تحضير برياني الدجاج بالزبادي بطريقة سهلة ، نقدمه لكم من خلال مقالنا ومن خلال موقع ثقفني ، يمكنك تقديمه علي مائدة الغداء لديك ، جربي برياني الدجاج شهي ولذيذ ، يقدم أيضا في العزومات كطبق أساسي ومميز ، والبرياني من المأكولات العربية المفضلة لدي الكثيرين وخاصة دول الخليج ، ويمكن تقديمه حار أو بارد ، ومن مكوناته الارز البسمتي ، والبهارات المختلفة ، والبصل ، والثوم ، ولبن الزبادي وغيرها من المكونات إلي سنقوم بعرضها بالتفصيل ، وكذلك طريقة التحضير بالخطوات سهلة وبسيطة ، كما قمنا من قبل بتقديم مقادير وطريقة تحضير البروستد السريعة.

مقادير تحضير برياني الدجاج بالزبادي بطريقة سهلة

كما قمنا من قبل بتقديم مقادير تحضير كرسبي الدجاج بسهولة ، نقدم لكم مقادير تحضير برياني الدجاج بالزبادي بطريقة سهلة كالاتي :

مقادير الارز :

مقدار اثنين كوب ونصف من الارز البسمتي.

عدد واحد حبة متوسطة من البصل المفروم.

مقدار أربعة اكواب من مرق الدجاج الساخن.

مقدار ربع ملعقة من الزعفران.

عدد اربع حبات من الهيل الصحيح.

عود واحد من القرفة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

نصف ملعقه صغيرة من ملح الطعام.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عدد ست صدور دجاج مسلوق ومقطع مكعبات.

مقدار ثلاث حبات من البطاطس حجم كبير مقطعة نصفين.

ربع كوب من الزيت النباتي.

عدد اثنين فص ثوم مهروس.

واحد حبة بصل حجم كبير مفروم ناعم.

عدد واحد حبة طماطم حجم كبير مفرومة ناعمة.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي.

مقدار نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الكمون.

مقدار ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل.

عدد اثنين عود قرفة.

طريقة التحضير

كما قمنا من قبل بتقديم طريقة تحضير مضغوط الدجاج العادي ، نقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة تحضير وصفتنا كالاتي :

سخّني الزيت في قدر على حرارة متوسطة، ثم أضيفي البطاطس واقليها من الجهتين، وعندما تنضج، ارفعيها عن النار وضعيها على محارم ورقية في طبق.

في المقلاة نفسها، ضعي الثوم البصل والزنجبيل. قلّبي المكونات حتى تذبل، ثم أضيفي الطماطم، الكركم، الكمون، الملح والفلفل الأسود، وقلّبي المزيج لـ5 دقائق.

أضيفي لبن الزبادي، الهيل والقرفة، وضعي الغطاء وخففي النار، واطهي المزيج على حرارة هادئة وحرّكي من وقت إلى آخر وذلك حتى يكثف قوام المزيج.

أضيفي الدجاج وقلّبي المكونات حتى تتداخل، وضعي الغطاء واطهي المزيج لـ45 دقيقة.

لتحضير الأرز: سخّني الزيت في قدر على حرارة متوسطة، وأضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.

زيدي الزعفران، الهيل، القرفة، الزنجبيل، الملح والفلفل الأسود، وقلّبي المكونات حتى تتصاعد الرائحة الزكية.

أضيفي مرق الدجاج وقلّبي المزيج، وزيدي البطاطس ومزيج الدجاج ثمّ قلّبي بعناية حتى تتداخل المكونات.

ضعي الغطاء واتركي المزيج لـ15-20 دقيقة على النار حتى ينضج.

بهذه الخطوات نكون قد قمنا بإعداد برياني الدجاج ويقدم ساخنا إلي جانب سلطة الافاكادو بالخس.