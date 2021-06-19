أسرار عمل عجينة البيتزا الهشة في المنزل بخطوات بسيطة

نقدم لكم من خلال هذه المقالة أسرار عمل عجينة البيتزا الهشة في المنزل، حيث أن وجبة البيتزا واحدة من ضمن الأكلات الإيطالية الأصل، وهي واحدة من المأكولات المميزة والشهية فالبيتزا السريعة لها مجموعة من الأنواع كثيرة، وكل نوع من أنواع هذه البيتزا يتميز بطعم ونكهة ومذاق يختلف عن الأنواع الأخرى والبيتزا من الأكلات المفضلة لجميع أفراد الأسرة وتسعى مجموعة من السيدات لمعرفة طريقة إعداد البيتزا في البيت بنفس المكونات والطريقة التي يتم إعدادها في المحلات الكبيرة وسوف نقوم بتقديم طريقة إعداد البيتزا في البيت بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات اقتصادية موجودة في المنزل.

عجينة البيتزا

وترى كل السيدات في معرفة طريقة عمل البيتزا في المنزل مثل البيتزا اللذيذ والرائعة التي تقدم في المطاعم بكل سهولة وسوف نتعرف بطريقة سهلة لإعداد وعمل البيتزا بأنواعها المختلفة وسوف نقوم بذكر جميع مكونات البيتزا وطريقة إعدادها من عمل عجينة البيتزا بالخطوات أيضاً، ولابد أن تكون عجينة البيتزا تتميز بأنها خفيفة وسريعة التحضير وسهلة وسوف نقوم بتقديم أسهل طريقة لعمل عجينة البيتزا في المنزل بمكونات موجودة في البيت، وإليكم المقادير.

ثلاثة اكواب من الدقيق.

نصف كوب من زيت الذرة.

ملعقة ونصف من الخميرة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ماء دافئ حسب الحاجة.

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن.

نحضر إناء ونضع به الدقيق مع السكر والخميرة والملح، ثم نبدأ بخلط المكونات ونضع جميع المكونات مع إضافة الزيت و أضافة الماء.

عجن العجينة لمدة عشر دقائق، بعد ذلك نترك العجينة لمدة ثلاث ساعات في مكان دافئ إلى أن تهدأ وتصبح جاهزة ويتضاعف حجمها اي حتى تخمر العجينة.

و تصبح العجينة جاهزة الاستخدام يتم فردها ووضع الحشو حسب الرغبة مع شرائح الطماطم وشرائح الفلفل الأخضر والزيتون الأخضر والزيتون الأسود مع صوص البيتزا مع الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي وتصبح جاهزة ويتم إدخالها إلى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تنضج وتصبح جاهزة ويتم تقديمها ساخنة لأسرتك وبالهناء والشفاء

مكونات عجينة البيتزاطريقة تحضير عجينة البيتزا