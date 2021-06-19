كريم النشا والحليب المبهر والاقوى للتفتيح والترطيب الفورى للجسم كبشرة الاطفال نتيجة مذهلة

كريم النشا والحليب المبهر والاقوى للتفتيح والترطيب الفورى ، نقدم إليكم اليوم أفضل طريقة يمكن أن يتم استخدامها في تحضير كريم النشا والحليب للحصول على بشرة بيضاء كالثلج وناعمة كالحرير، وهذا ما تبحث عنه الكثير من الفتيات، ولكن يجب عليك أن تقومين بعدم استخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة بل من الأفضل أن تقومين بتحضير كريم النشا والحليب.

كريم النشا والحليب المبهر والاقوى للتفتيح والترطيب الفورى

هناك الكثير من الطرق الذي يتم استخدامها في تحضير كريم النشا والحليب في البيت الذي يجعلك تحصلين على بشرة ناعمة وبيضاء خالية من العيوب ويتم تحضيرها كما يلي:

1 ملعقة كبيرة نشا.

4/1 كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة عصير جزر.

ضعي وعاء معدني على النار ضيفي له النشا والحليب قلبي المكونات مع بعضها ثم يتم رفعه من على النار.

أضيفي بعد ذلم عصير الجزر وقلبي حتى تختلط تماماً.

قومي بعد ذلك بتطبيق الكريم على البشرة وتدليكها بحركات دائرية لبضعة دقائق وانتظري لمدة 30 دقيقة.

بعد انتهاء الوقت قومي بغسيل الوجه بالماء الفاتر والصابون.

استمري في الاستخدام يوم بعد يوم حتى تحصلين على أفضل النتائج بعد أسبوع واحد من الاستخدام.

يعد من الكريمات الطبيعية الفعالة التي تحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر المهمة جداً لصحة البشرة ويستخدم هكذا:

1 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

1 ملعقة كبيرة نشا.

قطرات من زيت الزيتون.