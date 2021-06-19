طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر زي اللي في المطاعم بمكونات سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر، استخدام الجبنة الشيدر في وصفات الطعام المختلفة يساعد في إعطائها المذاق الطيب واللذيذ، قومي بتحضير جبنه شيدر سائلة بأسهل الطرق، وصلصة الجبنة شيدر للتقديم بجانب الطعام. طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر زي اللي في المطاعم طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر زي اللي في المطاعم يمكن تحضير جبن الشيدر في المنزل بمكونات بسيطة كالتالي: مقادير تحضير جبنه شيدر ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

نصف كوب جبنه شيدر مبشور.

كوب حليب سائل.

نصف ملعقة من الفلفل الحار الأحمر.

فلفل أسود ملعقة كبيرة صلصة حارة.

ملح. طريقة التحضير: تذويب الزبدة في وعاء على نار متوسط الحرارة.

وضع الدقيق على الزبدة السائلة، وتظل في التقليب حتى تتكون عجينة.

نضع الحليب على المزيج السابق، ونظل في التقريب حتى تتشكل صلصة كثيفة القوام.

على المزيج السابق، ونظل في التقريب حتى تتشكل صلصة كثيفة القوام. وضع الجبنة على الخليط السابق وتقلب المكونات جيدًا حتى ذوبان الجبنة.

وضع باقي منكهات الطريقة لتكوين جبنه شيدر سائلة.

لتحضير الجبنة الشيدر السائلة لا تحتاج للكثير من الوقت، تلك الوصفة تستطيع تحضيرها في خلال ربع ساعة فقط. مقادير تحضير جبنه شيدرطريقة التحضير: صوص الجبنة الشيدر صوص الجبنة الشيدر يعتبر صوص الشيدر من أجمل الصوصات والتي تستخدمها كثير من الأمهات ويمكن تحضيره كالتالي: المقادير صوص الجبنة الشيدر ملعقتين صغيرتين من نشأ الذرة.

نصف كوب فقط من حليب بارد.

ربع كوب من الجبنة الشيدر المبشورة. طريقة تحضير صوص الجبنة الشيدر في كوب الحليب قم بذوبان ملعقة النشا، تأكد من مزاجهم معًا بشكل جيد قبل إكمال الوصفة.

قم بوضع المزيج في وعاء على النار، درجة الحرارة يجب أن تكون هادئة.

تظل في تقليب المزيج بشكل مستمر حتى الغليان.

وضع الجبنة الشيدر على الخليط في الوعاء مع التقليب المستمر حتى ذوبانها جيدًا.

حسب الرغبة يمكنك إضافة الملح أو الفلفل الحار.

إذا كنت ترغب في ذلك يمكنك إضافة المنكهات إلى الصلصة، مثل الخردل.

تحتاج 10 دقائق فقط حتى تقوم بتحضير صوص الجبنة الشيدر. المقادير صوص الجبنة الشيدرطريقة تحضير صوص الجبنة الشيدر الوسوم

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر، استخدام الجبنة الشيدر في وصفات الطعام المختلفة يساعد في إعطائها المذاق الطيب واللذيذ، قومي بتحضير جبنه شيدر سائلة بأسهل الطرق، وصلصة الجبنة شيدر للتقديم بجانب الطعام. طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر زي اللي في المطاعم طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر زي اللي في المطاعم يمكن تحضير جبن الشيدر في المنزل بمكونات بسيطة كالتالي: مقادير تحضير جبنه شيدر ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

نصف كوب جبنه شيدر مبشور.

كوب حليب سائل.

نصف ملعقة من الفلفل الحار الأحمر.

فلفل أسود ملعقة كبيرة صلصة حارة.

ملح. طريقة التحضير: تذويب الزبدة في وعاء على نار متوسط الحرارة.

وضع الدقيق على الزبدة السائلة، وتظل في التقليب حتى تتكون عجينة.

نضع الحليب على المزيج السابق، ونظل في التقريب حتى تتشكل صلصة كثيفة القوام.

على المزيج السابق، ونظل في التقريب حتى تتشكل صلصة كثيفة القوام. وضع الجبنة على الخليط السابق وتقلب المكونات جيدًا حتى ذوبان الجبنة.

وضع باقي منكهات الطريقة لتكوين جبنه شيدر سائلة.

لتحضير الجبنة الشيدر السائلة لا تحتاج للكثير من الوقت، تلك الوصفة تستطيع تحضيرها في خلال ربع ساعة فقط. مقادير تحضير جبنه شيدرطريقة التحضير: صوص الجبنة الشيدر صوص الجبنة الشيدر يعتبر صوص الشيدر من أجمل الصوصات والتي تستخدمها كثير من الأمهات ويمكن تحضيره كالتالي: المقادير صوص الجبنة الشيدر ملعقتين صغيرتين من نشأ الذرة.

نصف كوب فقط من حليب بارد.

ربع كوب من الجبنة الشيدر المبشورة. طريقة تحضير صوص الجبنة الشيدر في كوب الحليب قم بذوبان ملعقة النشا، تأكد من مزاجهم معًا بشكل جيد قبل إكمال الوصفة.

قم بوضع المزيج في وعاء على النار، درجة الحرارة يجب أن تكون هادئة.

تظل في تقليب المزيج بشكل مستمر حتى الغليان.

وضع الجبنة الشيدر على الخليط في الوعاء مع التقليب المستمر حتى ذوبانها جيدًا.

حسب الرغبة يمكنك إضافة الملح أو الفلفل الحار.

إذا كنت ترغب في ذلك يمكنك إضافة المنكهات إلى الصلصة، مثل الخردل.

تحتاج 10 دقائق فقط حتى تقوم بتحضير صوص الجبنة الشيدر. المقادير صوص الجبنة الشيدرطريقة تحضير صوص الجبنة الشيدر

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