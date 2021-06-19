كريم نيفيا وزبدة الشيا: لتنعيم وفرد الشعر في ثواني وتحدى2021

يعد كريم نيفيا وزبدة الشيا ، من اقوي الكريمات والوصفات التي تساعد في تنعيم الشعر وفرد الشعر بنتائج خرافية، ويساعد علي ترطيب الشعر بشكل جيداً، وتحلم كل فتاه ان يكوم لديها شعر ناعم وانسيابي ومثل الحرير، واليوم بفضل الله وصفتنا هتساعدك كتير جدا في تنعيم وفرد الشعر بشكل رائع، ونقدم اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم نيفيا وزبدة الشيا لتنعيم وفرد الشعر في ثواني ونتائج رائعة بفضل الله وطريقة مضمونة2021.

مكونات كريم نيفيا وزبدة الشيا لتنعيم الشعر الخشن وترطيبة2021

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها اليوم بكل سهولة في عمل كريم يساعد علي تنعيم وفرد الشعر وهي كما يلي:-

معلقتين من كريم نيفيا.

ثلاث معالق من زبدة الشيا.

معلقة من زيت الزيتون.

معلقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

نقدم لكم اليوم ابسط واسهل طريقة لعمل الكريم الذي يساعد علي تنعيم وفرد الشعر بخطوات بسيطة جدا ويساعد في جعل الشعر انسيابي وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع فيه الكريم ثم نضيف زبدة الشيا ثم زيت الزيتون وزيت جوز الهند ونقلبهم جيدا حتي يتجانس المكونات. ثم نقوم بغسل الشعر جيدا ونقوم بتنشيف الشعر بشكل طبيعي ثم نضع طبقة من الخليط علي الشعر ونقوم بتسريح الشعر بتساوي. ثم نترك الخليط علي الشعر لمدة ساعة للحصول علي افضل نتائج ثم نغسل الشعر جيدا ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر.

مكونات كريم نيفيا الرهيب في ترطيب الشعر الخشن بكل سهولة

سوف نتعرف علي بعض المكونات لعمل كريم يساعد علي ترطيب الشعر بشكل جيد وهي كالاتي:-

معلقين من كريم نيفيا.

معلقة من النشا.

معلقة من زيت اللوز الحلو.

معلقتين من زيت الصبار.

معلقة من السمسم اختياري.

طريقة التحضير والاستخدام

اليكم ابسط الطرق لعمل الكريم الذي يساعد علي ترطيب الشعر في المنزل بخطوات بسيطة جدا وهي كالتالي:-