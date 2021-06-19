بدون مواد كميائية ولا حناء صبغ الشعر باللون البنى بكل درجاته لون شعر تحفة من أول استعمال

صبغ الشعر باللون البنى بكل درجاته، صبغ الشعر من الطرق التي تحصل المرأة من خلاله على مظهر جديد لها، فمن من السيدات لا تحب تغيير مظهرها بطرق طبيعية دون استخدام الكيماويات، أفضل وصفات صبغ الشعر بطرق طبيعية.

بدون مواد كميائية ولا حناء صبغ الشعر باللون البنى بكل درجاته

صبغ الشعر طبيعي باللون الغامق

حتي تحصل على اللون البني للشعر أذا كان شعرك فاتح يمكنك استخدام القهوة، القهوة من المواد التي لها تأثير على الشعر ومع الاستخدام المستمر تستطيع تغيير اللون.

قم بتحضير كوب من القهوة واتركه حتى يبرد.

نقوم بخلط كوب القهوة مع الكمية المناسبة من البلسم، وضع ملعقتين من القهوة على الخليط.

قم بمزج جميع المكونات السابقة جيدًا، وتأكد من تجانس المكونات معًا.

يوضع المزيج السابق تحضيره على الشعر ، يفضل أن يكون الشعر نظيف حتى تحصل على نتائج أفضل.

، يفضل أن يكون الشعر نظيف حتى تحصل على نتائج أفضل. اترك الخليط لمدة ساعة على الأقل.

شطف الشعر بعد ذلك بالخل.

ينصح بتكرار تلك الوصفة على الشعر كل أسبوع.

من أفضل المكونات التي تستطيع استخدامها على الشعر حتي تحصل على اللون الفاتح هو الليمون،

صبغ الشعر طبيعي باللون الفاتح

من المعروف عن عصير الليمون أنه يساعد على تخفيف لون الشعر عند وضعه مباشرًا.

ونتيجة عن تجارب الكثير من السيدات حصلن على لون أفتح للشعر باستخدام الليمون عن طريق الوصفة التالية:

باستخدام الليمون عن طريق الوصفة التالية: تحضير عصير الليمون بدون أي إضافات عليه، قم بتحضير الكمية المناسبة لطول الشعر.

ضع الليمون على الشعر نفسه وليس الجذور، حتى لا يتسبب في تعرض فروة الرأس للالتهابات.

يفضل الجلوس في الشمس عند وضع عصير الليمون، تساعد حرارة الشمس في الحصول على نتائج أفضل.

قم بتكرار تلك الطريقة على الشعر مرة واحد فقط في الأسبوع.

وبهذا نكون قد تعرفنا على بعض الطرق الطبيعية والآمنة لصبغ الشعر باللونين الغامق والفاتح.