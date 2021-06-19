بيتزا الإيطالي بعجينة 10 دقائق قطنية هشة وسر مطاعم في جبنه بيتزا

عجينة بيتزا سريعة قطنية بيتزا إيطالي خفيفة بكل الحشوات، لكل من يحب تناول بيتزا وخاصة الصغار والكبار يمكن الآن لكل ربة منزل تحضير بيتزا الإيطالي في منزل بنفس الطعم وقوام البيتزا المضبوط الذي يرغب به أسرتك سواء سمكها رفيع أو سميك، وسنذكر لكم سر عجينة بيتزا قطنية وجبن موتزرايلا المطاطة التي تناول إعجاب كل الصغار، وستنافس كل أم وربة منزل المطاعم في صنع بيتزا بالعجينة ذهبية، باستخدامها مكون ساحر يجعل البيتزا هشة تبهر كل الأسرة بوصفة مضمونة ناجحة، وسنتعرف على صلصة بيتزا بكل مكونات أصلية وسر طعمها الرائع الذي لا يشبه أي صلصة بكل تكات نجاح الوصفة. طريقة عجينة بيتزا الإيطالي القطنية بتكات مطاعم عدد 2 كوب من دقيق مخبوزات. عدد 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. عدد 2 ملعقة صغيرة من الخميرة. عدد 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض. ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر. نصف ملعقة صغيرة ملح. ربع كوب من لبن زبادي. 3/4 كوب من ماء دافئ للعجن. لتغطية أو حشو وجه بيتزا احضري ما تفضلين من خضروات من طماطم وفلفل أخضر. قطع صغيرة من بصل الأبيض، نصف كوب من مشروم. أخلطي جبن موتزاريلا مع جبن برميزان أو مع 2 ملعقة كبيرة من لبن بودرة. لابد أن تكون الجبنة بدرجة حرارة الغرفة ولا تكون مجمدة حتى تكون مطاطه مثل البيتزا الجاهزة. طريقة عجينة بيتزا الإيطالي القطنية بتكات مطاعملتغطية أو حشو وجه بيتزا مكونات صلصة بيتزا كوب من كاتشب العادي واخلطي معه أي نوع صوص تحبينه باللون الأحمر. أو عمل صلصة طماطم بعصير طماطم مع بصل وثوم مفروم والزعتر والملح والفلفل الأسمر. خطوات تحضير عجينة بيتزا الإيطالي بالعجينة ذهبية بوعاء قومي بوضع الماء الدافئ مع السكر وخميرة حبيبات وتقلب وتترك تتفاعل جانبا بمكان دافئ.

ثم ضيفي عليها باقي مكونات من دقيق وزبادي وزيت وبيكنج باودر والملح وتقلب جيدا وتعجن في وعاء.

عندما تتشرب العجينة كل مكونات ترفع من وعاء وتوضع على طاولة نظيفة وتعجن جيدا لمدة 10 دقائق.

ثم تغطى وتترك بمكان دافئ لمدة 10 دقائق حتى تختمر وترتفع وتكون هشة مثل القطن.

ثم تقسم إلى تصفين وتفرد في صينية مدهونة بالدقيق وتوضع عليها الصلصة وفوقها مكونات الحشو.

في نهاية ضيفي عليها الجبن الموتزاريلا وتترك جانبا حتى يسخن الفرن على حرارة 200 وعندما يسخن تدخل بيتزا الفرن.

تستغرق حوالي ربع ساعة أو أقل حتى تنضج وتذوب الجبن وتأخذ لون ذهبي وتخرج من فرن وتقدم. عجينة 10 دقائق للبيتزا إيطالي عدد خمس أكواب من دقيق مخبوزات الأبيض. كوب ونص من ماء دافئ للعجن. عدد 2 ملعقة كبيرة من خميرة فورية أو صودا خبز. نصف ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة سكر. نصف كوب من حليب رائب. نصف كوب زيت نباتي. خطوات تحضير عجينة 10 دقائق لعمل بيتزا في وعاء عميق يضاف الدقيق ويضاف عليه كل من الخميرة وعليها السكر وماء العجن الدافئ وتعجن كل تلك مكونات مع بعضها.

ثم يضاف عليه رشة ملح وزيت والحليب الرائب وتعجن كل مكونات مع بعضها جيدا حتى تكون عجين لا يلتصق باليد.

