لن تصدقي كريم نيفا والنشا معجزة لشد وتبييض البشرة وازاله التجاعيد بمسحه واحده

لن تصدقي كريم نيفا والنشا معجزة لشد وتبييض البشرة كريم نيفا من كريمات الترطيب القوية، فهو يحتوي على مجموعة متنوعة من المواد التي يمكنها ترطيب وتنعيم البشرة لتظل دائمًا في حالة أفضل، ومع ذلك، يمكن استخدامه على الوجه والجسم كله، على عكس العديد من المزايا الأخرى، لكن كريم نيفا ضعيف نوعًا ما في تفتيح وتبييض البشرة، لذلك، يمكنك استخدام مزيج من كريم نيفا والنشا على الوجه للحصول على درجة تبييض رائعة، ولسنوات عديدة، وثقنا في منتجات نيفيا، وخاصة المرطبات، بسبب خصائصها المنعمة والمرطبة، ولا تزال الشركة الخاصة بنيفا تقوم بإصدار الكثير من منتجاتها القيمة للعناية بالبشرة، واليوم سوف نتعلم كيفية استخدام كريم نيفا لشد وتبييض البشرة. لن تصدقي كريم نيفا والنشا معجزة لشد وتبييض البشرة القليل من ماء الورد.

كريم نيفا بلو المرطب، أو سوفت، حسب الحالة.

ملعقتان من النشا. طريقة الاستخدام: أولاً، يتم خلط ملعقة واحدة ممتلئة من ماء الورد مع ملعقة واحدة ممتلئة من النشا.

ثم يتم وضع الخليط في حمام مائي حتى يصبح قشديًا.

كذلك ثم ضعيها في وعاء فارغ وضعي عليها كريم نيفا، ويتم خلط المكونات جيدًا.

نيفا، ويتم خلط المكونات جيدًا. يمكنك وضع كبسولات فيتامين E لزيادة فوائد المركب، مما يجعله عامل تغذية ممتاز للبشرة.

ستضع هذا القناع على وجهك ليلًا ونهارًا.

بعد وضع القناع لمدة ساعة، يمكنك غسله بالماء.

يمكنك استخدام هذا القناع على الجسم بالكامل وليس فقط على الوجه.

ومن الممكن استعمال في المناطق الحساسة على سبيل المثال الأرداف والفخذين لعلاج الالتهابات، وهذا الكريم لا مثيل له. كريم نيفا وفوائده كمرطب للبشرة المختلطة والدهنية: هذا الكريم محتوي على عناصر تخلو تماماً من الزيوت تقلل من محتوى الزيت في البشرة وتجعلها غير مشرقة.

كذلك محتوي على عناصر وزنها خفيف وهذا يجعل الامتصاص لا تعمل على انسداد المسام. الوسوم

لن تصدقي كريم نيفا والنشا معجزة لشد وتبييض البشرة كريم نيفا من كريمات الترطيب القوية، فهو يحتوي على مجموعة متنوعة من المواد التي يمكنها ترطيب وتنعيم البشرة لتظل دائمًا في حالة أفضل، ومع ذلك، يمكن استخدامه على الوجه والجسم كله، على عكس العديد من المزايا الأخرى، لكن كريم نيفا ضعيف نوعًا ما في تفتيح وتبييض البشرة، لذلك، يمكنك استخدام مزيج من كريم نيفا والنشا على الوجه للحصول على درجة تبييض رائعة، ولسنوات عديدة، وثقنا في منتجات نيفيا، وخاصة المرطبات، بسبب خصائصها المنعمة والمرطبة، ولا تزال الشركة الخاصة بنيفا تقوم بإصدار الكثير من منتجاتها القيمة للعناية بالبشرة، واليوم سوف نتعلم كيفية استخدام كريم نيفا لشد وتبييض البشرة. لن تصدقي كريم نيفا والنشا معجزة لشد وتبييض البشرة القليل من ماء الورد.

كريم نيفا بلو المرطب، أو سوفت، حسب الحالة.

ملعقتان من النشا. طريقة الاستخدام: أولاً، يتم خلط ملعقة واحدة ممتلئة من ماء الورد مع ملعقة واحدة ممتلئة من النشا.

ثم يتم وضع الخليط في حمام مائي حتى يصبح قشديًا.

كذلك ثم ضعيها في وعاء فارغ وضعي عليها كريم نيفا، ويتم خلط المكونات جيدًا.

نيفا، ويتم خلط المكونات جيدًا. يمكنك وضع كبسولات فيتامين E لزيادة فوائد المركب، مما يجعله عامل تغذية ممتاز للبشرة.

ستضع هذا القناع على وجهك ليلًا ونهارًا.

بعد وضع القناع لمدة ساعة، يمكنك غسله بالماء.

يمكنك استخدام هذا القناع على الجسم بالكامل وليس فقط على الوجه.

ومن الممكن استعمال في المناطق الحساسة على سبيل المثال الأرداف والفخذين لعلاج الالتهابات، وهذا الكريم لا مثيل له. كريم نيفا وفوائده كمرطب للبشرة المختلطة والدهنية: هذا الكريم محتوي على عناصر تخلو تماماً من الزيوت تقلل من محتوى الزيت في البشرة وتجعلها غير مشرقة.

كذلك محتوي على عناصر وزنها خفيف وهذا يجعل الامتصاص لا تعمل على انسداد المسام.

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