طريقة عمل كريم النشا والفازلين لتفتيح البشرة وترطيبها وإزالة التجاعيد

كريم النشا والفازلين ، من أهم الوصفات الرائعة التي تعمل على تفتيح البشرة وترطيبها وإزالة التجاعيد، وخاصة البشرة الجافة التي ينتج عنها تشققات في الجلد، وهذه الوصفة آمنه على البشرة وليس لها أي أضرار عند استخدامها، وهى من أهم الوصفات الطبيعية التي تعالج الكثير من مشاكل البشرة، بسبب احتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجلد، وينصح المتخصصين في مجال التجميل باستخدام المكونات الطبيعية التي لا تحتوي على أي مواد كيميائية تضر بالجلد، وطريقة تحضير الكريمات الطبيعية في المنزل سهلة ولا تستغرق منا وقت أو جهد عند تحضيرها، وتستطيع أي فتاة أو سيدة تحضيرها في المنزل بكل سهولة، لأن جميع المكونات متوفرة ورخيصة الثمن، مثل كريم القهوة والنشا، الذي يعمل على شد البشرة وإزالة الحبوب والبثور، وكريم النشا والليمون الذي يعمل على إزالة التجاعيد، وكريم البقدونس الذي يستخدم في تبييض البشرة وإزالة الشوائب منها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والفازلين.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

مكونات كريم النشا والفازلينطريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والفازلين في المنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق مناسب ونضع فيه ملعقة الفازلين، ثم نقوم بوضعه في الميكروويف مدة 10 ثواني ونحركه قليلاً. نقوم بإضافة ملعقة النشا إلى الفازلين ونخلطهم جيداً. نضع الخليط السابق في علبة فارغة، ثم نقوم بوضعه في الثلاجة. نطبق الكريم على بشرة نظيفة ونتركه مدة تتراوح ما بين 7 دقائق إلى 10 دقائق كل ليلة. نقوم بغسل البشرة بالماء البارد.

طريقة عمل كريم النشا والفازلين وزيت الزيتون

تحتوي هذه الوصفة على مكونات طبيعية تعالج الكثير من مشاكل البشرة وهى كما يأتي:-

1 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين.

نصف ملعقة زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف مع حضراتكم على طريقة تحضير كريم النشا والفازلين وزيت الزيتون وهى كما يلي:-