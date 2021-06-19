مكون سحري لفرد الشعر بكرياتين طبيعي فعال بمكونات طبيعية

تهتم معظم النساء بعمل كرياتين طبيعي فعال لفرد الشعر، حيث تتميز بإطلالة رائعة، فهم يعشقون التميز والتجديد، ومن المعروف أن الشعر هو سر جمال المرأة، لذلك سنقدم وصفة طبيعية لفرد الشعر المموج، لكي تتمتعي بشعر ناعم وصحي وجذاب.

كرياتين طبيعي فعال لفرد الشعر

كثير من النساء تهتم بهذه الطرق الطبيعية لأنها تعطي للشعر نعومه وجمال، بعكس الكيرياتين الكيميائي الموجود في الصالونات وعلاوة على أنه باهظ الثمن، يؤثر بشكل سلبي على الشعر ويزيد من تقصف وتساقط الشعر.

طريقة عمل كيراتين طبيعي للشعر

يوجد ثلاثة طرق طبيعية لعمل الكيرياتين الطبيعي للشعر في المنزل بمواد طبيعية بسيطة ونتعرف على أول طريقة لعمل الكيرياتين من المنزل وما هي المقادير اللازمة:

3 ملاعق صغيرة خميرة فورية.

بيضة.

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقتين كبيرتين خل تفاح.

ضعي كل المكونات السابقة في وعاء واخلطيهم جيدًا، وأن كي خذا الخليط لمدة ربع ساعة حتى تتفاعل المواد مع بعضها.

قسمي الشعر وقومي بوضع هذا الخليط عليه واتركيه حوالي ساعة ونصف.

غطي الشعر بالبونيه الشعر، ثم اغسلي الشعر بالماء البارد والشامبو ويفضل استخدام البلسم.

قومي بتمشيط الشعر بعناية ولاحظي الاختلاف في نعومه وطول الشعر، وعدم وجود تجاعيد بالشعر.

الاستخدام لهذه الوصفة يكون بشكل طبيعي حوالي مرتين خلال الأسبوع، كي تتمتع بنتيجة مضمونة.

طريقة تحضير وصفة الكرياتين الطبيعي لفرد الشعروصفة كرياتين الموز لفرد الشعر

سنقوم بعرض وصفة أخرى تحتاج إلي:

موزة مهروسة.

بيضتان.

طريقة التحضير

تحتاج هذه الوصفة الخطوات بسيطة وهي: