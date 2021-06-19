خلطات طبيعية لإزالة شعر العانة بالفازلين دون الشعور بألم في البيت

وجود الشعر الزائد لدى أي سيدة يكون مصدر قلق وإحراج، وخاصة الشعر المتواجد في المناطق الحساسة ، فالبعض لا يتحمل الألم النتيجة من إزالة الشعر من هذه المناطق و دائما ما يبحثن عن طريقة طبيعية تمكنهم من ازالة الشعر بدون الم بعيد عن استخدام بعض المخدرات التي توضع أثناء عملية الإزالة لأنها تسبب اسمرار شديد جدا في المناطق التي تستخدم فيها، لذا قررنا ان نقدم لكم في مقال اليوم خلطات طبيعية لإزالة شعر العانة بالفازلين.

خلطات طبيعية لإزالة شعر العانة بالفازلين

وجود شعر زائد في منطقة العانة يضع الكثير من السيدات في حالة من الضيق الشديد بسبب خوفهم من الألم والالتهابات التي تنتج أثناء عملية الإزالة، فمنهم من يتجه إلى استخدام وسائل تساعد في إزالة الشعر بدون الم ولكنها يؤدي إلى أضرار غير متوقعة مثل الاسمرار الشديد او ظهور ما يسمي بالجلد الإوز في هذه المنطقة ويكون منظره غير مقبول تمامًا، اما عن البعض الآخر فيبحثن عن الحل الأمثل في مجال الوصفات الطبيعية.

وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة بدون الم نهائي

من أقوي الوصفات التي نجحت وبجدارة في إزالة الشعر من منطقة العانة هي وصفة الفازلين فهي تساعد في إزالة الشعر بالإضافة التي ترطيب هذه المنطقة وتفتيحها أيضا أي أنها وصفة ثلاثية فتابعوا معنا هذه الوصفة فيما يلي

2 ملعقة كبيرة من الحمص المطحون ناعم جيدًا.

3 ملاعق من الفازلين.

نصف ملعقة من الكركم الخاص بالوصفات.

قطرة من أي زيت عطري تفضلينه.

في إناء عميق قومي بتقليب الفازلين حتى يذوب ويسهل التعامل معه.

في إناء آخر قومي بخل كل من الكركم والحمص المطحون واخلطيهم جيدًا حتى يمتزجا.

قومي بإضافة كل من الفازلين والكركم والحمص في إناء وعاد وخليطيهم جيدًا ثم ضفي عليهم مقدار الزيت العطري مع التقليب الجيد.

قومي بشطف منطقة العانة جيدًا باستخدام الماء الفاتر وخففيها باستخدام فوطة قطنية.

ابدئي بفرد الكريم على هذه المنطقة في نفس اتجاه نمو الشعر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتي يجف تماما.

انتظري مرور الوقت ثم قومي بنزع الكريم في اتجاه عكسي لنمو الشعر وسوف تندهشين من النتيجة

مكونات وصفة الفازلينطريقة تحضير وصفة الفازلين