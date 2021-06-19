طريقة عمل البسبوسة المرملة والطرية بالزبادي في 10 دقائق مثل الجاهز

البسبوسة بالزبادي تعتبر من أجمل أطباق الحلويات الشرقية، لأنها تتميز بمذاق ورائحة مذهلين، كما يجعل جميع الأشخاص يعشقونها، ويمكن تحضيرها بأكثر من حشوة داخل المنزل بكل سهولة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالزبادي ومكونات أخرى إضافية. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المكونات كوب كبير من السميد.

100 جرام من السكر.

عبوة كبيرة من الزبادي.

كأس كبير زيت ذرة.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر. مكونات شربات البسبوسة 150 جرام من السكر.

75 جرام من الماء.

ملعقة صغيرة من الليمون.

ربع ملعقة كبيرة ماء ورد. طريقة التحضير امزجي السميد مع الزبادي، والسكر، والبيكنج باودر، والزيت جيدا، بواسطة المضرب اليدوي لمدة ربع ساعة، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الخليط السابق في قالب غير لاصق، ثم اتركيها جانبا لمدة 30 دقيقة. ضعي القالب في الفرن، ثم اتركيه حتى تنضج البسبوسة، ويصبح لونها ذهبي. امزجي الماء مع السكر جيدا، ثم ضعيهم ضعيه في وعاء حراري على النار لمدة خمس دقائق. ضيفي ماء الورد إلى خليط السكر، ثم اتركيه حتى يصبح خليط كثيف. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي وجوز الهند طريقة التحضيرطريقة عمل البسبوسة بالزبادي وجوز الهند المكونات كأسان من السميد المطحون.

كوب كبير من الطحين.

60 جرام من زيت الذرة.

15 جرام بيكنج باودر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ربع كوب صغير من بشر جوز الهند.

كأس صغير من السكر.

بيضة.

نصف لتر من الشربات الساخن. طريقة التحضير اخفقي البيض مع الفانيلا، وزيت الذرة جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، ثم ضيفي السكر، وجوز الهند، والزبادي والملح، ثم اخفقي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي الطحين، والبيكنج باودر، والسميد بشكل تدريجي إلى خليط البيض، ثم اخفقي المكونات مرة أخيرة، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط البسبوسة بصينية غير لاصقة، ثم اتركيها جانبا لمدة ربع ساعه. ضعي الصينية في الفرن، ثم اتركيها حتى تنضج، ويصبح لونها ذهبي. طريقة التحضير الوسوم

البسبوسة بالزبادي تعتبر من أجمل أطباق الحلويات الشرقية، لأنها تتميز بمذاق ورائحة مذهلين، كما يجعل جميع الأشخاص يعشقونها، ويمكن تحضيرها بأكثر من حشوة داخل المنزل بكل سهولة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالزبادي ومكونات أخرى إضافية. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المكونات كوب كبير من السميد.

100 جرام من السكر.

عبوة كبيرة من الزبادي.

كأس كبير زيت ذرة.

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر. مكونات شربات البسبوسة 150 جرام من السكر.

75 جرام من الماء.

ملعقة صغيرة من الليمون.

ربع ملعقة كبيرة ماء ورد. طريقة التحضير امزجي السميد مع الزبادي، والسكر، والبيكنج باودر، والزيت جيدا، بواسطة المضرب اليدوي لمدة ربع ساعة، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي الخليط السابق في قالب غير لاصق، ثم اتركيها جانبا لمدة 30 دقيقة. ضعي القالب في الفرن، ثم اتركيه حتى تنضج البسبوسة، ويصبح لونها ذهبي. امزجي الماء مع السكر جيدا، ثم ضعيهم ضعيه في وعاء حراري على النار لمدة خمس دقائق. ضيفي ماء الورد إلى خليط السكر، ثم اتركيه حتى يصبح خليط كثيف. طريقة عمل البسبوسة بالزبادي وجوز الهند طريقة التحضيرطريقة عمل البسبوسة بالزبادي وجوز الهند المكونات كأسان من السميد المطحون.

كوب كبير من الطحين.

60 جرام من زيت الذرة.

15 جرام بيكنج باودر.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ربع كوب صغير من بشر جوز الهند.

كأس صغير من السكر.

بيضة.

نصف لتر من الشربات الساخن. طريقة التحضير اخفقي البيض مع الفانيلا، وزيت الذرة جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي، ثم ضيفي السكر، وجوز الهند، والزبادي والملح، ثم اخفقي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي الطحين، والبيكنج باودر، والسميد بشكل تدريجي إلى خليط البيض، ثم اخفقي المكونات مرة أخيرة، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط البسبوسة بصينية غير لاصقة، ثم اتركيها جانبا لمدة ربع ساعه. ضعي الصينية في الفرن، ثم اتركيها حتى تنضج، ويصبح لونها ذهبي. طريقة التحضير

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