طريقة عمل الكيكة العادية بقوام هش جداً وبخطوات سهلة وسريعة

تعد الكيكة العادية من أحلى أنواع الحلويات، التي يمكن إعدادها وتقديمها للأطفال والكبار حيث تتمتع بمذاق طيب، ويقبل على تناولها الأطفال بكثرة وتعد وجبة إفطار مميزة، كما أن لها قيمة غذائية عالية حيث تحتوي على البيض واللبن، وهما مصدر مهم للكالسيوم والبروتين، الكيك من الحلويات سريعة التحضير التي لا تأخذ وقت طويل في إعدادها، وهو من الحلويات اللذيذة التي تقدم بجانب كوب الشاي أو الحليب، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الكيكة العادية بخطوات سهلة وسريعة. مكونات عمل الكيكة العادية مكونات عمل الكيكة العادية تتميز مكونات الكيكة بأنها متوفرة في المطبخ وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم المكونات وهى كالتالي:- 4 بيضات.

كوب من السكر.

2 كوب من الدقيق.

ربع كوب زيت.

كوب لبن.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة خل. طريقة التحضير طريقة التحضير تتميز طريقة تحضير الكيكة العادية بالسهولة والسرعة، ولا نحتاج فيها إلى المضرب الكهربي حيث يمكن تحضيرها يدويا، وتتم طريقة التحضير بالخطوات التالية:- نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 قبل البدء في تحضير الكيكة. نضع 4 بيضات في وعاء نظيف وجاف ونضيف عليهم الفانيليا، ثم نخفق البيض جيداً باستخدام المضرب اليدوي. نضيف كوب من السكر على البيض المخفوق، ونخفق المكونات مرة أخرى حتى تمتزج مع بعضها. ثم نضيف كوب من اللبن ونقلب حتى يذوب السكر تماماً. نضيف ربع كوب من الزيت وملعقة صغيرة من الخل إلى الخليط. نخلط الدقيق مع البيكنج بودرثم نضيفه تدريجياً مع التقليب، حتى تتجانس المكونات مع بعضها. يوضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بالدقيق. يتم خفض درجة حرارة الفرن إلى 150 درجة، ثم نضع الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى النضج. يجب ترك الكيكة حتى تبرد قبل تقطيعها وتقديمها. نصائح مهمة عند عمل الكيك يفضل عند عمل الكيك اتباع الخطوات الآتية:ـ يجب أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة، لذلك نخرج البيض من الثلاجة قبل إعداد الكيك بساعة.

يفضل أن يكون الدقيق من النوع المخصص للحلويات.

يجب تسخين الفرن قبل وضع الكيك بحوالي ربع ساعة.

يجب تبطين الصينية بالدقيق حتى لا تلتصق الكيكة بها. الوسوم

تعد الكيكة العادية من أحلى أنواع الحلويات، التي يمكن إعدادها وتقديمها للأطفال والكبار حيث تتمتع بمذاق طيب، ويقبل على تناولها الأطفال بكثرة وتعد وجبة إفطار مميزة، كما أن لها قيمة غذائية عالية حيث تحتوي على البيض واللبن، وهما مصدر مهم للكالسيوم والبروتين، الكيك من الحلويات سريعة التحضير التي لا تأخذ وقت طويل في إعدادها، وهو من الحلويات اللذيذة التي تقدم بجانب كوب الشاي أو الحليب، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الكيكة العادية بخطوات سهلة وسريعة. مكونات عمل الكيكة العادية مكونات عمل الكيكة العادية تتميز مكونات الكيكة بأنها متوفرة في المطبخ وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم المكونات وهى كالتالي:- 4 بيضات.

كوب من السكر.

2 كوب من الدقيق.

ربع كوب زيت.

كوب لبن.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة خل. طريقة التحضير طريقة التحضير تتميز طريقة تحضير الكيكة العادية بالسهولة والسرعة، ولا نحتاج فيها إلى المضرب الكهربي حيث يمكن تحضيرها يدويا، وتتم طريقة التحضير بالخطوات التالية:- نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 قبل البدء في تحضير الكيكة. نضع 4 بيضات في وعاء نظيف وجاف ونضيف عليهم الفانيليا، ثم نخفق البيض جيداً باستخدام المضرب اليدوي. نضيف كوب من السكر على البيض المخفوق، ونخفق المكونات مرة أخرى حتى تمتزج مع بعضها. ثم نضيف كوب من اللبن ونقلب حتى يذوب السكر تماماً. نضيف ربع كوب من الزيت وملعقة صغيرة من الخل إلى الخليط. نخلط الدقيق مع البيكنج بودرثم نضيفه تدريجياً مع التقليب، حتى تتجانس المكونات مع بعضها. يوضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بالدقيق. يتم خفض درجة حرارة الفرن إلى 150 درجة، ثم نضع الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى النضج. يجب ترك الكيكة حتى تبرد قبل تقطيعها وتقديمها. نصائح مهمة عند عمل الكيك يفضل عند عمل الكيك اتباع الخطوات الآتية:ـ يجب أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة، لذلك نخرج البيض من الثلاجة قبل إعداد الكيك بساعة.

يفضل أن يكون الدقيق من النوع المخصص للحلويات.

يجب تسخين الفرن قبل وضع الكيك بحوالي ربع ساعة.

يجب تبطين الصينية بالدقيق حتى لا تلتصق الكيكة بها.

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