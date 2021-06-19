طريقة تحضير الكبدة التقليدية في 10 دقائق من المنزل بسهولة

يتم تصنيف الكبدة على أنها من مشتقات اللحوم إلا أنها تعتبر من الأكلات الشعبية وتنتشر المطاعم الخاصه بها في جميع الأماكن ويفضلها الجميع حيث تعتبر وجبه متاحة لجميع الطبقات ولا تحتاج إلي بذل وقت كبير لتحضيرها بل يمكن تحضير الكبدة في أقل من نصف ساعه ويوجد طرق تحضير عديدة ومختلفة ولكن يفضل الأشخاص الطريقة العادية أو التقليدية والتي يتم استخدام البصل كمكون إضافي مع الكبدة، بعيداً عن المذاق الخاص بالكبدة والذي يعتبر أكثر الوجبات إقبالاً وشهية وكذلك الرائحة اللذيذة إلا أنها من الوجبات المفيدة للجسم بشكل عام وذلك لإحتوائها على الفيتامينات والحديد لذلك يُنصح بتناولها في حالات صحية معينة وللتعرف على طريقة تحضير الكبدة مثل المطاعم يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الكبدة العادية في المنزل طريقة تحضير الكبدة العادية في المنزل المكونات: مقدار 500 جرام من الكبدة الطازجة.

عدد أثنين من البصل.

خمس فصوص من الثوم.

عدد أثنين من الفلفل الأخضر.

ملعقة كبيرة من الخل.

بهارات للكبدة مثل الملح والكمون والفلفل الأسود.

شطة حسب الرغبة.

واحد من ثمرة الليمون. طريقة التحضير: غسل الكبدة وإزالة أيّ من القشور الرقيقة مثل الدهون ثم تقطيع الكبدة إلي قطع صغيرة ورفيعة مثل المحلات، إذا كان هناك رائحة كريهه للكبدة يمكنك نقعها في اللبن لمدة عشر دقائق حيث يستطيع اللبن التخلص من تلك الروائح وتعتبر هذه الخطوة إختيارية. تقطيع فصوص الثوم أولاً ثم الفلفل الأخضر إلي قطع صغيرة ولكن بارزة، تحضير مقلاة ونضع بها كمية قليلة من الزيت ثم وضع فصوص الثوم بعد أن تم تقطيعها مع البصل يمكنك الإستغناء عن البصل والإكتفاء بالتوابل والفلفل فقط حيث يعتبر البصل غير مرغوب بالنسبة لبعض الأشخاص، بعد ذلك يتم وضع شرائح الكبدة على النار. بعد مرور ثلاث دقائق نقوم بوضع الفلفل الأخضر وتقليب جميع المكونات معاً بالإضافة إلي البهارات بحيث يتم توزيع الملح بشكل جيد، بعد ذلك يتم وضع الكبدة على نار هادئة ووضع غطاء على المقلاة الخاصه بالكبدة ونتركها حتى تمام النضج. يتم تقديمها بعد ذلك بجانب الأطباق الجانبية للتمتع بوجبه شهية ولذيذة. طريقة التحضير: الوسوم

يتم تصنيف الكبدة على أنها من مشتقات اللحوم إلا أنها تعتبر من الأكلات الشعبية وتنتشر المطاعم الخاصه بها في جميع الأماكن ويفضلها الجميع حيث تعتبر وجبه متاحة لجميع الطبقات ولا تحتاج إلي بذل وقت كبير لتحضيرها بل يمكن تحضير الكبدة في أقل من نصف ساعه ويوجد طرق تحضير عديدة ومختلفة ولكن يفضل الأشخاص الطريقة العادية أو التقليدية والتي يتم استخدام البصل كمكون إضافي مع الكبدة، بعيداً عن المذاق الخاص بالكبدة والذي يعتبر أكثر الوجبات إقبالاً وشهية وكذلك الرائحة اللذيذة إلا أنها من الوجبات المفيدة للجسم بشكل عام وذلك لإحتوائها على الفيتامينات والحديد لذلك يُنصح بتناولها في حالات صحية معينة وللتعرف على طريقة تحضير الكبدة مثل المطاعم يمكنك متابعة هذا المقال. طريقة تحضير الكبدة العادية في المنزل طريقة تحضير الكبدة العادية في المنزل المكونات: مقدار 500 جرام من الكبدة الطازجة.

عدد أثنين من البصل.

خمس فصوص من الثوم.

عدد أثنين من الفلفل الأخضر.

ملعقة كبيرة من الخل.

بهارات للكبدة مثل الملح والكمون والفلفل الأسود.

شطة حسب الرغبة.

واحد من ثمرة الليمون. طريقة التحضير: غسل الكبدة وإزالة أيّ من القشور الرقيقة مثل الدهون ثم تقطيع الكبدة إلي قطع صغيرة ورفيعة مثل المحلات، إذا كان هناك رائحة كريهه للكبدة يمكنك نقعها في اللبن لمدة عشر دقائق حيث يستطيع اللبن التخلص من تلك الروائح وتعتبر هذه الخطوة إختيارية. تقطيع فصوص الثوم أولاً ثم الفلفل الأخضر إلي قطع صغيرة ولكن بارزة، تحضير مقلاة ونضع بها كمية قليلة من الزيت ثم وضع فصوص الثوم بعد أن تم تقطيعها مع البصل يمكنك الإستغناء عن البصل والإكتفاء بالتوابل والفلفل فقط حيث يعتبر البصل غير مرغوب بالنسبة لبعض الأشخاص، بعد ذلك يتم وضع شرائح الكبدة على النار. بعد مرور ثلاث دقائق نقوم بوضع الفلفل الأخضر وتقليب جميع المكونات معاً بالإضافة إلي البهارات بحيث يتم توزيع الملح بشكل جيد، بعد ذلك يتم وضع الكبدة على نار هادئة ووضع غطاء على المقلاة الخاصه بالكبدة ونتركها حتى تمام النضج. يتم تقديمها بعد ذلك بجانب الأطباق الجانبية للتمتع بوجبه شهية ولذيذة. طريقة التحضير:

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