طريقة جديدة ومختلفة صينية كرات البطاطس بالجبنة والقشطة من اجمل الوصفات اللي ممكن تعملوها لعائلتكم

صينية كرات البطاطس بالجبنة والقشطة، لديك عزومة في منزلك وترغبين في وضع طبق جديد ولذيذ، لا يوجد أسهل من كرات البطاطس بالجبنة والقشطة، طرق تحضير الوصفة بشكل مختلف بأسهل وأسرع الأساليب. صينية كرات البطاطس بالجبنة والقشطة صينية كرات البطاطس بالجبنة والقشطة مكونات صينية كرات البطاطس بالجبنة والقشطة بصلتين مفرومين.

ملعقة زبد

فلفل بارد مفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

مشكل بهارات.

كريمة طبخ.

ثوم.

3 حبات من البطاطس المهروسة .

. قشطه.

جبنه سائلة بمقدار 3 ملاعق.

دجاج مفروم في حالة الرغبة طريقة تحضير صينية كرات البطاطس يخلط البطاطس مع الدجاج المفروم مع الفلفل، ويتم وضع التوابل أيضًا على الخليط السابق، تمزج جميع المكونات معًا جيدًا.

من الخليط السابق قم بتشكيل كرات، توضع الكرات في صينية فرن.

في وعاء على النار، توضع ملعقة الزبد وعليها البصل المفروم، ويظل في التقليب.

بعد كرملة البصل يوضع عليها ألقشطه وبعد ذلك الجبنة السائلة.

يوضع خليط الجبنة والقشطة على كرات البطاطس في الصينية

في الصينية توضع الصينية في الفرن حتى تحصل على اللون النضج. طريقة تحضير صينية كرات البطاطس كرات البطاطس بالجبن مقلية كرات البطاطس بالجبن مقلية مكونات كرات البطاطس بالجبن مقلية فتات خبز بمقدار جوب.

بطاطس مسلوقة، حبة واحدة.

فلفل أخضر نصف حبة.

ملعقتين ماء.

جبن مبشورة بمقدار نصف كوب.

ملعقة كبيرة دقيق.

فلفل أحمر بمقدار ربع ملعقة.

بودرة ثوم بمقدار ربع ملعقة.

مشكل توابل بمقدار ملعقة.

دقيق قمح بمقدار ملعقتين كبيرتين.

كزبرة طازجة بمقدار ملعقتين كبيرتين.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة. طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبن مقلية تخلط جميع المكونات السابقة معًا بخلاف الماء والدقيق وفتات الخبز، يتم تكوين عجينة متماسكة منهم تستطيع صنع منها كرات.

ادهني يدك بالزيت وقم بتشكيل المزيج إلى كرات ذات حجم مناسب لك، لا يفضل الكرات كبيرة الحجم أو الصغيرة.

في وعاء قم بخلط الماء مع الدقيق، وفي وعاء آخر ضع فتات الخبز.

بعد تكوين الكرات قم بوضعها في عجينة الماء والدقيق، وبعد ذلك في وعاء الفتات.

في زيت ذو درجة حرارة مرتفعة قم بوضع كرات البطاطس بالجبن.

بعد ذلك تنشل الكرات من الزيت على ورق المطبخ. طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبن مقلية الوسوم

صينية كرات البطاطس بالجبنة والقشطة، لديك عزومة في منزلك وترغبين في وضع طبق جديد ولذيذ، لا يوجد أسهل من كرات البطاطس بالجبنة والقشطة، طرق تحضير الوصفة بشكل مختلف بأسهل وأسرع الأساليب. صينية كرات البطاطس بالجبنة والقشطة صينية كرات البطاطس بالجبنة والقشطة مكونات صينية كرات البطاطس بالجبنة والقشطة بصلتين مفرومين.

ملعقة زبد

فلفل بارد مفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

مشكل بهارات.

كريمة طبخ.

ثوم.

3 حبات من البطاطس المهروسة .

. قشطه.

جبنه سائلة بمقدار 3 ملاعق.

دجاج مفروم في حالة الرغبة طريقة تحضير صينية كرات البطاطس يخلط البطاطس مع الدجاج المفروم مع الفلفل، ويتم وضع التوابل أيضًا على الخليط السابق، تمزج جميع المكونات معًا جيدًا.

من الخليط السابق قم بتشكيل كرات، توضع الكرات في صينية فرن.

في وعاء على النار، توضع ملعقة الزبد وعليها البصل المفروم، ويظل في التقليب.

بعد كرملة البصل يوضع عليها ألقشطه وبعد ذلك الجبنة السائلة.

يوضع خليط الجبنة والقشطة على كرات البطاطس في الصينية

في الصينية توضع الصينية في الفرن حتى تحصل على اللون النضج. طريقة تحضير صينية كرات البطاطس كرات البطاطس بالجبن مقلية كرات البطاطس بالجبن مقلية مكونات كرات البطاطس بالجبن مقلية فتات خبز بمقدار جوب.

بطاطس مسلوقة، حبة واحدة.

فلفل أخضر نصف حبة.

ملعقتين ماء.

جبن مبشورة بمقدار نصف كوب.

ملعقة كبيرة دقيق.

فلفل أحمر بمقدار ربع ملعقة.

بودرة ثوم بمقدار ربع ملعقة.

مشكل توابل بمقدار ملعقة.

دقيق قمح بمقدار ملعقتين كبيرتين.

كزبرة طازجة بمقدار ملعقتين كبيرتين.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة. طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبن مقلية تخلط جميع المكونات السابقة معًا بخلاف الماء والدقيق وفتات الخبز، يتم تكوين عجينة متماسكة منهم تستطيع صنع منها كرات.

ادهني يدك بالزيت وقم بتشكيل المزيج إلى كرات ذات حجم مناسب لك، لا يفضل الكرات كبيرة الحجم أو الصغيرة.

في وعاء قم بخلط الماء مع الدقيق، وفي وعاء آخر ضع فتات الخبز.

بعد تكوين الكرات قم بوضعها في عجينة الماء والدقيق، وبعد ذلك في وعاء الفتات.

في زيت ذو درجة حرارة مرتفعة قم بوضع كرات البطاطس بالجبن.

بعد ذلك تنشل الكرات من الزيت على ورق المطبخ. طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبن مقلية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة جديدة ومختلفة صينية كرات البطاطس بالجبنة والقشطة من اجمل الوصفات اللي ممكن تعملوها لعائلتكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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