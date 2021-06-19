وصفات سحريه لازاله الشعر في المنزل من كل الجسم بمكونات طبيعية

وصفات سحرية لإزالة الشعر في المنزل من الجسم، تسبب عملية إزالة الشعر الإزعاج لكثير من السيدات، كما ازداد البحث عن طرق طبيعية مختلفة لإزالة الشعر لذلك سوف نتعرف سويا في هذا المقال علي طريقة عمل وصفات في المنزل بسهولة وغير مكلفة لإزالة الشعر من الجسم فإليكم هذه الوصفات.

وصفة السكر وعصير الليمون

تعتبر وصفة السكر وعصير الليمون في المنزل من الطرق الرائعة والبسيطة ويمكن تحضيرها في البيت بسهولة ونجاح، هذا الوصفة يجب اتباع بعض هذه الخطوات وهي كالآتي:

المكونات

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

كمية من النشا.

نقوم بوضع جميع المكونات من سمر وليكون وماء في إناء مع مراعاة التقليب حتي تمتزج المكونات.

يرفع الخليط علي نار متوسطة حتي تمام الغليان وبعد ذلك نقوم بتهدئة النار ويترك ليغلي حتي يأخذ اللون الدهبي.

ثم قومي بوضع الخليط علي رخامه او سطح بارد ويترك الخليط حتي يبرد.

تنظيف المنطقة المراد إزالة الشعر منها وغسلها جيدا ثم تجفف تماماً.

نضع كمية صغيرة من نشا الذرة علي المكان المراد إزالة الشعر منه لأن وضع النشا يساعد علي إزالة الشمع بطريقة سهلة وغير مؤلمة.

نأخذ مقدار من الشمع وندلكها حتي تصبح عحينة طرية ثم توضع علي منطقة الشعر في عكس نمو الشعر.

نضغط علي الشمع باستخدام قطعة من القماش حتي تلتصق العحينة بها.

انتظري بضع دقائق حتي يبرد الشمع تماما ويأخذ درجة حرارة الجسم.

يتم نزع قطعة القماش في عكس اتجاه الشعر حتي ينزع بشكل سريع ثم تغسل منطقة إزالة الشعر بماء فاتر وبعد ذلك يستخدم زيت بزهور العنب لترطيب الجلد.

طريقة التحضيروصفة بياض البيض والنشا

المكونات

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة النشا.

مقدار بياض بيضة.

نضع جميع المكونات السابقة من سكر ونشا وبياض البيض في إناء كبير وتخلط المكونات جيدا حتي تتجانس.

يوضع الخليط علي مكان نمو الشعر في الوجه.

ننتظر عدة دقائق حتي يجف الخليط تماما وبعد ذلك يقشر الخليط لإزالة شعر الوجه بسهولة.

طريقة التحضير