تترك جانبا بمكان دافئ لمدة 10 دقائق حتى تخمتر وتعلو عجينة ولابد أن تغطى، ثم تؤخذ عجينة سريعة البيتزا عندما تعلو وتقسم على حسب اعداد بيتزا مراد صنعها. خطوات تحضير عجينة بيتزا الإيطالي بالعجينة ذهبيةعجينة 10 دقائق للبيتزا إيطاليخطوات تحضير عجينة 10 دقائق لعمل بيتزا الوسوم

عجينة بيتزا سريعة قطنية بيتزا إيطالي خفيفة بكل الحشوات، لكل من يحب تناول بيتزا وخاصة الصغار والكبار يمكن الآن لكل ربة منزل تحضير بيتزا الإيطالي في منزل بنفس الطعم وقوام البيتزا المضبوط الذي يرغب به أسرتك سواء سمكها رفيع أو سميك، وسنذكر لكم سر عجينة بيتزا قطنية وجبن موتزرايلا المطاطة التي تناول إعجاب كل الصغار، وستنافس كل أم وربة منزل المطاعم في صنع بيتزا بالعجينة ذهبية، باستخدامها مكون ساحر يجعل البيتزا هشة تبهر كل الأسرة بوصفة مضمونة ناجحة، وسنتعرف على صلصة بيتزا بكل مكونات أصلية وسر طعمها الرائع الذي لا يشبه أي صلصة بكل تكات نجاح الوصفة. طريقة عجينة بيتزا الإيطالي القطنية بتكات مطاعم عدد 2 كوب من دقيق مخبوزات. عدد 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون. عدد 2 ملعقة صغيرة من الخميرة. عدد 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض. ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر. نصف ملعقة صغيرة ملح. ربع كوب من لبن زبادي. 3/4 كوب من ماء دافئ للعجن. لتغطية أو حشو وجه بيتزا احضري ما تفضلين من خضروات من طماطم وفلفل أخضر. قطع صغيرة من بصل الأبيض، نصف كوب من مشروم. أخلطي جبن موتزاريلا مع جبن برميزان أو مع 2 ملعقة كبيرة من لبن بودرة. لابد أن تكون الجبنة بدرجة حرارة الغرفة ولا تكون مجمدة حتى تكون مطاطه مثل البيتزا الجاهزة. طريقة عجينة بيتزا الإيطالي القطنية بتكات مطاعملتغطية أو حشو وجه بيتزا مكونات صلصة بيتزا كوب من كاتشب العادي واخلطي معه أي نوع صوص تحبينه باللون الأحمر. أو عمل صلصة طماطم بعصير طماطم مع بصل وثوم مفروم والزعتر والملح والفلفل الأسمر. خطوات تحضير عجينة بيتزا الإيطالي بالعجينة ذهبية بوعاء قومي بوضع الماء الدافئ مع السكر وخميرة حبيبات وتقلب وتترك تتفاعل جانبا بمكان دافئ.

ثم ضيفي عليها باقي مكونات من دقيق وزبادي وزيت وبيكنج باودر والملح وتقلب جيدا وتعجن في وعاء.

عندما تتشرب العجينة كل مكونات ترفع من وعاء وتوضع على طاولة نظيفة وتعجن جيدا لمدة 10 دقائق.

ثم تغطى وتترك بمكان دافئ لمدة 10 دقائق حتى تختمر وترتفع وتكون هشة مثل القطن.

ثم تقسم إلى تصفين وتفرد في صينية مدهونة بالدقيق وتوضع عليها الصلصة وفوقها مكونات الحشو.

في نهاية ضيفي عليها الجبن الموتزاريلا وتترك جانبا حتى يسخن الفرن على حرارة 200 وعندما يسخن تدخل بيتزا الفرن.

تستغرق حوالي ربع ساعة أو أقل حتى تنضج وتذوب الجبن وتأخذ لون ذهبي وتخرج من فرن وتقدم. عجينة 10 دقائق للبيتزا إيطالي عدد خمس أكواب من دقيق مخبوزات الأبيض. كوب ونص من ماء دافئ للعجن. عدد 2 ملعقة كبيرة من خميرة فورية أو صودا خبز. نصف ملعقة صغيرة ملح. نصف ملعقة صغيرة سكر. نصف كوب من حليب رائب. نصف كوب زيت نباتي. خطوات تحضير عجينة 10 دقائق لعمل بيتزا في وعاء عميق يضاف الدقيق ويضاف عليه كل من الخميرة وعليها السكر وماء العجن الدافئ وتعجن كل تلك مكونات مع بعضها.

ثم يضاف عليه رشة ملح وزيت والحليب الرائب وتعجن كل مكونات مع بعضها جيدا حتى تكون عجين لا يلتصق باليد.

تترك جانبا بمكان دافئ لمدة 10 دقائق حتى تخمتر وتعلو عجينة ولابد أن تغطى، ثم تؤخذ عجينة سريعة البيتزا عندما تعلو وتقسم على حسب اعداد بيتزا مراد صنعها. خطوات تحضير عجينة بيتزا الإيطالي بالعجينة ذهبيةعجينة 10 دقائق للبيتزا إيطاليخطوات تحضير عجينة 10 دقائق لعمل بيتزا

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