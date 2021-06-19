مخلل الليمون السريع بأسهل طريقة بدون ما يتهري منك زي الجاهز واحلي

مخلل الليمون السريع بأسهل طريقة مخلل الليمون أمر لا بد منه مع جميع الاكلات وكذلك لمحبي الحوادق، ولكن من الصعب أيضًا تحضيره بسبب وقت التخليل الطويل، لذلك سنتعرف اليوم على كيفية عمل مخلل الليمون ونجهزها بخطوات سريعة وسهلة على النحو التالي: حيث يعتبر مخلل الليمون من الأطباق الجانبية اللذيذة، خاصة في فصل الشتاء. مخلل الليمون السريع بأسهل طريقة المكونات المستخدمة: كيلو واحد من الليمون الذي تم شقه من فوق

ماء مغلي

1/2 كوب من الحلبة

كوب من العصفر

3 أكواب ماء مغلي

عليه 1/2 كوب عصير ليمون

ملعقة واحدة ممتلئة من الملح

زيت خاص بالوجه كيف تجهيز وصفة مخلل الليمون في البداية يتم غسل الليمون ثم جففيه من الماء.

اغلي الكثير من الماء، ثم أضيفي الليمون واطبخيه لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نأخذ الليمون من الماء المغلي ونضعه على الفور في الماء البارد.

ويفضل إضافة بعض مكعبات الثلج إلى الماء، ثم يتم تركه يبرد تمامًا لمدة 10 دقائق أخرى.

ضعي الليمون في الماء حتى يجف جيدًا.

كذلك الثوم يتم تقشيره ويتم تقطيعه إلى شرائح رقيقة.

بالإضافة إلى ذلك قومي بتقطيع الفلفل إلى شرائح رقيقة.

يُمزج الثوم والكمون والفلفل والكركم في إناء على جنب، ثم نقوم بإذابة الملح والسكر في الماء جيدًا.

نفتح شرائح الليمون في الوسط ثم نبدأ في حشوها حتى ننتهي من كل الكميات.

كذلك نضع الليمون المخمر في وعاء التتبيل، مع الحرص على عدم ترك مسافة كبيرة بينهما، حتى لا تتكاثر البكتيريا فيما بينها.

انقعي الليمون تمامًا في محلول التخليل، ثم يتم تغطيته السطح برشة من زيت الزيتون.

الوعاء يتم تغطيته بشكل محكم واتركيه لمدة 7 أيام حتى يتم نضوجه بشكل كلي قبل التقديم. الوسوم

مخلل الليمون السريع بأسهل طريقة مخلل الليمون أمر لا بد منه مع جميع الاكلات وكذلك لمحبي الحوادق، ولكن من الصعب أيضًا تحضيره بسبب وقت التخليل الطويل، لذلك سنتعرف اليوم على كيفية عمل مخلل الليمون ونجهزها بخطوات سريعة وسهلة على النحو التالي: حيث يعتبر مخلل الليمون من الأطباق الجانبية اللذيذة، خاصة في فصل الشتاء. مخلل الليمون السريع بأسهل طريقة المكونات المستخدمة: كيلو واحد من الليمون الذي تم شقه من فوق

ماء مغلي

1/2 كوب من الحلبة

كوب من العصفر

3 أكواب ماء مغلي

عليه 1/2 كوب عصير ليمون

ملعقة واحدة ممتلئة من الملح

زيت خاص بالوجه كيف تجهيز وصفة مخلل الليمون في البداية يتم غسل الليمون ثم جففيه من الماء.

اغلي الكثير من الماء، ثم أضيفي الليمون واطبخيه لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نأخذ الليمون من الماء المغلي ونضعه على الفور في الماء البارد.

ويفضل إضافة بعض مكعبات الثلج إلى الماء، ثم يتم تركه يبرد تمامًا لمدة 10 دقائق أخرى.

ضعي الليمون في الماء حتى يجف جيدًا.

كذلك الثوم يتم تقشيره ويتم تقطيعه إلى شرائح رقيقة.

بالإضافة إلى ذلك قومي بتقطيع الفلفل إلى شرائح رقيقة.

يُمزج الثوم والكمون والفلفل والكركم في إناء على جنب، ثم نقوم بإذابة الملح والسكر في الماء جيدًا.

نفتح شرائح الليمون في الوسط ثم نبدأ في حشوها حتى ننتهي من كل الكميات.

كذلك نضع الليمون المخمر في وعاء التتبيل، مع الحرص على عدم ترك مسافة كبيرة بينهما، حتى لا تتكاثر البكتيريا فيما بينها.

انقعي الليمون تمامًا في محلول التخليل، ثم يتم تغطيته السطح برشة من زيت الزيتون.

الوعاء يتم تغطيته بشكل محكم واتركيه لمدة 7 أيام حتى يتم نضوجه بشكل كلي قبل التقديم.

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