كريم لبان الذكر الأقوى فى تفتيح وشد البشرة

لبان الذكر هو مادة صمغية يستخرج من شجر الكندر المنتشر في معظم الدول العربية، يحتوي على نسبة عالية من الكولاجين الطبيعي الذي يساعد على شد البشرة والتخلص من التجاعيد وملئها وتوحيد لون البشرة وتفتيح المنطقة المحيطة بالفم ورفع الترهلات وشدها ،واليوم سنخبركم بأقوى وصفة لتفتيح بشرتك وشدها وإعادة شبابها.

وصفة كريم لبان الذكر لتفتيح وشد ترهلات البشرة

تلجأ معظم النساء لشراء كريمات التجميل بأسعار باهظة الثمن للحصول على بشرة نقية ومشرقة وأكثر شبابا ونحن اليوم سنخبرك بأقوى وصفة سحرية ستوفر لكى الكثير من المال وطبيعية وصحية غير مكلفة لعدم أحتوائها على أية مواد كيميائية.

يتم نقع كوب من لبان الذكر في كوب من الماء لمدة ٢٤ ساعة حتى يتغير لون الماء ويصبح لونه مثل الحليب .

نقوم بتصفية اللبان لاستخدام الماء فقط ويمكنك نقع اللبان لمرة اخرى .

ثم نحضر ملعقة كبيرة من النشا ونصف ملعقة من الكريم المرطب الخاص بك والقليل من ماء الورد.

على نار هادئة نضع ماء لبان الذكر وملعقة النشا مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح قوامه كريمي ثم نضيف ملعقة الكريم المرطب والقليل من ماء الورد ونخلطهم حتى يتجانس الخليط ويصبح كريمي سهل الاستخدام .

نضع الكريم في عبوة نظيفة بغطاء محكم ونحتفظ به في الثلاجة ويمكنك استخدام الكريم مرتين في الأسبوع وستدهشين بنتيجة ملحوظة من الاستخدام الأول .

ضعي الكريم على وجهك بشكل دائري واتركيه حتى يجف ثم قومي بتدليك وجهك لتقشير الكريم والتخلص من خلايا الجلد الميتة والشوائب وآثار الحبوب .

كما يمكنك إستخدام ماء منقوع لبان الذكر بدون أية إضافات بعد تصفيته ووضعه في بخاخ ورشه على الوجه والرقبة .

ويمكن استخدام الكريم على الوجه والرقبة والثدي .

طريقة تحضير الكريم واستخدامه:

وللحصول على أفضل نتيجة للوصفات الطبيعة يجب التخلص من العادات اليومية السلبية التي تضر ببشرتك وجمالك مثل السهر والإفراط في تناول المنبهات والكافيين والتعرض للشمس فى أوقات الذروة والتراب وعليك الإهتمام بتنظيف بشرتك بصورة مستمرة وعدم النوم بالمكياج ولاتنسي أن كثرة إستعمال الهواتف والشاشات يؤثر بالسلب على بشرتك وجمالك وجمال عيونك.