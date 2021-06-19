وصفات مشروبات صيفية منعشة بديل صحي ومفيد للمشروبات الغازية

4 وصفات مشروبات صيفية منعشة أقدمها لكم بالمكونات والطريقة الصحيحة، ففي فصل الصيف نحتاج دائمًا للمرطبات الباردة مثل العصائر والمشروبات والأيس كريم وغيرها، ولأن البعض يعتمد على المشروبات الغازية والتي تعتبر غير صحية، أطرح لكم عدة بدائل لمشروبات صحية ولذيذة بالإضافة لكونها باردة ومرطبة.

مكونات مشروب الريحان:

أوراق ريحان طازجة.

مياه فوارة.

عسل أبيض.

ليمون.

عسل أبيض.

مكعبات ثلج.

قطع ثمرة الليمون إلى شرائح.

احضر برطمان زجاجي مخصص للعصائر.

ضع بداخله المياه الفوارة مع العسل الأبيض بكية حسب الرغبة، بالإضافة إلى أوراق الريحان وشرائح الليمون.

رج البرطمان جيدًا حتى تمتزج المكونات والنكهات.

قم بإضافة مكعبات الثلج لمزيد من البرودة والانتعاش.

يعتبر مشروب مياه الفواكه بديل صحي ولذيذ للمياه الغازية، فهو من ضمن وصفات مشروبات صيفية منعشة وقليلة التكلفة في نفس الوقت.

مكونات مشروب مياه الفواكه:

في هذا المشروب استخدم فاكهتك المفضلة من بين البطيخ والكنتالوب والشمام.

مقدار 3 كوب من فاكهتك المفضلة مقطعة مكعبات صغيرة.

3 كوب ماء مثلج.

3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

سكر للتحلية حسب الحاجة وحسب الرغبة.

طريقة تحضير المشروب:

اخلط كافة المكونات في إناء مناسب الحجم.

اترك المكونات فترة حتى تتشبع المياه بنكهات الفواكه والليمون.

يوضع المشروب في الثلاجة ويقدم بارد.

برتقال مقطع شرائح.

ليمون مقطع شرائح.

مياه فوارة. (متوفرة في السوبر ماركت).

مكعبات ثلج حسب الحاجة.

طريقة تحضير مشروب الموالح

اخلط شرائح الليمون وشرائح البرتقال مع المياه الفوارة.

احفظ المشروب في البراد (الثلاجة)، أو قدمه فورًا مع مكعبات الثلج.

عندما تسمع جملة وصفات مشروبات صيفية منعشة بالتأكيد أول ما يخطر ببالك هو النعناع، فمن المعروف أن النعناع رمز للانتعاش، ولا يمكن أن نذكر مشروبات منعشة ولا نذكر منها مشروب خاص بالنعناع.

مقادير وطريقة تحضير وصفة مياه الأناناس بالنعناع