن أو اللية

حبة واحدة من البصل “مبشورة”

ملح وفلفل

بهارات

زعتر

م.ص من البيكنج بودر

عدد 2 م.ك من الخل الأبيض

عدد 3 م.ك من البقسماط الناعم طريقة التحضير في وعاء مناسب قومي بخلط اللحم المفروم مع الخل الأبيض والبقسماط الناعم جيدًا.

قومي بوضع البهارات والتوابل المفضلة لك والزعتر والملح والفلفل حسب المذاق والبيكنج بودى على اللحم وقومي بخلطهم جيدًا مع بعضهم البعض.

اتركي اللحم في الثلاجة لمدة لا تقر عن 15 دقيقة.

في إناء آخر قومي بتصفية ماء البصل واخلطيه بالطماطم وضعيه على يدك عند تشكيل الكفتة.

تشكل الكفتة على شكل أصابع إما على الأسياخ المعدنية ومن ثم شويها على الفحم أو وضعها في صنية وشويها في الفرن.

عند نضج الكفتة جيدًا قومي بتغطيتها بورق ألمونيوم وضعي بداخلها قطعة من الفحم حتى تأهذ رائحته.

قومي بتقديم الكفتة في أطباق ويمكنك تزيينها بالقليل من أوراق البقدونس أو أي نوع من أنواع الخضرة.

يمكنك تقديم الأرز والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة بجانبها. أسرار نجاح كفتة الحاتي قومي ببشر بصلة وصفيها من الماء وأضيفيها على نصف كيلو من اللحم المفروم.

أضيفي التوابل المفضلة والملح والفلفل الأسود على اللحم.

يمكنك إضافة البقسماط الناعم والقرفة.

اخلطي المكونات جيدًا مع بعضها.

شكلي الكفتة إما أصابع أو دوائر ورصيها في صينية وأدخليها الفرن.

بعد تمام النضج أشعلي فحمة بداخلها وأطفأيها بقليل من الزيت وغطي الصينية.

قدميها بجانب سلطة الطماطم والأرز الأبيض. طريقة التحضيرأسرار نجاح كفتة الحاتي الوسوم

ملعقة سرية ضعيها على الكفتة وأنسي إنها تفك ، تعتبر الكفتة المشوية من أجمل الأكلات على الأطلاق في العالم كله بلا منافس وقد تميزت مصر وبعض الدول العربية الأخرى في عمل الكفتة بالعديد من الأنواع وبشكل دائم تتفنن السيدات في منازلهن من أجل عمل أجمل الوصفات والأكلات لأطفالهن وأزواجهن ومن خلال هذا المقال ستتعرفين خطوة بخطوة على طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية في البيت بكل سهولة وكذلك سنعلمك بمعلقة واحدة تضيفيها على الكفتة حتى يتضاعف حجمها كل ما عليك هو قراءة المقال لأخره حتى تتعرفين على كل هذه المعلومات. ملعقة سرية ضعيها على الكفتة وأنسي إنها تفك المقادير المستخدمة : ½ ك من اللحم المفروم الضأن

حبة واحدة من الطماطم “مفرومة”

م.ص من الدهن أو اللية

حبة واحدة من البصل “مبشورة”

ملح وفلفل

بهارات

زعتر

م.ص من البيكنج بودر

عدد 2 م.ك من الخل الأبيض

عدد 3 م.ك من البقسماط الناعم طريقة التحضير في وعاء مناسب قومي بخلط اللحم المفروم مع الخل الأبيض والبقسماط الناعم جيدًا.

قومي بوضع البهارات والتوابل المفضلة لك والزعتر والملح والفلفل حسب المذاق والبيكنج بودى على اللحم وقومي بخلطهم جيدًا مع بعضهم البعض.

اتركي اللحم في الثلاجة لمدة لا تقر عن 15 دقيقة.

في إناء آخر قومي بتصفية ماء البصل واخلطيه بالطماطم وضعيه على يدك عند تشكيل الكفتة.

تشكل الكفتة على شكل أصابع إما على الأسياخ المعدنية ومن ثم شويها على الفحم أو وضعها في صنية وشويها في الفرن.

عند نضج الكفتة جيدًا قومي بتغطيتها بورق ألمونيوم وضعي بداخلها قطعة من الفحم حتى تأهذ رائحته.

قومي بتقديم الكفتة في أطباق ويمكنك تزيينها بالقليل من أوراق البقدونس أو أي نوع من أنواع الخضرة.

يمكنك تقديم الأرز والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة بجانبها. أسرار نجاح كفتة الحاتي قومي ببشر بصلة وصفيها من الماء وأضيفيها على نصف كيلو من اللحم المفروم.

أضيفي التوابل المفضلة والملح والفلفل الأسود على اللحم.

يمكنك إضافة البقسماط الناعم والقرفة.

اخلطي المكونات جيدًا مع بعضها.

شكلي الكفتة إما أصابع أو دوائر ورصيها في صينية وأدخليها الفرن.

بعد تمام النضج أشعلي فحمة بداخلها وأطفأيها بقليل من الزيت وغطي الصينية.

قدميها بجانب سلطة الطماطم والأرز الأبيض. طريقة التحضيرأسرار نجاح كفتة الحاتي

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