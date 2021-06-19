صدور الدجاج الفيليه المحشوة بالجبنه الموتزاريلا يحبها الكثير سواء كبير أو صغير ، فتعتبر الأكلة المفضلة لدي الكثير وان كانت مسمياتها تختلف من مكان لأخر ، وتفيد جدا مع الاشخاص الذين يتبعون حمية غذائية بهدف انقاص الوزن ، وذلك لاحتوائها علي نسبة قليله من الدهون ولهذا ينصح بها الكثير من أطباء التغذية ، ويمكن استخدام صدور الدجاج بأشكال وطرق عدة بحيث لا يمل منها الاشخاص ، ويقبل عليها العديد في العالم بأكمله ليس في الوطن العربي فقط ،ومن مكوناتها صدور الدجاج ، الريحان ، الزيت النباتي ، الطماطم ، والاوريجانو ، والبهارات المتنوعة ومن خلال مقالنا سنعرض لكم المقادير المضبوطة وكذلك طريقة التحضير بالخطوات السهلة البسيطة ، كما قدمنا لكم من قبل مقادير وطريقة تحضير انشيلادا الدجاج.

مقادير صدور الدجاج الفيليه المحشوة بالجبنة الموتزاريلا

كما قمنا من قبل مقادير تحضير دجاج بصوص الجبن ، نقدم لكم مقادير صدور الدجاج الفيليه المحشوة بالجبنه الموتزاريلا من خلال السطور الآتية :

مقدار قطعتان من صدر الفراخ الطازجة.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار رشه من الفلفل الأسود.

رشه من الأوريجانو.

عدد ست ملاعق صغيرة من الزيت النباتي .

مقدار كأس من جبن الموزاريلا المبشور.

عدد حبتان من الطماطم المقطعة إلى دوائر.

مقدار نصف كأس من ورق الريحان.

طريقة التحضير

لكي يتم تقديم الوجبة بشكل المثالي لابد من اتباع خطوات التحضير بشكل صحيح ، وكما قدمنا من قبل طريقة تحضير دجاج بوفالو تندر حار ، نقدم لكم طريقة تحضير وصفتنا من خلال الخطوات التالية :

نقوم بتقطيع صدر الدجاج من الوسط دون الوصول إلي الأطراف.

نمسح صدر الدجاج بالملح والفلفل الأسود من الداخل والخارج.

نقوم بحشو صدر الدجاج بالريحان ، والطماطم ، والجبن ، ونكرر نفس الخطوة علي القطعة الثانية من صدر الدجاج.

ندهن صينية بالزيت ، ثم نرتب فيها قطع صدر الدجاج المحشي .

نقوم بنثر الاوريجانو علي وجه صدر الدجاج.

ندخل الصينية الفرن مع مراعاة أن تكون الحرارة متوسطة كي تنضج الدجاج ويتحمر الوجه.

بهذه الخطوات السهلة السريعة نكون قد اعددنا ألذ صدور دجاج محشوة بالجبنة وتقدم ساخنة ، ويمكن تقديمها إلي جانب المكرونة بالكريمة والبروكلي.