مكون سحري في مطبخك ضفيه علي كفتة الحاتي المشوية هتطلع زى الجاهزة بالظبط

مكون سحري في مطبخك ضفيه علي كفتة الحاتي المشوية دائما ما تتساءل لماذا تختلف مذاق كفتة اللحوم الساخنة عن الكفتة المخبوزة في المنزل، هل هي في الفرن أم مشوية بصورة مباشرة على الفحم فاللحم المفروم من أبرز المصادر الخاصة بالبروتين لاحتوائه على فيتامين ب 12 ومصدر مهم للزنك الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة، كما أنه يساعد على توفير العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، والعديد من الوصفات والأطعمة تحتوي على لحم مفروم على سبيل المثال كفتة الحاتي المشوية التي سوف نتحدث عنها اليوم تابعوا معنا. مكون سحري في مطبخك ضفيه علي كفتة الحاتي المشوية العناصر المستخدمة: 1 كيلوغرامات من اللحم الذي تم فرمه.

قطعة واحدة من البصل الذي تم فرمه.

ملعقة واحدة قليلة ملح.

نصف ملعقة واحدة قليلة من فلفل أسود الذي تم طحنه جيداً.

1/4 ملعقة واحدة قليلة بهارات مشكلة.

ملعقة واحدة ممتلئة من زيت الزيتون. خطوات تجهيز كفتة الحاتي المشوية قومي بتجهيز الكبة، ثم أضيفي فيها كل من اللحم المفروم والبهارات والبصل والملح والفلفل الأسود حتى يتم طحنهم وخلطهم مع بعض بشكل جيد.

اعجن جميع المكونات معًا حتى تمتزج معًا لتشكيل عجينة ناعمة يمكن تشكيلها.

ثم يُسكب مزيج اللحم في إناء كبير يتحمل جميع المكونات فيه ويتم عجنهم، ويُغطى بغلاف بلاستيكي.

يُوضع في الثلاجة لمدة 60 دقيقة على الأقل.

قبل وضع الكفتة في الفرن يتم أولاً تسخين الفرن ثم يتم دخول الصينية التي تم دهنها بقليل من الزيت في الفرن على نار هادئة.

في الفرن يتم أولاً تسخين الفرن ثم يتم دخول الصينية التي تم دهنها بقليل من الزيت في الفرن على نار هادئة. ويتم خروج اللحمة من الثلاجة ويتم تشكيلها على شكل كفتة الحاتي وهي أصابع رقيقة.

ثم بعد تشكيلها يتم وضعها على الصينية التي تم دهنها بالزيت ويتم وضعها في الفرن لمدة عشرة دقائق.

أخرجي الصواني من الفرن وقلبي أصابع الكفتة إلى الجانب الآخر.

أخرجي الصواني من الفرن وقلبي أصابع الكفتة إلى الجانب الآخر. ثم اتركيها في الفرن لمدة عشرة دقائق أخرى، وفي النهاية توضع كفتة الحاتي في طبق وتقدم مع الأرز والشعيرية وسلطة الطحينة. الوسوم

مكون سحري في مطبخك ضفيه علي كفتة الحاتي المشوية دائما ما تتساءل لماذا تختلف مذاق كفتة اللحوم الساخنة عن الكفتة المخبوزة في المنزل، هل هي في الفرن أم مشوية بصورة مباشرة على الفحم فاللحم المفروم من أبرز المصادر الخاصة بالبروتين لاحتوائه على فيتامين ب 12 ومصدر مهم للزنك الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة، كما أنه يساعد على توفير العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، والعديد من الوصفات والأطعمة تحتوي على لحم مفروم على سبيل المثال كفتة الحاتي المشوية التي سوف نتحدث عنها اليوم تابعوا معنا. مكون سحري في مطبخك ضفيه علي كفتة الحاتي المشوية العناصر المستخدمة: 1 كيلوغرامات من اللحم الذي تم فرمه.

قطعة واحدة من البصل الذي تم فرمه.

ملعقة واحدة قليلة ملح.

نصف ملعقة واحدة قليلة من فلفل أسود الذي تم طحنه جيداً.

1/4 ملعقة واحدة قليلة بهارات مشكلة.

ملعقة واحدة ممتلئة من زيت الزيتون. خطوات تجهيز كفتة الحاتي المشوية قومي بتجهيز الكبة، ثم أضيفي فيها كل من اللحم المفروم والبهارات والبصل والملح والفلفل الأسود حتى يتم طحنهم وخلطهم مع بعض بشكل جيد.

اعجن جميع المكونات معًا حتى تمتزج معًا لتشكيل عجينة ناعمة يمكن تشكيلها.

ثم يُسكب مزيج اللحم في إناء كبير يتحمل جميع المكونات فيه ويتم عجنهم، ويُغطى بغلاف بلاستيكي.

يُوضع في الثلاجة لمدة 60 دقيقة على الأقل.

قبل وضع الكفتة في الفرن يتم أولاً تسخين الفرن ثم يتم دخول الصينية التي تم دهنها بقليل من الزيت في الفرن على نار هادئة.

في الفرن يتم أولاً تسخين الفرن ثم يتم دخول الصينية التي تم دهنها بقليل من الزيت في الفرن على نار هادئة. ويتم خروج اللحمة من الثلاجة ويتم تشكيلها على شكل كفتة الحاتي وهي أصابع رقيقة.

ثم بعد تشكيلها يتم وضعها على الصينية التي تم دهنها بالزيت ويتم وضعها في الفرن لمدة عشرة دقائق.

أخرجي الصواني من الفرن وقلبي أصابع الكفتة إلى الجانب الآخر.

أخرجي الصواني من الفرن وقلبي أصابع الكفتة إلى الجانب الآخر. ثم اتركيها في الفرن لمدة عشرة دقائق أخرى، وفي النهاية توضع كفتة الحاتي في طبق وتقدم مع الأرز والشعيرية وسلطة الطحينة.

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